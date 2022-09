Europese Rekenkamer oordeelt kritisch over gezamenlijk aankoopproces coronavaccins

Bij de gezamenlijke aankoop van coronavaccins door de Europese Unie zijn fouten gemaakt, waarvan de lessen nog altijd onvoldoende zijn getrokken. In een onderzoeksrapport oordeelt de Europese Rekenkamer deze maandag kritisch over het Europese aankoopproces van coronavaccins. Zo startte de EU laat met de aankoopprocedure, ontbraken in de contracten cruciale bepalingen over eventuele bevoorradingsproblemen en richtte ze laat een speciale werkgroep op om de leveringsketen strak te trekken.

Het is niet voor het eerst dat de Europese vaccinaankoop kritiek krijgt, maar wel de eerste keer dat het proces zo grondig is doorgelicht. Al in de eerste maanden van 2021, toen de vaccincampagne in de EU op gang kwam, rezen er vragen over de effectiviteit van de gezamenlijke vaccinaankoop. Vooral het contract met farmaceut AstraZeneca kwam onder vuur te liggen, nadat de vaccinmaker haar leveringen plotseling fors terugschroefde. Critici vroegen zich af of de Europese Commissie namens de lidstaten wel goed genoeg had onderhandeld. Waren in de contracten wel voldoende waarborgen opgenomen over levering? En: was de EU niet te laat begonnen met de onderhandelingen, en was er hiervoor niet te weinig geld uitgetrokken?

Over dat laatste oordeelt de ERK niet: volgens de controleurs heeft de Commissie met een „op maat gesneden gecentraliseerd systeem” een „gediversifieerde portefeuille van kandidaat-vaccins” aangekocht. Maar in de onderhandelingen werden volgens de Rekenkamer wel fouten gemaakt. Zo constateert de ERK dat de EU haar aanbestedingsproces later heeft opgestart dan het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook werden in de contracten onvoldoende rekening gehouden met mogelijke leveringsproblemen door de fabrikanten. De Commissie, schrijven de controleurs, „analyseerde de uitdagingen in verband met de productie- en toeleveringsketen van vaccins pas volledig na de ondertekening van de meeste contracten en de meeste contracten bevatten geen specifieke bepalingen om onderbrekingen in de leveringen aan te pakken.”

Bevoorradingsproblemen

Dat de Commissie dit zelf ook inzag, blijkt uit het feit dat de contracten die in de loop van 2021 werden gesloten „striktere bepalingen over belangrijke kwesties zoals tijdsschema’s voor de levering en productielocatie” bevatten. Toen er begin 2021 bevoorradingsproblemen ontstonden had de Commissie „beperkte mogelijkheden”, onder meer omdat ze „pas in februari 2021 een taskforce ter ondersteuning van de productie- en toeleveringsketens [heeft] opgericht”. Die werkgroep, die onder leiding kwam te staan van Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) heeft volgens de Rekenkamer „knelpunten” opgelost, maar „het effect op het opvoeren van de vaccinproductie” blijft volgens de controleurs onduidelijk.

De kritiek van de ERK is niet mals, en levert munitie aan critici die zich openlijk afvroegen of Brussel wel was toegerust voor de taak vaccins voor alle Europeanen aan te kopen. Pikant is vooral dat de Rekenkamer constateert dat de Commissie het „proces nog niet heeft getoetst of gebenchmarkt om hieruit lering te trekken voor de toekomst”. En dat terwijl ze inmiddels zelf heeft voorgesteld de aanpak opnieuw te hanteren bij een volgende gezondheidscrisis en de EU inmiddels een reeks nieuwe bevoegdheden heeft gekregen voor de aankoop van medicijnen en vaccins.

Maar, schrijft de Rekenkamer, „de vraag welke vaardigheden nodig zijn in het onderhandelingsteam van de EU of hoe de EU het beste kan bijdragen aan het oplossen van problemen in verband met de toeleveringsketen en de productie, moeten nog worden aangepakt”. De belangrijkste aanbeveling is dan ook het eigen proces nog eens veel grondiger door te lichten en betere richtsnoeren op te stellen voor een toekomstige crisis.