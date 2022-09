Branchevereniging ouderenzorg tekent Integraal Zorgakkoord niet, verpleegkundigen wel bereid

ActiZ, de branchevereniging voor ouderen en chronisch zieken, tekent het Integraal Zorgakkoord nu niet. Dat staat in een maandagavond gepubliceerde verklaring. De brancheorganisatie wil eerst garanties dat de afspraken uit het zorgakkoord uitvoerbaar zijn, onder meer op financieel gebied. Bij ActiZ zijn zo’n vierhonderd organisaties aangesloten. Verpleegkundigen steunen het zorgakkoord wel, meldt beroepsvereniging V&VN maandagavond. Wel zijn er volgens de organisatie nog „belangrijke aandachtspunten” in het plan.

Volgens V&VN kunnen de doelstellingen alleen worden bereikt als goed wordt samengewerkt tussen verschillende partijen in de zorg, zoals huisartsen, aanbieders van wijkverpleging en verzekeraars. Huisartsen bepalen maandagavond tijdens een ledenvergadering van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) of zij het zorgakkoord al dan niet steunen. Vanuit die beroepsgroep kwam de afgelopen dagen felle kritiek op het akkoord.

Prinsjesdag

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) moet op Prinsjesdag, volgende week dinsdag, worden gepresenteerd. In de overeenkomst staan alle afspraken over de zorg voor de komende vier jaar, opgesteld door minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66). Het is de bedoeling dat alle betrokkenen zoals huisartsen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen, het akkoord ondertekenen. Dat is tot nu toe nog niet gelukt, omdat veel partijen kritiek hebben op de afspraken. Het is nog niet zeker of de definitieve tekst, waar als sinds april over wordt onderhandeld, op Prinsjesdag klaar zal zijn.

In augustus lekte een conceptversie van het zorgakkoord uit, waarvan de inhoud flink werd bekritiseerd door de zorgsector. De kritiek kwam voornamelijk van huisartsen en wijkverpleegkundigen, omdat hun budget naar beneden wordt bijgesteld. Huisartsen krijgen 80 miljoen minder, wijkverpleegkundigen maar liefst 600 miljoen. De Landelijke Huisartsen Vereniging zei in augustus al dat het akkoord „geen handtekening verdient van huisartsen”.

Maar het uiteindelijk zorgakkoord dat begin september werd opgestuurd, verschilt nauwelijks van de eerdere uitgelekte versie. Ook punten waar veel kritiek op kwam zijn weinig veranderd.