Elly Schlein is het wapen van links Italië tegen Meloni

Het Noord-Italiaanse Bologna wordt la Rossa (‘de Rooie’) genoemd, en de streek Emilia-Romagna eromheen is al even progressief. Toch hangt er in Bologna bepaald geen strijdlustige sfeer, nu de Italiaanse parlementsverkiezingen op 25 september volgens de peilingen gewonnen zullen worden door een alliantie gedomineerd door radicaal-rechts. Die peilingen lijken te drukken op het gemoed van de linkse partijmilitanten. In de studentenstad hangt niet één verkiezingsposter.

Geeft links zich zelfs hier al vroegtijdig gewonnen? Er is één jonge, linkse politica die dat weigert en met haar energieke campagne de aandacht trekt. „Als ik zou denken dat er echt niks meer aan te verhelpen was, dan was ik geen kandidaat”, zegt Elly Schlein (37) gedreven, tijdens een interview in de marge van het ‘Feest van de eenheid’ in Bologna. Dat ‘Festa dell’Unità’, een links politiek volksfeest, is in deze progressieve streek al jaren traditie. Er hangen regenboogvlaggen met vredesboodschappen, en partijmilitanten komen luisteren naar de politieke debatten, of verbroederen aan eetstandjes met pasta, kebab of gefrituurde kikkertjes.

Schlein is de rijzende ster van Italiaans links. Twee jaar geleden al noemde het gezaghebbende Italiaanse tijdschrift l’Espresso haar „het gezicht van een nieuwe generatie”. Op het partijfeest komt Schlein, in een marineblauw broekpak met witte gympen, deelnemen aan een debat over de strijd tegen de maffia. Ze oogst meteen applaus wanneer ze Bologna omschrijft als de stad die haar heeft „geadopteerd”. Hier speelt de populaire politica een thuiswedstrijd: na haar jeugd in het Zwitserse Lugano als kind van een Amerikaanse vader en Italiaanse moeder verhuisde Schlein naar Bologna om er rechten te studeren.

Schlein debatteert vol geestdrift, maar dat kan het makke verloop van deze verkiezingscampagne niet doen vergeten. Nochtans staat er op 25 september voor het land veel op het spel. De Italianen gaan vervroegd stemmen, omdat de regering van nationale eenheid van Mario Draghi in juli viel, na onenigheid over een steunpakket voor bedrijven en gezinnen.

Elly Schlein staat als onafhankelijke kandidaat op de lijst van de centrum-linkse Partito Democratico. Op het progessieve festival Festa de L’Unità in Bologna ontmoet ze haar aanhangers. Foto Massimiliano Donati

Europa vertrouwde erop dat de miljoenen uit het post-coronasteunfonds bij Draghi in goede handen waren. Hoe moet het straks verder, als in Rome een radicaal-rechts en euro-kritisch bestuur aan de macht komt?

Lees ook Politiek geestverwante van Mussolini ruikt aan de macht. Wordt Giorgia Meloni de volgende premier van Italië?

De gedoodverfde winnaar, de 45-jarige Giorgia Meloni, is een bewonderaar van de Hongaarse autocraat Viktor Orbán en leidt een partij met flinke wortels in het fascisme. Meloni stapt naar de kiezer, in een alliantie met de eveneens radicaal-rechtse Matteo Salvini en de rechts-liberale Silvio Berlusconi. De controversiële oud-premier, die in de jaren negentig het populisme in Italië heeft geïntroduceerd, geldt ironisch genoeg in die rechtse alliantie juist als de meest gematigde stem. Maar Salvini en Meloni steken hem voorbij. Als gevolg maakte Italië nooit eerder sinds de Tweede Wereldoorlog kans op zo’n uitgesproken radicaal-rechts bestuur.

Barack Obama

Zonder twijfel is dit een erg lastige verkiezingscampagne voor links, erkent Elly Schlein tegenover NRC, maar snel voegt ze eraan toe op dat vlak wel wat ervaring te hebben. De Amerikaans-Italiaanse was vrijwilliger bij beide verkiezingscampagnes van Barack Obama. „De tweede keer, in 2012, had Mitt Romney duidelijk een voordeel, omdat witte mannen ouder dan vijftig hadden besloten dat hun stem naar de Republikeinen ging. Alles hebben we toen uit de kast gehaald om vrouwen, Afro-Amerikanen en jongeren met een studieschuld te mobiliseren.” Tien jaar later vertelt ze het nog altijd met pret in de ogen.

Ze is nog altijd maar 37 jaar - piepjong, in de door oude mannen gedomineerde Italiaanse politiek – maar boogt al op jaren bestuurservaring. In 2020 werd ze vicegouverneur van de linkse, en tegelijk erg welvarende streek Emilia-Romagna.

Dat centrum-links dat jaar andermaal de regionale verkiezingen won, was toen zeker ook te danken aan het massaprotest van de ‘Sardienen’, burgeractivisten die met duizenden tegelijk de straat opliepen om te waarschuwen voor de opkomst van radicaal-rechts. Mede door hun actie brak Matteo Salvini’s rechtse Lega-partij hier toen niet door.

Dat Giorgia Meloni een vrouw is, betekent niet dat ze het lot van Italiaanse vrouwen zal verbeteren Elly Schlein onafhankelijke kandidaat

Ze kent Salvini wel: de twee politieke tegenpolen waren collega’s in het Europees Parlement. Het ergerde Schlein mateloos dat Salvini zich sterk op migratie profileert, maar dat zijn partij nooit kwam opdagen bij vergaderingen over de – nog altijd geblokkeerde – hervorming van de Dublin-verordening. Die bepaalt welk Europees land verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag. In januari 2020 zat ze Salvini letterlijk achterna op straat, om een uitleg te eisen die hij nooit zou geven. Haar medestanders filmden haar, en de video ging viraal.

Nu staat u in het politieke veld tegenover de vrouw die Salvini zelfs nog voorbijsteekt op radicaal-rechts. Bent u de anti-Meloni?

Schlein, fijntjes glimlachend: „Ik sta in het veld om de kiezers te overtuigen van ons toekomstproject voor Italië. Wij willen de leefomstandigheden van de burgers en van onze planeet verbeteren. Al jaren ben ik vóór een uitgesproken progressief, ecologisch én feministisch beleid – het is eerder Giorgia Meloni die tégen al die dingen is.”

Als Meloni de eerste vrouwelijke premier van Italië wordt, werkt dat dan niet emanciperend voor andere vrouwen?

„Dat Meloni zelf een vrouw is, betekent totaal niet dat zij het lot van Italiaanse vrouwen zal verbeteren. Als het in je zit, komt het er ook wel uit, of je nu een man bent of een vrouw, zegt ze zelf, en zo gaat ze compleet voorbij aan de loon- en arbeidsmarktdiscriminatie van vrouwen in Italië. Inzetten op persoonlijke verdienste is prima, als je tenminste dezelfde kansen krijgt aan de start.”



Foto Massimiliano Donati

Foto Massimiliano Donati Antifascistische schilderingen op muren in Bologna. Italië kan bij de verkiezingen op 25 september een uitgesproken radicaal-rechtse regering krijgen.

Foto’s Massimiliano Donati

Schlein trekt als onafhankelijke kandidaat naar de kiezer, verbonden aan de lijst van de Partito Democratico, de partij die ze in 2015 de rug toekeerde, uit ongenoegen met de centrumkoers van de toenmalige partijvoorzitter Matteo Renzi. Huidig PD-voorzitter Enrico Letta zocht opnieuw toenadering. De weinig charismatische Letta vroeg haar om de campagne met haar strijdlust te injecteren. Als lijsttrekker in een progressieve streek is ze nu al mathematisch zeker van een zetel in het nationale parlement.

Maar ondanks de grote inzet lijken veel Italianen weinig zin te hebben in een verkiezing vlak na de zomervakantie. De Italianen, zegt Schlein, liggen wakker van hun torenhoge energierekeningen en zijn verbijsterd door de val van de regering, terwijl er een socio-economische crisis woedt. „Daarbovenop komt de bezorgdheid om de klimaatverandering, die schade aanricht aan ons, de planeet en onze economie. De voedselsector in Emilia-Romagna [waar Parmezaanse kaas en Parmaham worden geproduceerd] is deze zomer al zwaar getroffen door de droogte.”

Lees ook Italianen liggen er niet wakker van als een partij met fascistische wortels zou winnen, waarom is dat?

U wilt een sterk inhoudelijke campagne voeren, maar Enrico Letta niet. Hij voert vooral campagne tegen rechts.

„Letta wil de Italianen duidelijk maken dat ze voor een belangrijke keuze staan. Ofwel kies je voor ons, ofwel kies je voor het rechtse blok, dat komedie speelt: de gematigde toon die Meloni tegenwoordig aanslaat tegenover de buitenlandse pers is gespeeld. Wij kennen de bondgenoten van deze rechtse alliantie. Viktor Orbán bijvoorbeeld, die in Hongarije het asielrecht vrijwel heeft afgeschaft, zich uitspreekt tegen ‘rassenvermenging’ en anti-lhbt-wetten uitvaardigt. Meloni’s partij zit ook in dezelfde Europese alliantie als het Poolse PiS, dat abortus in Polen vrijwel onmogelijk heeft gemaakt. We weten heel goed wie de dienst uitmaakt van deze Internationale der nationalisten: het zijn lui als Orbán, Vladimir Poetin, Jaroslaw Kaczynski in Polen en Donald Trump.”

Er is wat onrust over de toegang tot abortus in Italië, maar zal het zo’n vaart wel lopen?

„We mogen het risico in elk geval niet onderschatten. Italië zit in een economisch moeilijke situatie, net als Hongarije, waar Orbán elke dag een nieuwe vijand bedenkt om de aandacht weg te leiden van zijn falende aanpak van de economische crisis en van de pandemie. Eerst richt hij zich tegen migranten, dan tegen de lhbt-gemeenschap, nu weer tegen vrouwen aan de universiteit. Een overheidsinstelling die dicht bij Orbán staat, waarschuwde onlangs in een rapport dat te veel vrouwen aan de universiteit een risico zouden vormen voor mannen en voor het geboortecijfer. Orbán draagt een uitgesproken patriarchale maatschappijvisie uit, en Meloni bewondert die man.”

In Italië wil Meloni het zeer lage geboortecijfer opkrikken, met financiële prikkels voor gezinnen. Vindt u dat een slecht idee?

„Eerst moeten we Italiaanse jongeren, die erg lang bij hun ouders wonen, de kans bieden om veel sneller op eigen benen te staan. Wij zeggen daarom: schaf gratis stages af en beperk contracten voor een bepaalde termijn. Tegelijk pleiten we voor een minimumloon. Als veel meer vrouwen aan het werk gaan, stijgt de welvaart. Vrouwen activeer je op de arbeidsmarkt door de onbetaalde zorg te verlichten die nog altijd disproportioneel op hun schouders rust. Kinderdagverblijven zijn belangrijker dan extra kindergeld. In Emilia-Romagna is al sinds de jaren zeventig sterk in kinderdagverblijven geïnvesteerd.” Twee op de drie vrouwen in de streek werken, ruim boven het landelijk gemiddelde van iets minder dan de helft.

Vier op de tien kiezers hebben nog niet besloten of ze gaan stemmen, en voor wie. „We móéten hen motiveren. Het Europese post-coronasteunfonds biedt ons de historische kans om Italië te digitaliseren, een groen beleid te voeren én de ongelijkheid te verminderen. Die kans moeten we grijpen.”