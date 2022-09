Geel beschermt mannetje tegen ongewenste intimiteiten

In hun eentje zijn ze onopvallend, met een bruine camouflagekleur. Maar komen woestijnsprinkhanen (Schistocerca gregaria) samen om te zwermen en met tientallen miljoenen soortgenoten hele akkers kaal te vreten, dan gebeurt er iets geks: de volwassen mannetjes kleuren knalgeel. Een internationaal team van biologen heeft nu onderzocht waaróm. Dankzij hun gele kleur ontsnappen de sprinkhanen aan de avances van mannelijke soortgenoten, concluderen de onderzoekers onlangs in PNAS.

Woestijnsprinkhanen komen voor in zo’n dertig verschillende landen, van Mauritanië tot India. Over het algemeen leven ze op zichzelf: ze zoeken alleen gezelschap op om zich voort te planten óf om te zwermen. In regenachtige jaren, als er veel groene vegetatie is, overleven er veel jonge sprinkhanen en kan hun aantal binnen één generatie al vertienvoudigen.

Bij zo’n snelle toename gebeurt er iets opmerkelijks. De solitaire sprinkhanen worden plotsklaps groepsdieren. Ook veranderen ze van kleur. Jonge dieren kleuren geel-zwart. Volwassen vrouwtjes blijven bruin, met soms gele elementen. Volwassen mannetjes worden vrijwel helemaal felgeel.

Giftig

Het eiwit dat voor die verkleuring zorgt, was al langer bekend. Dat zorgt bij de jonge solitaire sprinkhanen soms óók al voor kleurwijziging. In vochtige, vegetatierijke omgevingen worden die namelijk knalgroen: een schutkleur, zodat ze minder snel worden opgegeten. In droge leefgebieden blijven ze juist zandbruin.

Het uiterlijk dat de nimfen – dus: de jonkies – in groepen krijgen, dient eenzelfde doel. Geel-zwart is in de natuur een waarschuwingskleurencombinatie die potentiële vijanden op afstand houdt. In feite laten de nimfen zo weten: ‘ik ben giftig!’ Dat is ook echt zo, omdat ze giftige planten eten.

Maar waarom ook volwassen mannetjes geel kleuren, was tot nu toe onduidelijk. Ze zijn in tegenstelling tot de jonge sprinkhanen niet giftig, en doen ook niet alsof (dan zouden ze wel geel-zwart zijn in plaats van geel). Bovendien: als de gele kleur wél tegen predatie zou moeten beschermen, dan is het gek dat de vrouwtjes niet meekleuren.

Nu hebben de biologen dus een andere verklaring gevonden. Mannetjes die het bewuste eiwit níet aanmaken lijken zodanig op vrouwtjes dat ze in grote groepen door andere hitsige mannetjes worden belaagd. Kortom: hun gele kleur beschermt tegen ongewenste intimiteiten.