Beleggers Twitter aan het woord in Musk-soap

‘I made an offer.” Met die summiere tweet van vier woorden maakte zakenman Elon Musk op 14 april een verrassend overnameplan van Twitter bekend. Dat de zaak al snel zou ontaarden in een juridische soap was, gezien Musks grillige gedrag van de laatste jaren, voor velen minder verrassend.

De topman van autofabrikant Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX had 44 miljard dollar (circa 43,3 miljard euro) over voor het in 2006 opgerichte socialemediabedrijf, dat hij van de beurs wil halen. Een bod waarmee het Twitter-bestuur – na aanvankelijk verzet – nog diezelfde maand akkoord ging. Aan die tweet van 14 april hing een SEC-document waarin Musk schreef waarom hij Twitter wilde kopen. Volgens hem is „vrijheid van meningsuiting een maatschappelijke noodzaak voor een functionerende democratie” en heeft Twitter als platform hierbij een „buitengewoon potentieel” dat Musk hoogstpersoonlijk zal „ontsluiten”.

Maar de miljardair trok zich binnen drie maanden terug. Waarom? Twitter zou niet eerlijk zijn geweest over het aantal nepaccounts en spambots op het platform. Dat aantal is relevant, aangezien ze in tegenstelling tot ‘echte’ gebruikers niet op advertenties klikken. En advertenties zijn de belangrijkste bron van inkomsten voor Twitter, dat afgelopen boekjaar een jaaromzet van ruim 5 miljard dollar behaalde.

Enkele dagen later sloeg Twitter terug. Het bedrijf spande een rechtszaak aan tegen Musk in een poging hem te houden aan de gesloten deal. De toon was fel. Musk heeft Twitter en de deal in „herhaaldelijk in diskrediet gebracht”, met de „vernietiging” van aandeelhouderswaarde als gevolg, schreef het bedrijf. Vervolgens stapte Musk eind juli zelf ook naar de rechter met een eigen claim. Daarin beschuldigt hij Twitter van fraude en misleiding.

Hoewel de Musk – de rijkste persoon ter wereld – er dus alles aan doet om onder de overname uit te komen, gaan de gebruikelijke formaliteiten rond het bod gewoon door. De aandeelhouders van Twitter buigen zich dinsdagavond (Nederlandse tijd) over het bod van Musk. „Zij zullen ongetwijfeld allemaal ‘ja’ zeggen”, verwacht analist Corné van Zeijl van vermogensbeheerder Actiam. „Het bod is gedaan op een moment dat het op de beurs stukken beter ging met techbedrijven en de economie. Dat is sindsdien dramatisch verslechterd. Het bod is dus uitstekend.”

Dat blijkt wel uit de huidige koers van Twitter, dat zijn omzet het afgelopen kwartaal licht zag krimpen. Het aandeel stond afgelopen vrijdag op 41,85 dollar. Daarmee wordt het bedrijf gewaardeerd op zo’n 32 miljard dollar, aanzienlijk minder dan Musks bod van 44 miljard dollar.

Maar dat de verkopers akkoord gaan, wil volgens Van Zeijl niet zeggen dat de koper overstag gaat. Donderdag werd bekend dat Musk een deel van de verklaring van een klokkenluider van Twitter over spam en bots, mag opvoeren in de rechtszaak. De beursanalist denkt dat de kans dat Musk onder de deal uit kan komen daarmee weer wat groter is geworden.

Analist Brent Thill, die Twitter namens investeringsbank Jefferies volgt, denkt dat de Tesla-topman uit is op iets anders. „Wat we van de aandeelhoudersvergadering kunnen verwachten is onduidelijk, maar het is heel duidelijk dat Musk spijt heeft en een lagere biedingsprijs wil afdwingen. Maar het lijkt erop dat ze hem zullen houden aan 54,20 per aandeel.”

Dat is aan de rechter. De zaak dient vanaf 17 oktober bij de Delaware Court of Chancery, een vooraanstaande Amerikaanse rechtbank voor zakelijke geschillen. Mocht Musk onder de deal uitkomen, dan moet hij Twitter mogelijk wel de een breakup fee van 1 miljard dollar betalen. Van Zeijl: „Ik vraag me af of het Twitter-bestuur daar niet stiekem op hoopt. Dat ze wel een hoop geld van Musk ontvangen, maar dat het bedrijf niet verkocht wordt.”