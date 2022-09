‘Dit is een echte poldernota. Je moet veel scherper kiezen’, zeggen de defensieexperts

Een eindeloze regen van granaten, raketten, kogels en gps-geleide projectielen: de oorlog in Oekraïne is er een van grootschalig gebruik van munitie. Er dreigt nu een omvangrijk munitietekort, zo waarschuwde de hoogste chef van de Nederlandse krijgsmacht vorige week in de Tweede Kamer. Nederland trekt dan ook tientallen miljoenen euro’s uit voor het aanvullen en opbouwen van munitievoorraden. Het ministerie begon er vorig jaar mee, en doet er in deze Defensienota nog een schep bovenop. Alleen zo kan de Nederlandse krijgsmacht een oorlog als in Oekraïne lang volhouden, is het idee.

„Oekraïne heeft alleen aangetoond dat zelfs een relatieve grootmacht als Rusland, met behoorlijk grote voorraad munitie, snel door het moderne spul heen raakt en moet terugvallen op oude, domme wapens”, zegt militair historicus Christ Klep. „Stel dat Defensie een voorraad opbouwt van 5 tot 10 procent van wat de Russen hebben, dan nog zijn we bij een grootschalig conflict binnen een paar dagen door onze munitie-voorraden heen.”

Het is typerend voor de nota, waarover de Tweede Kamer woensdag debatteert. Gealarmeerd door Oekraïne steekt Nederland structureel vijf miljard euro per jaar extra in de krijgsmacht – een verhoging met 40 procent. Het geld wordt over de hele krijgsmacht uitgestrooid met vele tientallen, betrekkelijk kleine uitgaven.

„Het is een echte poldernota”, vindt Klep, „alle krijgsmachtonderdelen krijgen er een beetje geld bij, waarbij we vooral meer van hetzelfde doen.” Dick Zandee, defensiespecialist bij Instituut Clingendael, ziet dat als „een typische defensie-reflex: zodra de geldkraan opengaat, wordt over de volle breedte van alles bijgekocht en gemoderniseerd. Iedereen tevreden, geen gedonder in de tent.”

Terwijl de oorlog in Oekraïne volgens de experts voldoende aanknopingspunten biedt grondig te kijken naar de eigen krijgsmacht. Neem de lange-afstand-artillerie die de Oekraïners zo helpt. „Daarmee kun je de vijand diep treffen, dus ver achter de achter de frontlinie. Omdat het steeds moeilijker wordt er met vliegtuigen door te dringen, heb je grondgebonden systemen nodig, zoals de panterhouwitsers en de HIMAR’s.” Nederland gaat ook lange-afstand-wapens kopen, maar onduidelijk is hoeveel – en hoe die ingepast worden.

Lees hier over de zaken waar het defensiegeld volgens de militairen zelf naar toe moet

Zeker in de eerste weken na de Russische inval bleken de Oekraïners zeer effectief Russische tanks te kunnen uitschakelen met westerse antitankwapens zoals de Javelin. „De Nederlandse landmachtmensen zeiden toen: ‘De Russen beschermen hun tanks niet goed. Wij doen dat wel’. Ik moet het nog zien”, zegt Klep „De volgende generaties Javelin-achtige systemen komen eraan; straks heb je antitankwapens die ‘rondhangen’ in de lucht. Ik betwijfel sterk of de tank dat overleeft.”

Er zijn meer lessen te trekken uit de oorlog voor de krijgsmacht, vertellen Klep, Zandee en Martijn Kitzen, hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie.

Les 1:

Richt je vooral op eigen grondgebied

Tijdens de Koude Oorlog lag de nadruk op de eerste hoofdtaak van de krijgsmacht: de verdediging van het eigen grondgebied en dat van de NAVO-bondgenoten. Na de val van de Muur verschoof de aandacht naar de tweede hoofdtaak („bijdragen aan de internationale rechtsorde”) met missies naar crisisgebieden als Bosnië, Afghanistan en Mali. (De derde hoofdtaak is de ondersteuning van de civiele autoriteiten, zoals tijdens de coronapandemie.) Met de oorlog in Oekraïne is de pendule teruggezwaaid en bereidt Nederland zich weer vooral voor op een gevecht in Europa, tegen Rusland. „In de defensienota’s van afgelopen jaren stonden vele pagina’s over crisisbeheersing in de ‘zandbak’ van landen buiten Europa. In deze defensienota staat hierover één kleine alinea”, zegt Zandee. Een logische keuze, vindt hij, maar er hoort wel iets bij, namelijk:

Les 2:

Versterk bovenal de landmacht

Rusland is zwak op zee, maar is sterk op het land – zo leek het althans tot voor kort. Bij de NAVO-landen is dat andersom, zegt Zandee. „Dus moet Nederland meer investeren in de landmacht. Dat gebeurt nu wel; de landmacht mag wat dingetjes kopen, zoals lange-afstand-artillerie. Van een aantal tanden bijzetten is alleen geen sprake.” Zo zijn tellen de twee Nederlandse manoeuvre-brigades maar 2,5 respectievelijk 3 bataljons (een eenheid van 600 tot 800 militairen), en niet 4 bataljons zoals met de NAVO afgesproken. Dat blijft ook zo. Wel krijgen de brigades eigen eenheden voor vuursteun en logistiek. De 13 Lichte Brigade in Oirschot, die nu nog opereert in pantservoertuigen (Boxers) met lichte bewapening, wordt verzwaard tot ‘medium’. „Geen idee wat dat betekent”, zegt Zandee. „Ik zou zeggen: mechaniseer de 13 met zware pantservoertuigen, zoals de CV90 of zelfs tanks. Dan krijg je een grotere en meer duurzame gevechtskracht tijdens een groot conflict als dat in Oekraïne.”

Daarin kan Klep zich wel vinden: „In zo’n gevecht lokaliseer je eerst met goede inlichtingen à la minute de vijand, die je onder vuur neemt met bijvoorbeeld mortieren: tempo, tempo, tempo! Na een paar dagen zet je lange-dracht-artillerie in als HIMAR’s of de nieuwste houwitsers om bijvoorbeeld door munitiedepots en bevoorradingscentra achter de frontlinie aan te vallen. Dat is wat je kan leren van Oekraïne. Het zou een logische keuze zijn om daarvoor bijvoorbeeld twee zware brigades op te bouwen voor de frontlinie, maar dat doen we niet. En welke lange-dracht-wapens we kopen en hoeveel, is onduidelijk.”

Oekraïense munitieopslagplaats in de door Rusland aangevallen Donetsk-regio. Foto Anotolii Stepanov/AFP

Les 3:

Werk samen en specialiseer

De VS zijn bezig met de ontwikkeling van nieuwe HIMAR’s en houwitsers die nog veel verder schieten. Het gaat daarbij om wapensystemen die duur zijn in de aanschaf en in de exploitatie, door de hoge prijzen voor de gps-geleide projectielen en regelmatige updates. „Laten we dit samen met de Duitsers doen”, zegt Zandee: „De eenheid met deze wapens vecht niet met een brigade mee aan het front, maar die laat je vanaf enige afstand vuren.” Zandee schreef onlangs een rapport over specialisatie en samenwerking in Europa.

Lees hier over de vele manieren waarop de Nederlandse krijgsmacht kan samenwerken met andere landen

Nederland werkt al samen met de Duitsers, onder meer in een tankbataljon en de luchtmobiele brigade, en met de Belgen, bijvoorbeeld bij de marine. Defensie benoemt daarnaast veel specialismen, zoals radar, Patriot-raketten en cyber. Maak van bijvoorbeeld dat laatste dan ook een echt Nederlands specialisme, zegt Klep: „De gedachte dat de Russen in een uurtje heel Oekraïne platleggen, is te simpel gebleken. Het internet is, anders dan het elektriciteitsnetwerk zo gefragmenteerd, dat het lastig is het hele systeem van buitenaf uit te schakelen. Daaruit kun je heel belangrijke les trekken: je kunt je blijkbaar verdedigen tegen cyberaanvallen. Oekraïne toont dat je een langetermijnstrategie nodig hebt voor cyber en voor beïnvloeding. En dat je daarbij moet samenwerken met burgers, bedrijven en niet-gouvermentele organisaties.”

Les 4:

Zorg nu eens echt voor vernieuwing

Vooralsnog blijft Nederland doen wat het al heel lang doet, en veelal op dezelfde manier. Een voorbeeld daarvan is het Korps Mariniers, dat al sinds de dagen van Michiel de Ruyter is gespecialiseerd in het vanaf een schip aan land gaan. „Dat concept is grotendeels achterhaald”, zegt Zandee. Zeker grote amfibische operaties zijn onmogelijk geworden, doordat de aanvoerschepen dagen vóór de landing gezien en aangevallen kunnen worden.

Het korps krijgt nu zijn eigen lange-afstand-wapens. „Het korps mag niet verdwijnen en krijgt gewoon wat extra’s. Is dat geen omkering van zaken?”, vraagt Klep. „Je kan ook zeggen: maak van het korps een landmachtbrigade die bijvoorbeeld goed is in lange-afstand-vuur. Dat is in wezen wat de Amerikanen doen.”

Les 5:

Staar je niet blind op Oekraïne

Het is logisch dat de krijgsmacht zich nu richt op afschrikking in Europa, zegt Martijn Kitzen, hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie. „Maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is uiteindelijk niet meer dan een onderdeel van een veel groter geopolitiek spel.”

Je ziet dat de macht van het Westen tanende is, zegt Kitzen, nu het geopolitieke gewicht van Azië en vooral China snel toenemen. „Dat Rusland het aandurfde Oekraïne nu aan te vallen, is geen toeval. Poetin schatte het Westen in als zwak. Je zult meer assertiviteit gaan zien, niet alleen van grote landen, maar ook kleinere landen.” Hij noemt als voorbeeld Mali dat onlangs de Fransen min of meer verjoeg.

Explosie in een flat na een Russische tankbeschieting in havenstad Marioepol. Foto Evgeny Maloletka/AP

De Amerikanen mogen Oekraïne dan volop steunen, zegt Kitzen, „voor hen is dit een tactische oorlog. Het grote strategische conflict is dat met de grootmacht China.” Het is volgens Kitzen een teken aan de wand dat een Nederlandse marineschip onlangs met bondgenoten patrouilleerde in de Stille Zuidzee: „Dat is onderdeel van het geopolitieke schaduwspel dat de komende jaren op veel plekken zal worden gespeeld.”

Dit spel is een kolfje naar de hand van het Korps Commando Troepen, dat in conflictgebieden kan opereren. Nederland heeft relatief veel van dit soort elite-eenheden, maar „het verschuiven van de wereldorde gaat de hele krijgsmacht raken”, zegt Kitzen: „We moeten ook weer missies gaan doen, zoals eerder in Afghanistan en Mali. Verder moeten we door de geopolitieke rivaliteit in de toekomst ook nadenken over nieuwe taken. Is het bijvoorbeeld denkbaar dat de krijgsmacht een rol krijgt in het veiligstellen van grondstoffen?”