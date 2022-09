Kritiekloze verering van de Queen, behalve bij Johan Derksen en het Jeugdjournaal

Britse republikeinen hadden een zwaar weekeinde. De BBC had de gehele programmering schoongeveegd om ononderbroken de overleden koningin Elizabeth te bewieroken. Soms kreeg de Britse publieke omroep op haar kop op Twitter. Net op het moment dat de doodskist paleis Balmoral verliet, had de zender bijvoorbeeld even storing. Onvergeeflijk! ‘Queen Regina’ werd in de automatische ondertiteling per ongeluk ‘Queen vagina’. En een gevallen camera filmde een paar boodschappentassen voor paleis Buckingham. Maar over het algemeen verliep de tot in de puntjes voorbereide verslaggeving bewonderenswaardig soepel.

En het is natuurlijk ook heerlijk om te zien, al die uniformen en malle rituelen. De lijfwachten die hun berenmutsen in de hoogte steken om de nieuwe koning te begroeten. De beertjes Paddingtons tussen de bloemenzee voor het paleis. De wenende Britten die zeiden dat ze hun nationale omaatje zo zullen missen. En koning Charles III die een fan in de menigte kust, en geroerd spreekt over „My darling mamá”.

Voor wie niet alleen televisie kijkt, maar ook de sociale media volgt, was de discrepantie echter opvallend. Vooral mensen afkomstig uit de voormalige Britse koloniën hadden op de socials geen goed woord over voor de overleden koningin. Voor hen was zij het symbool van het Britse Rijk met zijn koloniale geweld en uitbuiting. Omdat Elizabeth na de bloedige dekolonisatie aanbleef als koningin van de 56 voormalige koloniën van het Britse Gemenebest, was zij ook symbool van het neokolonialisme. Op Twitter werd zij onder meer het hoofd van een „stelend, verkrachtend, genocidaal rijk” genoemd, waarvan de gevolgen tot op de dag van vandaag doorwerken.

Waarom geen kritische noten bij de BBC? De omroep ligt al lang onder vuur, vooral van de Conservatieven, die de BBC te links vinden (drie keer The Guardian) en de geldkraan dicht willen draaien. Misschien dachten de omroepbazen dat ze met drie-vier dagen byzantinisme de harten van het monarchistische, nationalistische gedeelte van de bevolking terug konden winnen.

Jamaica

Ook op de Nederlandse zenders was het zoeken met een waxinelichtje naar woorden van kritiek. Uitgerekend Johan Derksen – bekend om zijn radicaal-rechtse boutades – wees donderdag in Vandaag Inside op het Britse koloniale verleden. Vrijdag deed de tv-commentator er nog een schepje bovenop door koningin Elizabeth een tiranniek „klein opneukertje” te noemen. Schrijver Heleen van Royen riep in dezelfde uitzending op om de monarchie af te schaffen, ook in Nederland.

De NOS hield het veilig bij het verslaan van de doodsrituelen en de uitingen van rouw op de Londense straten. De enige die bij de NOS de journalistieke eer hooghield was het Jeugdjournaal. Een verslaggever was zelfs op reportage naar Jamaica gegaan om een ander geluid over de koningin vast te leggen, ingeleid met het understatement: „Maar er waren ook mensen die er niet zo verdrietig om waren…”

In twee minuten en dertig seconden werd vervolgens treffend vierhonderd jaar Brits kolonialisme aan de kinderen uitgelegd: „Dat zijn landen die de Britten hadden veroverd en waar ze de baas speelden. Inwoners werden vaak slecht behandeld en er werd veel geweld gebruikt. Ook verdienden de Britten veel geld aan de koloniën.” Enkele Jamaicanen kwamen aan het woord over de vroegere overheersing. „Door de koningin gebeurden hier veel nare dingen” zei een vrouw. Hierna sprak het Jeugdjournaal de verwachting uit dat veel voormalige koloniën in de nabije toekomst afstand zullen doen van de overzeese vorst.

Kijk, zó voed je de kinderen op.