De Nederlandse ‘Charlie and the Chocolate Factory’ is een musical om van te smullen

Het is een illuster rijtje, waar acteur Remko Vrijdag zich vanaf nu toe mag rekenen. Na Gene Wilder en Johnny Depp slaat ook hij de paarse jas om zijn schouders en voegt zich bij de Oempa Loempa’s. Vrijdag speelt namelijk Willy Wonka in Charlie and the Chocolate Factory, de musical naar het bekende boek van Roald Dahl. Deze productie ging zo’n tien jaar geleden op West End in première en is nu in Nederland te zien.

Je zou denken dat Willy Wonka ook meteen het stralende middelpunt van de musical is, maar dat moet - zeker in de eerste helft - de jonge Charlie zijn. Bij de première speelt Noah Fontijn hem ontwapenend: hij is sprankelend, heeft humor en een goeie stem. (Tijdens de tournee zijn er vijf kinderen die deze rol afwisselend voor hun rekening nemen.) Fontijn vormt een pracht-duo met Vrijdag, die Wonka vertolkt als een afstandelijke en onhandige man; misschien niet heel charmant, maar wel komisch en lekker mysterieus.

In de voorstelling groeit Charlie op in een arm gezin zonder vader, maar mét een moeder en vier inwonende oudjes, die de hele tijd in bed liggen, maar toch een hoop lol hebben. De beste band heeft Charlie met zijn opa, die zijn fantasie constant de vrije loop laat en zichzelf in zijn anekdotes naast grootheden uit de wereldgeschiedenis plaatst (een leuke rol van Peter van Heeringen). Daarnaast is Charlie groot fan van Wonka’s chocoladerepen. Wanneer de excentrieke chocolatier een wedstrijd uitschrijft, waarmee kinderen een bezoek aan zijn fabriek kunnen winnen, is hij dan ook in de wolken. Hij moet en zal één van de gouden tickets vinden.

Modernisering en magie

Charlie and the Chocolate Factory is een bekend verhaal, dat meermaals werd verfilmd, maar behoorlijk is aangepast voor de musical. Elementen uit Dahls boek (1964) zijn bijvoorbeeld gemoderniseerd, zoals het clubje kinderen dat naar de chocoladefabriek mag. De kauwgumverslaafde Violet is nu vlogster en de vervelende Joris een verwoed gamer. Wie natuurlijk wel gewoon onderdeel bleven van het Wonka-universum: Oempa Loempa’s, de vreemde fabriekshulpjes. Dit zijn alleen geen kleine mensen, zoals in de verfilmingen, maar figuren die - met hun wit-geschminkte gezichten en zwarte hoedjes – nog het meest doen denken aan pantomimespelers.

De regie van Jasper Verheugd is smaakvol én smakelijk: het is echt een musical om van te smullen. Zo is het decor van Joris van Veldhoven

Remko Vrijdag (met hoge hoed) sprankelt als Willy Wonka, de chocoladefabriekeigenaar in de musical Charlie and the Chocolate Factory. Margot de Heide - Studio Flabbergasted

kleurrijk en bijzonder sfeervol, met het spectaculaire slot voor de pauze als één van de hoogtepunten. Dan wordt de grote W, waarop de voorgaande scènes gespeeld werden, omhoog getakeld en komt de chocoladefabriek opeens heel dichtbij. Het decor heeft grandeur en tegelijk genoeg foefjes om de magie van het verhaal over te brengen.

Carnavalskraker

Een andere forte is de vertaling van Rik van den Bos en Thomas van Luyn. Die loopt als een trein, met terzijdes die naar de Nederlandse context verwijzen. Bij het lied ‘Meer Caspar Slok!’ werd op West End druk gejodeld met een Duits accent; in de Nederlandse bewerking is dit een soort carnavalskraker, inclusief zachte g. Het publiek begint spontaan mee te klappen. Muzikaal valt er sowieso veel te genieten, met goed uitgevoerde klassiekers als ‘Land van je verbeelding’ (dat ook in de film uit 1971 zat) en nieuwe liedjes, als het springerige ‘Als Veruca zegt’ over een vader die zijn brutale dochter in toom probeert te houden. Zo heeft deze Charlie and the Chocolate Factory alle ingrediënten om het publiek te laten verdwijnen in die magische wereld van Willy Wonka.