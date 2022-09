Koningin Máxima heeft een ‘hele goede discussie’ gevoerd over abortus”, weet ik dankzij de NOS-website van afgelopen zaterdag. Een week geleden zou ik er overheen gelezen hebben. Maar nu de Britten rouwen om hun koningin, die erin slaagde 96 jaar lang een raadsel te blijven voor bijna al haar onderdanen, is het feit dat Máxima discussieert over abortus al bijna privénieuws.

Het citaat gaat door: „In het gesprek met (de Texaanse) gouverneur Greg Abbott benadrukte de Nederlandse delegatie het belang van keuzevrijheid voor vrouwen. ‘Daar staan wij helemaal achter’, onderstreepte Máxima tegenover de pers.”

Het eerste wat me te binnen schiet: maar een koninklijke dynastie kan helemaal geen keuzevrijheid of abortus gebruiken. De corebusiness zijn kinderen en min of meer gedwongen opvolging.

Het gaat er trouwens niet om of u of ik persoonlijk ook voor ‘keuzevrijheid voor vrouwen’ zijn. Je kan je eenvoudigweg niet voorstellen dat koningin Elizabeth iets over abortus over haar lippen had gekregen tegenover journalisten. Hoe dan ook is het een politieke uitspraak, met een persoonlijk tintje, en de Britse vorstin deed publiekelijk niet aan persoonlijkheid en politiek. Zij verscheen aan het volk als een protestantse Mariaverschijning die door niemand betwist kon worden. Hologram-achtig, onaanraakbaar.

Toen onze toenmalige koningin Juliana begin jaren 80 belde met haar Britse collega, om haar te informeren over haar troonsafstand ten gunste van Beatrix, zei Elizabeth: „Typically Dutch” en hing de hoorn op de haak. (Men had andere manieren van doen, toen.)

Nu we dezer dagen overvoerd raken met de Britse rouwrites, worden we nog eens geconfronteerd met de bovenmenselijke positie van de Britse soeverein. Een enigma.

Zij hield van paarden. Zij hield van haar hondjes (corgi’s).

Wij rekenen zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk tot de monarchieën, maar hoe anders zijn de beide Huizen. Het ‘dienen tot de dood’ van Elizabeth was geen baan, laat staan een baantje, maar een van God gegeven opdracht. Dat is hoogverheven, maar ik vrees ook sociaal misvormend en uiteindelijk onmenselijk voor de monarch zelf. In Nederland is dat al een bezwaar, maar bij de Britse Koninklijke Familie speelt de vraag nog urgenter: mag je het die mensen aandoen? Moeten ze niet tegen zichzelf worden beschermd? En wij, onderdanen, mogen we dit van ze verlangen?

Ik zag prins, pardon koning Charles III condoleances in ontvangst nemen van het gewone volk: een kushandje hier, een zoen op de wang daar.

Dat was diep menselijk – met de volle belofte van een dynastiek einde.

Stephan Sanders schrijft elke maandag op deze plek een column.