Geconfronteerd met grote verliezen durft Poetin een mobilisatie nog steeds niet aan

Ineens was er maandag geen sprake meer van het Russische voornemen om op 4 november referenda te houden over de annexatie van de zelfverklaarde Volksrepublieken Luhansk en Donetsk en de Oekraïense regio’s Charkov, Zaporizja en Cherson. Bronnen rondom het Kremlin meldden dat aan Meduza, en stelden dat het succesvolle Oekraïense tegenoffensief de reden voor de uitstel is. De officiële annexatie van delen van Oekraïne lijkt voorlopig dan ook van de baan.

Dat uitstel is een teken aan de wand voor de onrust die sinds afgelopen week in het Kremlin heerst als gevolg van de Oekraïense successen op het slagveld. Want hoewel president Vladimir Poetin zaterdag, ter gelegenheid van de 875ste verjaardag van Moskou, nog opgewekt verscheen bij de opening van een nieuw sportcomplex – waarvan de kleuren van de vloer en de wanden nagenoeg die van de Oekraïense vlag waren – rommelt het nu voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne openlijk, hoewel op kleine schaal, in eigen land.

‘Hoogverraad’

Een eerste verontrustend geluid klonk afgelopen week uit twee gemeentelijke deelraden in Sint-Petersburg en Moskou, waar enkele afgevaardigden Poetin opriepen om af te treden, omdat alles sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn zou zijn misgegaan. Ook zou Poetins agressieve taal Rusland hebben teruggeworpen in de tijd van de Koude Oorlog. Inmiddels klinkt dat geluid in achttien deelraden in beide steden. In Sint-Petersburg, waar Poetin vorige week in een deelraad van hoogverraad werd beschuldigd omdat hij zijn land zonder aanleiding in een oorlog in Oekraïne had gestort, zijn de dissidente afgevaardigden inmiddels aangeklaagd wegens het ‘in diskrediet brengen van de huidige regering’.

In Moskou, waar een nieuwe gemeenteraad werd gekozen, werden voorafgaand hieraan drieënvijftig kandidaten aangehouden die het ‘slimme stemmen’ hadden aangemoedigd – een advies van de gevangen oppositieleider Aleksej Navalny waarin niet op een regeringspartij zou moeten worden gestemd maar op de tweede grootste kanshebber, om op die manier de macht van Poetins aanhang te verzwakken.

Het feit dat het Kremlin, waarschijnlijk inferieure, munitie moet kopen in Noord-Korea, en de berichten dat de Wagner-huurlingengroep inmiddels gevangenen (inclusief moordenaars) ronselt om in Oekraïne te vechten, wijst erop dat het Russische leger in grote problemen verkeert. Volgens mensenrechtenactiviste Olga Romanova zou van de vijfduizend gevangenen die halverwege juli naar Oekraïne zijn gestuurd inmiddels nog maar 10 procent in leven zijn.

Uit een – door NRC niet te verifiëren – gelekte brief van het Russische ministerie van Financiën zou blijken dat Rusland al 361,4 miljard roebel (5,9 miljard euro) heeft uitgekeerd aan de nabestaanden van overleden Russische soldaten. Als dit klopt zou het betekenen dat er meer dan 48.000 Russische militairen zijn omgekomen of vermist geraakt in Oekraïne.

Onvrede over onzekerheid

Hoe Rusland het Oekraïense bevrijdingsoffensief wil beantwoorden is nog niet duidelijk. Van wijken is in ieder geval geen sprake, „de speciale operatie zal doorgaan totdat alle aanvankelijk genoemde doelen zijn behaald”, stelde Poetins perswoordvoerder maandag. Moskou eist „een volledige overgave van het regime in Kiev, onder Russische voorwaarden,” lichtte oud-president en Poetin-vazal Dmitri Medvedev toe.

Onvrede over die onzekerheid borrelt nu naar boven. Zelfs de aan Poetin loyale Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov schoot het Russische verlies van Izjoem in het verkeerde keelgat. „Als er vandaag of morgen geen veranderingen komen in de ‘speciale militaire operatie’ dan voel ik me gedwongen om naar het leiderschap van dit land te gaan en ze de situatie uit te leggen,” zei Kadyrov in een bericht op Telegram.

Opvallend was afgelopen weekend de kritische bijdrage van een voormalig Doema-lid aan een debatshow op het Russische staatstelevisiekanaal NTV. „Er staat een sterk leger tegenover het Russische leger”, zei Boris Nadezjdin. Rusland is „op een punt aangekomen dat het onmogelijk is om Oekraïne te verslaan.” Zijn oplossing: „Of we gaan mobiliseren en voeren de oorlog op volledige kracht, of we moeten ermee stoppen.”

‘Strategische hergroepering’

Nadjezjdin werd live in de uitzending gewaarschuwd door Doema-lid Sergej Mironov. „Let op je taalgebruik”, zei hij, en: „Vladimir Poetin zei het onlangs helder: we zijn nog niet eens begonnen!” Daarna benadrukte hij dat de Oekraïense regering vernietigd moet worden.

Ook de voormalig aanvoerder van de pro-Russische separatisten in Donetsk, Igor Girkin, uitte zich woest over de „grote nederlaag” die de Russische troepen hebben geleden in de regio Charkov. Hij adviseert zijn regering zich nu vooral te richten op het voorkomen van het verlies van nog meer militairen. Zonder algemene mobilisatie van de Russische bevolking zal Rusland in Oekraïne verliezen, waarschuwde hij al vaker.

Vooralsnog lijkt Poetin nog altijd een algemene mobilisatie uit de weg te willen gaan. Vooral omdat dan ook rekruten uit de grote steden naar het front moeten worden gestuurd. Vooral in Sint-Petersburg en Moskou zou dat tot verdere maatschappelijke onrust kunnen leiden. Grootschalig protest is evenwel nog altijd uitgesloten, al was het maar omdat een aanzienlijk deel van de Russische bevolking nog altijd niet afwijzend staat tegenover Poetins ‘speciale militaire operatie’, zoals blijkt uit recente peilingen van het redelijk betrouwbare opiniebureau Levada.

Ook moet de kritiek op het Kremlin en de oorlogactiviteiten niet overschat worden. Als Rusland weer overwinningen boekt, keert het enthousiasme waarschijnlijk terug. Waar Russische militaire bloggers afgelopen week met scheldwoorden gelardeerde paniekberichten deelden, wordt nu ook alweer het door het Russische ministerie van Defensie gebezigde narratief van een „strategische hergroepering” van de Russische troepen- overgenomen.

„Waarom heeft deze catastrofale omslag zich voorgedaan?” zegt vlogger Joeri Podoljaka, om vervolgens na de frontlijnen besproken te hebben te concluderen „de regio Charkov opgeven was daarom noodzakelijk. Zo is het altijd al bedacht.” Doordat het Russische leger zich nu op het zuidelijk front kan concentreren, „gaan we voordeel trekken uit het verlies van Izjoem.”

Toch stelt die redenatie niet iedereen gerust: „We krijgen te horen dat alles volgens plan verloopt maar wie gelooft er nou echt dat zes maanden geleden gepland is om Charkov niet te veroveren en nu Balaklia te moeten verlaten?” zei de Russische politiek analist Viktor Olevitsj in de debatshow op NTV.

President Poetin en minister van Defensie Sergej Sjojgoe. Sjojgoe is steeds minder in beeld als het gaat om het bepalen van de militaire koers. Grote vraag is dan ook wie president Poetin bijstaat in zijn werk als opperbevelhebber. Foto AP

Alom goedkeurend wordt er in de Russische nationalistische gelederen in ieder geval gereageerd op de Russische wraakactie: door een raketregen op Oekraïense infrastructuur is de stroomvoorziening in heel Charkov en een deel van de regio’s Zaporizja, Dnipropetrovsk en Soemy platgelegd. „Het stilleggen van de vitale infrastructuur van de Oekraïeners had al op de eerste dag van de operatie moeten zijn gebeurd. Dan zou het misschien iets succesvoller zijn gegaan,” schreef Girkin maandag.

Naar de Russische vervolgstappen blijft het raden. Als gevolg van de Russische tegenslagen aan het front heeft Poetin sinds eind augustus de ene na de andere generaal ontslagen en vervangen door anderen. Generaal Roman Bernikov, die de troepen in West-Oekraïne aanvoerde, zat pas vijftien dagen op zijn post, toen hij alweer werd vervangen.

Tegelijkertijd is de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe steeds minder in beeld als het gaat om het bepalen van de militaire koers, als hij dat al ooit is geweest. Grote vraag is dan ook wie president Poetin bijstaat in zijn werk als opperbevelhebber.

Nu de Oekraïense president Zelensky van plan is om het Russische leger uit heel Oekraïne, inclusief de Krim, te verjagen doet zich ook een andere belangrijke vraag voor: zal Poetin bereid zijn om in het geval van verdere militaire tegenslagen een tactisch kernwapen in te zetten? Tenslotte kan hij zich geen nederlaag veroorloven, al moet hij beseffen dat de inzet van kernwapens zijn positie op het internationale toneel verder zal verzwakken. Eerder zal hij daarom hopen dat de herfst en de winter de oorlogshandelingen onder invloed van sneeuw en modder zullen vertragen, het in de rest van Europa koud wordt en de westerse regeringsleiders, gedwongen door de weergoden, op onderhandelingen tussen de oorlogvoerende partijen zullen aandringen.