Kabinet wil mensen die energierekening niet kunnen betalen helpen met miljoenenfonds

Het kabinet-Rutte IV werkt aan een plan om mensen te ondersteunen die met betalingsproblemen te maken hebben vanwege de hoge energieprijzen. Het plan, dat door de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt uitgewerkt, bestaat uit een fonds van honderden miljoenen, dat bekostigd zal worden door het kabinet en door energieproducenten. Het kabinet hoopt het plan komende vrijdag, nog vóór Prinsjesdag, te kunnen presenteren, waarna het voor 1 november zou moeten gaan gelden.

Een van de opties die op tafel ligt is schuldverlichting voor mensen die al een betalingsregeling bij hun energieleverancier hebben, maar de energierekening nog altijd niet kunnen betalen. Dat bevestigen Haagse bronnen aan NRC. Het primaire doel van het plan is ervoor te zorgen dat mensen met acute betalingsproblemen niet worden afgesloten van energie; daarbij wil het kabinet voorkomen dat mensen zich (verder) in de schulden werken en dat energiebedrijven omvallen.

Acute financiële problemen

Door de hoge inflatie, vooral veroorzaakt door stijgende energieprijzen, dreigen tot 1,2 miljoen huishoudens in acute financiële problemen te raken, zo becijferde het Centraal Planbureau deze zomer. Ongeveer de helft van hen heeft niet eerder te maken gehad met schuldhulpverlening.

De komende dagen wordt gewerkt aan de praktische uitvoering van de kabinetsplannen. De overheid wil misbruik voorkomen en wil van de kleinere energiebedrijven horen of ze de uitgedachte maatregelen ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Ook de exacte verdeling van de bijdragen aan het fonds door het kabinet en de energieproducenten is nog onderwerp van onderhandeling. Naast het overnemen van schulden liggen ook nog andere opties, zoals het uitstellen van betaling om afsluiting te voorkomen, op tafel.

Komende woensdag staat in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de betaalbaarheid van energie voor huishoudens op de agenda. Daarbij spreken Kamerleden met onder meer energieleveranciers, die het initiatief namen voor het plan. Enkele energiebedrijven riepen zelf eerder als een noodfonds in het leven om „schrijnende gevallen” financieel helpen en afsluitingen te voorkomen. De energieleveranciers vinden dat nu de overheid en de energieproducenten moeten betalen om de grootste nood bij klanten te ledigen.

Met medewerking van Philip de Witt Wijnen.