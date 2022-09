‘Totale stroomuitval in Charkov na Russische beschietingen’

Oekraïense autoriteiten beschuldigen Rusland van het beschieten van belangrijke infrastructuur in een deel van Oekraïne. Daardoor is er een „totale stroomuitval” geweest in Charkov en verschillende regio’s in Donetsk. Ook in Zaporizja, Dnipropetrovsk en in Soemy is de stroom gedeeltelijk uitgevallen, meldt president Volodymyr Zelensky op Twitter. Hij wijst naar de Russische „terroristen” die niet-militaire faciliteiten aanvallen. „Het doel is om mensen licht en warmte te ontnemen.”

In Charkov zouden door de beschietingen grote problemen zijn met de elektriciteits- en watervoorzieningen, meldt persbureau Reuters. Er is onder meer een thermische centrale geraakt. De burgemeester van Charkov, Ihor Terechov, zegt op Telegram dat het om „wraak” gaat van de „Russische agressor voor de successen van ons leger aan het front, in het bijzonder in de regio Charkov.”

Afgelopen weekend heeft het Oekraïense leger een verrassend snelle opmars gemaakt in het noodoosten van Oekraïne. Militaire experts denken dat het succesvolle offensief de oorlog in Oekraïne kan doen kantelen.

