Niet elke Schot staat in de rij voor het afscheid van koningin Elizabeth

Even over drie uur ’s middags valt het gemurmel van de menigte stil en gaan honderden handen met telefoons de lucht in. Koning Charles III loopt achter de kist van zijn moeder in een processie van het paleis in Edinburgh naar de St. Giles’ kathedraal. Als de stoet is gepasseerd, volgt eerst aarzelend, dan steeds luider applaus.

Twee mannen in zwarte joggingpakken maakten vlak voor de processie nog grappen: dat dit toch niet kon, dat ze helemaal uit Glasgow waren gekomen en hier nergens een pint bier kunnen krijgen. Nu veegt één van hen zijn tranen weg. „Ze voelde als familie”, zegt Gary Todd. En Brian McCartney vindt het een eer dat de koningin ervoor koos om in Schotland te sterven: „Al die beelden van een prachtig stuk land zijn nu de wereld over gegaan.”

De optocht door het hart van de Schotse hoofdstad Edinburgh maandag is onderdeel van Operatie Eenhoorn, het protocol dat in werking is getreden omdat koningin Elizabeth in Schotland is overleden. Na de processie kunnen burgers bijna 24 uur lang afscheid van haar nemen in de St. Giles’ kathedraal. Deze dinsdagavond gaat haar stoffelijk overschot per vliegtuig naar Londen.

Dat de koningin overleed in het haar zo dierbare Schotland, maakt wilde discussies los over de positie van het land binnen het Verenigd Koninkrijk. Was dit een soort koninklijke knipoog, om alle aandacht eens te verschuiven van politiek zwaartepunt Londen naar het noorden? En komt de onafhankelijkheid van Schotland dichterbij, nu hun favoriet uit het koningshuis – als de Schotten al een favoriet hebben – is weggevallen?

Dat laatste is onzin, denken Gary Todd en Brian McCartney. Ze vinden dat Charles het al goed doet, beter dan ze vooraf hadden gedacht. Volgens hen zijn de Schotse nationalisten, die afscheiding van het VK willen onder leiding van premier Nicola Sturgeon, veel te luidruchtig. Todd: „Kijk hoeveel mensen hierheen zijn gekomen. Deze mensen hoor je nooit, maar hier zie je de stille meerderheid. Die onafhankelijkheid komt er nooit.”

Boegeroep

Onafhankelijkheid zou voor de nationalistische Schotten niet automatisch betekenen dat ze ook een republiek willen worden. Premier Sturgeon van de Scottish National Party (SNP) heeft lang volgehouden dat wat haar betreft die twee los van elkaar staan, ook uit pragmatisme omdat ze wist dat een meerderheid van de Schotten de monarchie steunde. Maar onderzoek van een Britse denktank liet in juni zien dat nog maar 45 procent van de Schotten het koningshuis wil behouden – een lager percentage zelfs dan de 51 procent die bij het Verenigd Koninkrijk wil blijven horen. Kortom, de Schotten zijn diep verdeeld over beide onderwerpen.

Die verdeeldheid stak de afgelopen dagen ook de kop op. Een toeschouwer verstoorde een minuut stilte bij een voetbalwedstrijd door „Fuck the Queen” te schreeuwen. Als reactie zongen anderen het volkslied, maar daar boo-den weer anderen luid overheen.

Ook bij de afkondiging van Charles tot koning, zondag in Edinburgh, was boegeroep te horen. „We hebben te maken met wekenlange propaganda vóór de monarchie en wij mogen niets zeggen? Dat vind ik belachelijk”, zei een van de republikeinen tegen The Guardian. En uit de Schotse regering waren enkele ministers van de Scottish Green Party afwezig bij de sessie in het parlement rond de proclamatie.

Koning Charles inspecteert de erewacht bij het paleis Holyroodhouse, in het Schotse Edinburgh. Foto Phil Noble/Reuters

In het Meadow Park, ten zuiden van de Royal Mile waar de processie plaatsvindt, staat een lange rij voor de witte polsbandjes die je nodig hebt om afscheid van de koningin te mogen nemen in de kathedraal. De rij is divers, met grijze heren in hun mooiste kilt, dames in weer-en-windjassen, studentes met linnen tasjes. Op een groot scherm wordt de dienst in de kathedraal uitgezonden, plukjes mensen zitten op het grasveld te kijken.

Maar door het park wandelen evengoed Schotten die bar weinig op hebben met de monarchie. David Lomand is republikeins en peinst er niet over om in die rij te gaan staan. De koningin vond hij „een grandioze vrouw”, maar het liefst ziet hij Schotland onafhankelijk en een republiek worden. „Charles doet het nog best aardig, hij heeft veel aandacht voor klimaatverandering. Maar hij komt uit een rijke, disfunctionele familie.” Hij denkt dat de dood van Elizabeth en de troonwissel eerder verbindend zal werken dan verdelend. „Voor zolang als het duurt.”

Samenhang

Bij het referendum in 2014 over de vraag of Schotland onafhankelijk moest worden, stemde Lomand tegen. Hij wilde lid blijven van de Europese Unie. „Ik vond het een mooi idee onderdeel te zijn van een grotere gemeenschap.” En al is de Brexit nu een feit, bij een eventueel volgend referendum weet hij niet zeker of hij dan wel voor onafhankelijkheid zou stemmen. De regering in Londen bestaat volgens hem uit „dwazen opgeleid aan Eton”, verwijzend naar de privéschool waar tientallen Britse premiers hun middelbare schooltijd doorbrachten. „Maar ik vind dat de SNP het ook niet goed doet.” De SNP krijgt kritiek vooral verdeeldheid te zaaien in plaats van bezig te zijn met de Schotse samenleving en verbetering van de publieke voorzieningen.

Het koningshuis staat zeker symbool voor de samenhang tussen de vier landen van het VK – en wijlen Elizabeth was volgens velen de onzichtbare lijm tussen die vier. Aan Charles nu die taak. Hij bezoekt deze week alle vier landen, om, zoals de Financial Times schreef, „een publiekelijk blijk van betrokkenheid te geven bij de architectuur van het VK, die steeds meer onder druk komt te staan”.

Koningin Elizabeth was volgens velen de onzichtbare lijm tussen de vier landen van het Verenigd Koninkrijk

Want in andere delen van het VK bestaan evengoed nationalistische sentimenten. In Wales ontstond irritatie dat Charles de titel die hij decennialang heeft gedragen, prins van Wales, meteen op zijn zoon William overdroeg, terwijl dat historisch gezien helemaal niet zo snel hoeft. Er ging ook een petitie rond om de titel helemaal af te schaffen, omdat die vooral de overmacht van een Engelsman over de inwoners van Wales symboliseert.

In Noord-Ierland kwamen afgevaardigden van de grootste partij van het Noord-Ierse parlement Sinn Féin, die een vereniging met Ierland wil, niet naar de zitting voor de proclamatie. Zoiets was voor „hen die trouw zijn aan de Britse kroon”, zei de Ierse partijleider Mary Lou McDonald. Charles besteedde overigens meer aandacht aan Noord-Ierland dan zijn moeder: in zijn jaren als kroonprins bezocht hij zowel Noord-Ierland als Ierland dubbel zo vaak als zij en verscheen hij voor allerlei openingen en prijsuitreikingen.

Eerste strategische fout

Over de rol van premier Liz Truss in Charles’ toer door het land ontstond verwarring en kritiek. Haar woordvoerders bevestigden eind vorige week aan Britse media dat ze hem zou vergezellen, en dat dit haar persoonlijke keuze was. Het was geen vereiste, maar ze vond het „belangrijk om aanwezig te zijn tijdens een veelbetekenend moment van nationale rouw” in het land.

Meteen kreeg Truss kritiek: hiermee maakt ze de onderneming van de nieuwe koning toch meteen politiek? Een dag later al kwam de nieuwe lijn. Truss zal alleen de herdenkingsdiensten bijwonen, ze „vergezelt de koning niet en het is géén toer”. Een hoogleraar aan een Schotse universiteit noemde dit volgens de FT „de eerste strategische fout van de regeerperiode van Charles III”.

In het Meadow Park laat Laura Bremner intussen haar dwergpoedel uit. Ze houdt zich niet zo bezig met het koningshuis – „zoals de meeste Schotten eigenlijk”. Zij denkt dat de troonwissel voor de onafhankelijkheidsdiscussie niets uitmaakt. „Dat zal altijd onderwerp van gesprek blijven.” Zelf is ze tegen onafhankelijkheid, vooral omdat volgens haar Schotland economisch niet zonder Engeland kan. Het is een gevoelig onderwerp, zegt ze, onder haar vrienden bestaat ook verdeeldheid. „Als je weet dat een ander er anders over denkt dan jij, dan begin je er gewoon niet meer over.”

Een kind legt maandag bloemen ter ere van koningin Elizabeth II bij het paleis Holyroodhouse in Edinburgh, haar officiële residentie in Schotland. Foto Peter Summers/AP