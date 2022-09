Geestelijk verzorger: je kunt niet herstellen van de bevingen

Haar ouderlijk huis heeft schade – een pand van nog geen dertig jaar oud. En de woning van haar grootouders heeft scheuren. „Schade en scheuren die zijn ontstaan na de bevingen”, aldus Melissa Dales. Ze merkte dat haar opa er niet mee om kon gaan, hij werd onrustig, gejaagd. De „juridische rompslomp” rondom het oplossen van de schade kon hij niet alleen aan.

Melissa Dales maakte de gevolgen van de gaswinning in háár Groningse Loppersum van dichtbij mee. Ze werd na haar studie geestelijk verzorger (2018-2021) in het gebied. Want er waren veel meer mensen zoals haar opa, die niet of nauwelijks werden gehoord of hun leed niet onder woorden konden brengen, vertelde ze maandag voor de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag.

Want wat doen de aardbevingen, de schades aan huizen én de bureaucratische rompslomp met de bewoners in het gebied, wilde de commissie weten. Het leidt tot een „sociale splitsing” in de dorpen, vertelde Dales, omdat de buurman wel schades vergoed krijgt en de buurvrouw niet. Of de één jaren moet wachten op de versterking van hun huis, terwijl de ander al een nieuwe woning heeft. „Hoe beter je de juridische weg kent of kunt onderhandelen hoe beter je het voor elkaar krijgt”, zei Dales. „Dat is oneerlijk, maar zo werkt het wel.”

Maar ook persoonlijk leiden de bevingen en alles eromheen tot schade. Mensen hebben „angst en zorgen” na de bevingen, zei Dales. Zijn op den duur „emotioneel, trekken zich terug, schieten uit hun slof en hebben een slechte concentratie. Mensen voelen een enorm zware last en gaan daar gebukt onder, letterlijk, we hebben mensen van houding zien veranderen.”

Aandacht voor jongeren

Dales deed in 2019 een oproep voor extra aandacht aan de jeugd, omdat die groep langer mét de bevingen leeft dan zonder. „Zij denken dat het normaal is dat je zo met burgers omgaat, dat beloftes niet worden nagekomen en dat procedures lang en ingewikkeld zijn. De jongeren raken het vertrouwen in alles om hen heen kwijt. Gaan niet meer stemmen, want dat heeft toch geen zin, luisteren niet naar hun juf of meester want dat is een autoriteit en die is onbetrouwbaar.”

Dales maakt zich zorgen om die groep: „De jeugd is niet het probleem. Maar het systeem eromheen dat zich op een gezonde manier moet gedragen zodat de mentaliteit anders kan gaan worden.”

Want de problemen in Groningen zijn nog lang niet opgelost. „Eerst moet de stenen veiligheid gewaarborgd worden, voordat je aan de mentale veiligheid kunt werken”. En beide gaan nog jaren duren. Net als de bevingen. „Dit is geen incidentele ramp, maar een terugkerende ramp. Het verschil is dat je niet kunt herstellen, omdat er weer een beving plaatsvindt na de vorige.”

Tot slot vroeg de commissie wat haar het meeste heeft geraakt, na jaren in het bevingsgebied te hebben gewerkt als geestelijk verzorger. „Dat in een verzorgingsstaat als Nederland mensen zich tweederangs burgers voelen. Omdat geld en electoraat belangrijker zijn dan de mensen. En dat is tot de dag van vandaag zo.”

