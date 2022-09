Deze week wordt er weer gecollecteerd voor een erg bekend goed doel. En het moet gezegd worden, ze gaan met hun tijd mee: de QR-code. Scan hem met je telefoon en je kunt via iDeal betalen. Niks geen collectebus meer, scannen en klaar is Kees. Een goede vriend, een 70+’er, kwam er voor het eerst mee in aanraking. Er werd aangebeld, hij deed open en de jongedame die kwam collecteren keek hem aan en zei tot zijn verbijstering: „Ik zie het al, dit is te ingewikkeld voor u. Hierbij een kaart, zodat iemand anders het voor u kan doen.”

