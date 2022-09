Een groeiende groep jongeren haalt een lagere opleiding dan hun ouders – en die vinden dat niet leuk

Nog nooit studeerden er zoveel jongeren aan een Nederlandse universiteit: hun aantal verdubbelde de afgelopen twintig jaar.

Maar de wal keert het schip, zegt Maarten Wolbers, hoogleraar onderzoek van onderwijs aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij onderzoekt ‘intergenerationele opleidingsmobiliteit’ sinds de jaren veertig van de vorige eeuw en ziet een groeiende groep jongeren die het opleidingsniveau van hun ouders niet haalt.

Van de mannen die werden geboren tussen 1950 en 1959 haalde 7 procent een lager opleidingsniveau dan de ouders. Dertig jaar later is dat percentage bijna verdriedubbeld. Van de mannen geboren tussen 1980 en 1989 – de dertigers en begin veertigers van nu – haalde 20 procent een lager diploma dan hun ouders.

Sociale daling, zegt Wolbers, groeit voor het eerst significant, en deze groei zet de komende jaren door. Steeds meer jongeren zullen daardoor lager uitkomen op de maatschappelijke ladder dan hun ouders. „Ze bereiken een minder goede positie op de arbeidsmarkt en daardoor minder status en inkomen.”

Hoe verhoudt die sociale daling zich tot de enorme stijging van het aantal studenten?

„Het is paradoxaal, maar logisch: er zit een plafond aan het opleidingsniveau. Hoger dan de universiteit bestaat niet. Als zoveel mensen hoger opgeleid zijn, wordt het risico groter dat hun kinderen datzelfde niveau niet meer halen. Zo simpel is het.”

Met de toegenomen sociale daling komt een eind aan wat generaties lang vanzelfsprekend leek: kinderen deden het beter dan hun (groot-)ouders. Terwijl opa alleen de lagere school had afgemaakt, kon zijn kleindochter naar de universiteit. Sinds de emancipatiebewegingen in de vorige eeuw konden arbeiderskinderen doorleren en werd het hoger onderwijs ook bereikbaar voor meisjes en kinderen van ouders met een migratieachtergrond. „Een enorm reservoir van verborgen talent is de afgelopen decennia tamelijk succesvol aangeboord”, zegt Wolbers. „Dat reservoir is grotendeels uitgeput.”

Toch maakt een kind van lager opgeleide ouders minder kans op een universitaire opleiding, ook al is het even slim.

„Er is nog steeds sprake van kansenongelijkheid. Maar als je de huidige situatie naast die van veertig jaar geleden zet... dat is onvergelijkbaar.

„Tegelijk zien we dat de groeiende kans op sociale daling de kansenongelijkheid in de hand werkt. Ouders die het zich kunnen veroorloven, zijn hun kinderen de laatste jaren als een gek gaan stutten met bijlessen of privé-onderwijs. Zij doen er alles aan om te voorkomen dat hun nageslacht lager terecht komt.

„Er is een enorme opwaartse druk ontstaan, waardoor ouders hun kind vaak koste wat kost weg willen houden bij het vmbo en er alles aan doen het vwo te bereiken. Als je echt iets wilt doen tegen kansenongelijkheid, moet je daar naar kijken.”

Om een gelijk speelveld te creëren, moet je bijlessen aan banden leggen?

„Ja. Alleen is dat lastig uitvoerbaar, omdat je niet in de privélevens van mensen kan ingrijpen. Je kunt ouders niet verbieden bijlessen te kopen voor hun kind. De drang om te stutten is bovendien enorm wijd verspreid. Het zit overal. Kijk naar de plusklasjes in de basisschool, naar de lessen Cambridge Engels in het voortgezet onderwijs, naar de honoursprogramma’s op universiteiten. Bij al die extra lessen zie je dat er selectie wordt toegepast die ongelijkheid in de hand werkt. De groepen leerlingen en studenten die deze klasjes volgen, zijn homogener: het zijn vooral kinderen van hoger opgeleide ouders. Met de massificatie van de universiteit is de groep studenten heterogener geworden. Vervolgens is de elite manieren gaan zoeken om zich te onderscheiden van de massa én om sociale daling te voorkomen.”

Waarom is die drang zo sterk?

„Alle ouders willen nu eenmaal het beste voor hun kind. Daar komt bij dat er aan de bovenkant meer te verliezen valt. De sociale en economische belangen zijn groter. Ik denk ook, maar daar wil ik graag meer onderzoek naar doen, dat ouders het gevoel hebben dat ze falen als hun kind niet bereikt wat zij hebben bereikt.”

Sociale dalers zijn minder tevreden met hun leven en ervaren minder geluk, blijkt uit uw onderzoek. Hoe komt dat?

„Sociale daling is verlies van status. Voor hoger opgeleide ouders is het onverteerbaar dat hun kind niet op de universiteit terechtkomt. Kinderen voelen die druk natuurlijk. En die ervaren vervolgens een gevoel van mislukking. Maar we weten het niet precies. Je kunt niet uitsluiten dat nare en ingrijpende gebeurtenissen tijdens de schoolperiode van kinderen, zoals een scheiding of het overlijden van een van de ouders, leiden tot een lager opleidingsniveau.”

Sociale status is in uw onderzoek gekoppeld aan opleidingsniveau en niet aan inkomen. Waarom?

Maarten Wolbers Foto Bram Petraeus

„Economen zullen eerder geneigd zijn naar inkomen te kijken, maar opleiding is een veel stabielere factor en een sociale scheidslijn. Het is tegenwoordig de belangrijkste voorspeller voor maatschappelijk succes. Mensen die aan een universiteit of hogeschool hebben gestudeerd, leven langer, zijn langer gezond, doen het beter op de huwelijksmarkt en verdienen meer geld.”

Maken kinderen van recente sociale stijgers meer kans om te dalen?

„Dat weten we nog niet. Daarvoor zou je behalve naar de opleiding van ouders ook naar die van de grootouders moeten vragen. Maar het zou goed kunnen. De arbeiderskinderen die het milieu van hun ouders ontstegen, behoren misschien nog niet helemaal tot de elite. Waardoor hun kinderen de koppositie mogelijk niet goed kunnen handhaven. Dat zou ik graag verder willen onderzoeken.”