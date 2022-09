Minister Yesilgöz: ‘Overheid en burger moeten met elkaar in relatietherapie’

In een uitverkochte zaal van De Rode Hoed was het maandagavond even zoeken naar het optimisme waarmee VVD’ers graag (zo zeggen ze) het leven tegemoet treden. Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) sprak daar, in de veertiende HJ Schoo-lezing, vooral haar zorgen uit. Over terrorisme en extremisme, over ondermijning door drugscriminelen en over „wokisme’’, nepnieuws en complottheorieën. „Onze democratische rechtsstaat staat onder druk. En ik vind dat we er op dit moment maar matig in slagen om hem met elkaar te verdedigen.”

Yesilgöz ziet een afstand tussen burgers en overheid die zo groot is dat het wederzijdse onbegrip toeneemt. „De patstelling die dan lijkt te ontstaan, leidt er steeds vaker toe dat maatschappelijke vraagstukken vervolgens bij een rechter worden neergelegd. Van de plenaire zaal naar de rechtszaal. Dat zet het gezag van de rechter binnen de trias politica onder druk, net als de democratische legitimiteit van grote beleidswijzigingen.”

Om die afstand te overbruggen, moeten overheid en burger met elkaar in „relatietherapie”.

Yesilgöz pleit voor een overheid die duidelijk en betrouwbaar is. „Uiteraard kijk ik hier als eerste naar mijzelf, naar collega-bestuurders en naar andere politici. Wij moeten het goede voorbeeld geven, zorgen dat wat we doen transparant, navolgbaar, uitvoerbaar en helder is. Niet besluiten nemen en daarna aan mensen uitleggen waarom dat goed voor hen is, maar eerst onderzoeken wat er leeft en hoe wij hen beter kunnen dienen. We moeten altijd oog hebben voor hoe beleid uitpakt in de praktijk. Zorgen dat de rechtsbescherming op orde is.”

De analyse van Yesilgöz is actueel maar lijkt tegelijkertijd wat losgezongen van de politieke actualiteit. Op hetzelfde departement als de hare werkte partijgenoot en staatssecretaris Eric van der Burg afgelopen maand aan maatregelen om de crisis in de opvang van asielzoekers te beteugelen. Over de juridische uitvoerbaarheid van één daarvan, het tijdelijk opschorten van gezinshereniging, werd Van der Burg op zijn ministerie gewaarschuwd door ambtenaren. Hij zette toch door, en kreeg vervolgens kritiek van experts, die waarschuwen dat de maatregel in strijd met de wet is. Vorige week vroeg een aantal partijen in de Tweede Kamer of de staatssecretaris de plannen kon toetsen bij de Raad van State – wat hij weigerde.

Officieuze opening

De HJ Schoo-lezing, jaarlijks op de tweede dinsdag van september, wordt georganiseerd door weekblad EW – voorheen bekend als Elsevier. Het is de officieuze opening van het parlementaire jaar. Voorgangers van Yesilgöz gebruikten het podium om een nieuw politiek verhaal, of zichzelf, te lanceren. Het is de plek waar Sybrand Buma in 2017 als CDA-leider was begonnen over de verweesde, bezorgde, boze burger, die daarna het CDA-verhaal bleef domineren. Het is ook de plek waar D66-leider Sigrid Kaag, nu minister van Financiën, vorig jaar midden in de moeizame kabinetsformatie hard uithaalde naar premier Mark Rutte (VVD).

Yesilgöz haalt in háár verhaal uit naar Thierry Baudet van FVD, die „openlijk Jodenhaat uit op internet”. Hij heeft volgens haar „het hondenfluitje ingeruild voor een heel blaasorkest”. Ze heeft het ook over complottheorieën en nepnieuws: die „onwelriekende reuzel” sijpelt volgens haar de Tweede Kamer in en de ophef die erover is, is volgens haar een „verdienmodel” geworden voor FVD en Groep Van Haga.

Waarschuwing

Yesilgöz begint haar lezing met het vluchtverhaal van haarzelf en haar ouders uit Turkije, nadat in 1980 militairen een staatsgreep hadden gepleegd. „De machtsovername door de junta heeft onze levens in één klap overhoop gegooid.” Het is onvergelijkbaar met Nederland, maar Yesilgöz gebruikt de historische gebeurtenis wel als waarschuwing. „In ontwikkelde democratieën manifesteren de gevaren zich sluipend. Als een ontwikkelde democratie wordt afgebroken, gebeurt dat niet met één grote klap, maar heel geleidelijk, in kleine stukjes. Telkens brokkelt er wat af. En het griezelige is dat we het daardoor bijna niet doorhebben.”

De VVD’er ziet een Nederlandse samenleving die het gevoel van trots, op een land waar alles goed geregeld is, aan het kwijtraken is – wat het Sociaal en Cultureel Planbureau eerder deze maand ook al vaststelde.

Volgens haar is dat de overheid te verwijten. „We hebben een aantal grote fouten gemaakt. Fouten die niet alleen grote gevolgen hebben gehad voor individuen, maar daarmee ook voor de relatie tussen de overheid en die mensen voor wij er hadden moeten zijn.” Yesilgöz noemde de toeslagenaffaire en de gaswinning in Groningen als voorbeeld. „De instituties die onze rechtstaat vormen en die slachtoffers bescherming hadden moeten bieden, hebben gefaald. En te lang nam niemand daarvoor verantwoordelijkheid.”

In haar lezing spreekt Yesilgöz de overheid een paar keer aan op verkeerd of traag handelen. In het geval van de georganiseerde drugscriminaliteit – die „jaren en jaren welig heeft kunnen tieren en zich in onze samenleving heeft kunnen nestelen” – ook haar eigen VVD. „De waarschuwingen en de zorgen van de mensen die dit zagen gebeuren, zijn niet structureel en niet in samenhang opgepakt. Daar heeft ook mijn partij met haar neus bovenop gezeten. Alle inzet ten spijt: we hadden verder kunnen en moeten zijn met de aanpak van deze ernstige vorm van criminaliteit.”

Voor de HJ Schoo-lezing geldt wel een disclaimer: het is altijd even afwachten hoe lang de verhalen houdbaar zijn. Het CDA van Buma vond een paar jaar na zijn lezing dat het afgelopen moest zijn met de aandacht voor boze burgers. En Sigrid Kaag van D66 ging uiteindelijk weer regeren met Mark Rutte van de VVD.