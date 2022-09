Altijd maar op deze plaats dat gesomber over folterpraktijken, politieke gevangenen en oorlog – u en ik willen ook wel eens wat vrolijkers. Dus toen ik zag dat de Algerijnse kinderen op de basisschool voortaan Engels onderwezen krijgen dacht ik: ha! Leuk onderwerp! Maar natuurlijk hangt er weer allerlei zware politiek aan vast, hoewel (voorlopig) geen moord en doodslag.

Goed. Tot dit komende schooljaar (vanaf 21 september) kregen Algerijnse kinderen op de middelbare school vanaf een jaar of veertien Engels onderwezen; op de basisschool hadden ze vanaf hun negende Frans als vreemde taal naast Arabisch. Geen wonder, gezien meer dan 130 jaar Franse overheersing – Algerije was niet zomaar een kolonie, het was in Franse ogen Frans tot de bloedige onafhankelijkheidsoorlog in 1962 eindigde. Nog steeds is Algerije met vijftien miljoen Franssprekenden na Frankrijk zelf en de Democratische Republiek Congo (wist u dat? Ik niet) het land met de meeste Franssprekenden ter wereld.

Maar van de Algerijnse president, Abdelmadjid Tebboune, moet dat veranderen. Wat hem betreft niet alleen omdat iedereen met Engels overal uit de voeten kan, meer dan met Frans, maar juist om dat verleden. „Het Frans is oorlogsbuit”, zei hij bij zijn aankondiging in juli.

Voorzover het gezien hun verleden kan boteren, boterde het de laatste tijd niet erg tussen Algerije en Frankrijk. Niet alleen door de herinnering aan de oorlog met al zijn mensenrechtenschendingen en de kwestie rond excuses. Maar recenter, in oktober, vanwege de uitspraak van de Franse president Macron dat het „politiek-militaire systeem” in Algerije „de herinnering (aan de oorlog) te gelde maakt” om zijn bestaan te rechtvaardigen. En dat het haat jegens Frankrijk aanmoedigt. En doordat hij zich afvroeg of er wel een Algerijnse natie was vóór de Franse tijd. Dan was er nog de halvering van het aantal Franse visa om Algerije te dwingen illegalen terug te nemen.

Maar intussen is Rusland Oekraïne binnengevallen en hebben Europa en Frankrijk een energieprobleem. En Algerije heeft grote gas- en olievoorraden. Bovendien hecht Macron erg aan het instandhouden van de invloedssfeer van de Franstaligheid. Dus ging hij twee weken geleden met de blik op de toekomst en met in totaal negentig ministers, zakenlieden en sportmensen naar Algerije om een nieuwe bladzij op te slaan.

Dat ging niet helemaal goed en niet alleen wegens de geest van het verleden. Het ontging niemand dat bij de persconferentie in het Algerijnse presidentiële paleis Macrons katheder was voorzien van de tekst Presidency of the Republic in plaats van Présidence de la République. Dat zijn details waar ik dol op ben – Franse prominenten waren daarentegen geschokt over deze vernedering. Macron zelf was nogal positief over de resultaten van zijn bezoek, waaronder een overeenkomst om de samenwerking tussen wederzijdse universiteiten uit te breiden.

Intussen hebben de Algerijnse autoriteiten bekendgemaakt de afgelopen zomer vijfduizend docenten Engels te hebben ingehuurd om op de 19.000 basisscholen te gaan lesgeven. Er was nogal wat twijfel of het allemaal zou gaan lukken – én of de nieuwe docenten wel voldoende capabel zijn. Maar ik las dat de inspecteur-generaal van het ministerie van Onderwijs er helemaal klaar voor is. Wat ik nergens kon vinden is of het Engels erbij komt op het lesplan, of het Frans echt wordt uitgefaseerd. Dat zou wat zijn.

