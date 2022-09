Ik was uitgenodigd voor een verrassingsfeest met de titel: ‘Marleen, 25 jaar boekhandel’. Dat klinkt niet spannend, en dat was het ook niet, maar voor iemand die 25 jaar in een boekhandel werkt is zoiets natuurlijk wel spannend. In het geval van deze jubilaris was het zelfs levensbedreigend. Daar was iedereen die was uitgenodigd zich terdege van bewust: als ze er voortijdig van zou weten konden de vreselijkste dingen gebeuren, al haar nagels en haren opeten bijvoorbeeld.

„Net als een poes”, zei een van haar vriendinnen in de app-groep.

Die vriendin werkte zelf ook in een boekhandel.

Bijna al haar vrienden en vriendinnen werkten in een boekhandel, er zaten ook een paar auteurs en uitgeverijmedewerkers tussen. Het was al met al een mooie dwarsdoorsnede van het boekenvak. Niet de top van de piramide, maar het grote vlak waar de rest op steunt. Iets meer vrouwen dan mannen, wars van uiterlijk vertoon. Uren voor het begon, de jubilaris was nog in geen velden of wegen te bekennen, hadden ze zich al verschanst in Boekhandel Hijman Ongerijmd in Arnhem. De jubilaris was wijsgemaakt dat daar een spoedvergadering was over de nieuwe boekenleggers.

Spinnend van spanning stonden we steeds dichter bij elkaar in een kleine ruimte, fluisterend filosoferend over wat de jubilaris allemaal had kunnen bereiken als ze niet verliefd was geworden op haar boekhandel.

Iemand zei: „O god, als ze maar geen migraine heeft.”

Opeens haar stem in het keukentje achter de boekhandel. „Ze is binnen”, werd gesist. Ze versteenden. „Nu!”, riep iemand, en daar gingen we. Ik liep voorop, hoe dat kon wist niemand. Achter me een treintje boekwinkelmensen. Een geruisloze optocht. De jubilaris zeeg neer in de vertrouwde bureaustoel. De rest stond zwijgend in een kring om haar heen. Ze staarden, de jubilaris staarde terug.

Ik vond de setting heel erg boekhandel. Het duurde en duurde tot iemand hardop zei: „En nu?”

Er werd muziek opgezet. Jazz, toevallig een genre waar de jubilaris zenuwachtig van wordt.

Ik herinner me van daarna schotels met vegetarische bitterballen, mousserende witte wijn en gesprekken over boekhandels. De jubilaris kreeg een zilveren boekenspeld, een stempel om haar eigen boeken mee te stempelen en een doos Lego-steentjes om een eigen boekhandel van te bouwen.

Bij het afscheid zei ze dat het voelde alsof ze in een enorme boekenkast was geklommen en eindelijk de top had bereikt. Het was voor iedereen heus wel duidelijk dat ze al haar talenten ook de komende 25 jaar weer zou gaan aanwenden om een minieme doelgroep – boekenlezers in Arnhem en omstreken – te verwennen.

Ze boffen maar.

