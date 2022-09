De boom als geschiedschrijver

Het is een door de wind geteisterd eiland, een van de meest geïsoleerde plekken van deze aarde. Campbell Island, een ruige plek in de Zuidelijke Oceaan tussen Nieuw-Zeeland en Antarctica. Daar staat volgens Guinness World Records 2023 „the remotest tree”, ook wel „de eenzaamste boom ter wereld” genoemd. Het is de Sitka-spar (Picea sitchensis), feitelijk een exoot, afstammend van bomen in Alaska.

Guinness noemt de boom „eenzaam” omdat zijn meest nabije soortgenoot 250 km verderop staat, op de Aucklandeilanden. Bomenliefhebbers en wetenschappers uit de hele wereld reizen erheen om de slechts negen meter hoge spar te zien. Hij is vreemd van vorm, breed uitkragend en niet slank. Naar verluidt hebben wetenschappers jaar na jaar de top eruit gehaald om tot kerstboom te dienen. Ook wordt de boom in het gure klimaat geteisterd door de wind.

Reuzenbloemen

Onlangs werd de boom wereldnieuws. Niet omdat hij daar zo eenzaam staat te wezen, want hij wordt omringd door een rijke flora en fauna, variërend van kleurrijke kruidachtige reuzenbloemen (megaherbs) tot zeeleeuwen en albatrossen. Nee, onderzoekers uit Nieuw-Zeeland ontdekten dat de boom „geheimen kan prijsgeven over de opslag van CO 2 in de Zuidelijke Oceaan”, zoals The Guardian meldt .

De leeftijd van de boom is vastgesteld op ruim honderd jaar, rond 1900 geplant door Lord Ranfurly, destijds gouverneur van Nieuw-Zeeland. Daarom wordt de boom ook Ranfurly-tree genoemd. Tot 1973 ondervond de Sitka-spar concurrentie de meest geïsoleerde te zijn door de Ténéré-boom, een acacia in de woestijn van Niger. Deze heette ook wel Arbre Perdu, de verloren boom, omdat er geen andere boom groeide binnen een straal van 400 kilometer. Hij gold als bedevaartplek en mijlpaal voor de karavanen in de woestijn, totdat een dronken vrachtwagenchauffeur juist die boom kapotreed.

Hoe kan die eenzame boom op Campbell Island van een eeuw oud klimaatvragen oplossen?

Hoe kan die eenzame boom op Campbell Island van een eeuw oud klimaatvragen oplossen? Heel eenvoudig, laat antarctische wetenschapper Jocelyn Turnbull uit Nieuw-Zeeland weten: „Als je de jaarringen onderzoekt, kun je erachter komen hoeveel koolstof daarin is opgeslagen. Omdat de Zuidelijke Oceaan niet alleen CO 2 absorbeert maar ook teruggeeft is die teruggave in de boom af te lezen door een ‘kernmonster’ te nemen, met een boor diep de stam in. Zo kun je iets begrijpen van de snelheid waarmee dat gebeurt.”

‘Geweldige sensatie’

Een andere wetenschapper, de Australische bioloog Jonathan Palmer, beschouwt de boom als een „chroniqueur, een geschiedschrijver van de menselijke bemoeienis met de aarde.” In een mail laat hij weten dat het „een geweldige sensatie was de boom voor het eerst te zien”. Dat was in 2013. Onderzoek aan de boom is onderzoek in de tijd. Wat hem zo fascinerend maakt, is de kracht waarmee hij overleeft op het voor hem vreemde zuidelijke halfrond. Een nieuwkomer dus. Eén eenzame boom, en zoveel verhalen.