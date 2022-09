Goud van de Gouden Koets komt uit Suriname

Het bladgoud van de Gouden Koets komt waarschijnlijk uit een goudmijn in Suriname, dat blijkt uit onderzoek. Het Amsterdam Museum heeft samen met de Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands Institute for Conservation+Art+Science+ en Naturalis Biodiversity Centre onderzoek gedaan naar de herkomst van het goud.

De Gouden Koets was in 1898 een geschenk van de Amsterdamse bevolking aan koningin Wilhelmina. De makers wilden dat de koets een weerspiegeling was van het hele Koninkrijk der Nederlanden. Zo kwam het hout van de koets uit Java en ivoor uit Sumatra. De onderzoekers hebben monsters van het bladgoud van de koets vergeleken met goud uit voormalige koloniën. Daaruit bleek dat het goud het meest overeen komt met het goud uit een goudmijn aan de Surinamerivier, in de regio Brokopondo.

In 2015 begon de restauratie van de Gouden Koets. Daarna was de Gouden Koets tijdelijk te zien in het Amsterdams Museum. De koets is omstreden, vanwege het zijpaneel Hulde der Koloniën. Daarop is een witte vrouw op een troon te zien met daaromheen mensen met een donkere huidskleur die voor haar buigen. Koning Willem-Alexander heeft besloten de Gouden Koets na de restauratie voorlopig niet meer te gebruiken.

Lees ook: De Gouden Koets: cultureel erfgoed dat pijn doet