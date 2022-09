‘Duizend burgers dood in bevrijde stad Izjoem’

Tijdens de Russische bezetting zijn zeker duizend burgers in Izjoem omgekomen door geweld. De stad in Oost-Oekraïne was sinds 1 april in Russische handen en werd zaterdag door het Oekraïense leger bevrijd. Voor de oorlog telde Izjoem ruim 45.000 inwoners, nu zijn dat er naar schatting 10.000.

Dat maakte Maksim Strelnikov, voorzitter van het stadsbestuur, maandag bekend tijdens een persbriefing. Volgens Strelnikov hebben veel inwoners geleden onder het gebrek aan medische voorzieningen. Circa 80 procent van de infrastructuur van de stad is verwoest. Strelnikov vreest de winter voor de overgebleven inwoners, omdat hun woningen geen verwarming hebben.

Lees ook: ‘Oekraïens offensief in vijftien foto's: verlaten materieel en terugkerende bewoners’

Naar verwachting zullen uit meer plaatsen in de regio Charkov berichten volgen over geweld tegen burgers. Oekraïense agenten doen al onderzoek naar oorlogsmisdaden in bevrijde dorpen. Russische militairen sloegen de afgelopen dagen op de vlucht voor het Oekraïense leger, dat sinds 6 september met een verrassingsaanval veel grondgebied wist te heroveren. Het Russische leger heeft zich nu teruggetrokken ten oosten van de rivier Oskil.

De opmars van het Oekraïense leger.

Chaotisch vertrek

Het Russische vertrek verloopt chaotisch, vertellen inwoners aan Amerikaanse media. Ondanks hun haast proberen soldaten persoonlijke bezittingen van burgers te stelen. Tanks en munitie blijven achter, soldaten vluchten in burgerkleren op de fiets. Veel van de dorpen en steden in de regio Charkov waren sinds maart of april bezet. In The Washington Post vertelt een vrouw dat ze een Russische soldaat vroeg wat ze wilden. „We kunnen hier zijn of in de gevangenis”, was het antwoord.

In de zuidelijke regio Cherson, waar het tegenoffensief op 29 augustus begon, maakt het Oekraïense leger ook vorderingen, volgens woordvoerder Natalja Hoemenjoek. Vijfhonderd vierkante kilometer grondgebied zou weer in Oekraïense handen zijn, en vijf dorpen zouden zijn bevrijd. Volgens Hoemenjoek proberen Russische soldaten in dit gebied te onderhandelen over voorwaarden voor overgave.

Oleksii Reznikov, de Oekraïense minister van Defensie, zei maandag in Le Monde dat het offensief de derde fase is van de strijd tegen Rusland. Eerst heeft het Oekraïense leger Rusland „ontmoedigd” om de aanval door te zetten. Fase twee was „stabiliseren van het front en testen van de weerstand”. Volgens Reznikov wordt het Oekraïense offensief vanaf nu een sneeuwbal. „Het wordt groter en groter. En dan zien we dat het op één na grootste leger ter wereld gedwongen is om zich terug te trekken.”

Lees ook deze analyse over de Oekraïense opmars