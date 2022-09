Gebruik van antidepressiva door jonge vrouwen sinds tweede lockdown gestegen

Het aantal jonge vrouwen dat antidepressiva slikt, is sinds de tweede lockdown twee jaar geleden flink toegenomen. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd rapport van onderzoeksinstituut Nivel. Huisartsen schreven in heel 2021 19 procent procent meer antidepressiva voor aan deze groep ten opzichte van 2019, het jaar vóór de coronapandemie. In het eerste halfjaar van 2022 was die stijging zelfs 26 procent. Bij jonge mannen was vorig jaar een toename te zien van 11 procent.

In totaal is het antidepressivagebruik onder alle jongeren tussen de 15 en 24 jaar toegenomen met 16 procent, blijkt uit de steekproef van zo’n 370 huisartsenpraktijken tussen 2019 en 2022. Nivel heeft geen onderzoek gedaan naar de achterliggende redenen, maar onderzoeker Karin Hek ziet wel dat de toename begon bij de tweede lockdown in het najaar van 2020. „Dat is een aanwijzing dat de stijging te maken heeft met de pandemie”, zegt Hek tegen NRC.

„Uit eerder onderzoek bleek al dat de coronamaatregelen veel effect hebben gehad op jongeren”, aldus Hek. Deze leeftijdsgroep is vorig jaar vaker dan voor de coronacrisis naar de huisarts gegaan met klachten over angstige gevoelens en depressie. Vrouwen raadplegen de huisarts voor psychische klachten gewoonlijk meer dan mannen, dat deden zij ook vóór de pandemie.

Na de versoepelingen van de coronamaatregelen is het aantal voorschrijvingen niet afgenomen. Dat kan volgens onderzoeker Hek komen doordat antidepressiva veelal voor langer dan een paar maanden voorgeschreven wordt. Ook is het volgens het onderzoek van Nivel mogelijk dat de mentale veerkracht van jongeren is afgenomen na meer dan twee jaar coronamaatregelen en lockdowns. Nivel-onderzoeker en bijzonder hoogleraar Farmaceutisch zorgonderzoek (Rijksuniversiteit Groningen) Liset van Dijk zei maandagochtend tegen NOS Radio 1 Journaal dat ze hoopt dat jongeren bij toekomstige maatregelen zoveel mogelijk gespaard worden door bijvoorbeeld de scholen open te houden.