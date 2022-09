Nek-aan-nekrace bij verkiezingen Zweden, rechtse oppositie nipte voorsprong

De rechtse oppositiepartijen in Zweden lijken op weg naar een uiterst nipte meerderheid in het parlement. Een exitpoll eerder op de avond ging er juist van uit dat het centrumlinkse blok onder leiding van zittend premier Magdalena Andersson zou gaan winnen, maar met bijna 95 procent van de stemmen geteld hebben de rechtse partijen nu een lichte voorsprong.

Premier Andersson verwacht de definitieve uitslag voorlopig nog niet. Ook haar tegenstander Ulf Kristersson, premierskandidaat van het rechtse blok, verwacht de uitslag pas over een paar dagen.

Acht partijen, vier rechts en vier links, strijden om zetels in het 349 zetels tellende parlement, de Riksdag. De sociaaldemocratische SAP van premier Andersson blijft de grootste partij van Zweden. Maar de rechts-populistische Zweden Democraten lijken de meeste winst te boeken. De anti-immigratiepartij van Jimmie Akesson lijkt de op een na grootste partij van het land te worden met vooralsnog bijna 21 procent van de stemmen.

Criminaliteit en hoge energieprijzen

Hoog op de agenda deze verkiezingen stonden criminaliteit, dodelijk bendegeweld, stijgende energieprijzen en integratieproblemen – thema’s waar de rechtse oppositie waarschijnlijk van heeft geprofiteerd. De Zweden Democraten, de partij die flink in populariteit is gegroeid sinds de vluchtelingencrisis van 2015, beloofde een immigratiestop en een hard optreden tegen zware criminaliteit.

Belangrijkste rivaal van de SD is de sociaaldemocratische partij, die al acht jaar aan de macht is. Partijleider Andersson, minder dan een jaar geleden verkozen tot eerste vrouwelijke premier van Zweden, uitte tijdens de verkiezingscampagne haar zorgen over de toenemende populariteit van de Zweden Democraten. Als deze extreemrechtse partij mee gaat regeren, vreesde ze, wordt de Zweedse identiteit als tolerante natie mogelijk „uitgehold” en kan er over vier jaar „een ander Zweden” zijn.

