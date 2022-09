Angst en stress zorgen voor meer risico op long covid

Stress, eenzaamheid, angst voor corona of depressieve gevoelens verhogen het risico op langdurige klachten na Covid-19 met 30 tot 50 procent. Mensen die deze gevoelens hadden vóórdat ze Covid-19 opliepen, bleven vaker kampen met aanhoudende klachten nadat ze de ziekte hadden doorgemaakt. Dat wijst een grote Amerikaanse studie uit die op 7 september in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Psychiatry verscheen.

Sommige mensen houden nog maanden na Covid-19 langdurige klachten, ook wel het postcovidsyndroom of long covid genoemd. Vaak melden ze vermoeidheid, uitputting na inspanning, benauwdheid, cognitieve problemen (hersenmist) en reuk- of smaakverlies. Soms zijn de klachten zó ernstig dat ze niet meer normaal kunnen leven en werken. Het postcovidsyndroom komt vaker voor bij oudere vrouwen, mensen met obesitas, hoge bloeddruk, een lage weerstand, en na ernstige Covid-19.

Zorgmedewerkers

De nieuwe studie laat zien dat ook psychische klachten een risicofactor zijn. De auteurs benadrukken dat dit niet betekent dat postcovidklachten louter psychisch zijn – 40 procent van de mensen met langdurige klachten meldde geen zorgen, depressie of stress.

In de studie volgden de Amerikanen bijna 55.000 deelnemers met vragenlijsten vanaf het begin van de pandemie, april 2020, tot november 2021. Deze mensen deden al mee aan decennia lang lopende studies onder zorgmedewerkers. . Bijna 97 procent van de deelnemers was vrouw, de gemiddelde leeftijd was 57,5 jaar.

Bij de eerste meting, in het begin van de pandemie, gaven de deelnemers aan in hoeverre ze zich in de twee voorafgaande weken zorgen maakten over Covid-19, zich eenzaam of buitengesloten voelden, of angstig of depressief. In de loop van de studie gaven ze zelf aan of ze een positieve coronatest of Covid-19 hadden gehad. Klachten die langer aanhielden dan vier weken beschouwd en de onderzoekers als langdurige covidklachten. Deelnemers konden aankruisen welke klachten ze hadden.

Bijna 3.200 mensen kregen Covid-19 en vulden in de maanden daarna ook de vragenlijsten in. Mensen die voor de infectie hoog scoorden op stress, ongerustheid, of op gevoelens van depressie, angst of eenzaamheid, rapporteerden 1,3 tot 1,5 keer vaker dan mensen die dat niet hadden postcovidklachten na vier weken. Deelnemers die hoog scoorden op twee of meer van de onderzochte psychische stressoren hadden een bijna 50 procent hogere kans op langdurige covidklachten.

Chronische algehele ontsteking

Het onderzoek legt alleen een verband bloot - niet of angst of stress de oorzaak van de klachten is. „Maar het is zeker denkbaar dat psychische stress ten tijde van een infectie meer risico op langdurige klachten geeft”, zegt Judith Rosmalen, hoogleraar psychosomatiek van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

De auteurs opperen daarvoor biologische mechanismen. Zo is stress gerelateerd aan chronische algehele ontsteking, waarbij allerlei immunologische stoffen (cytokines) tot de waaier aan klachten kunnen leiden.

De studie is complex en heeft beperkingen, vindt Rosmalen. „Soms is pas maanden later gevraagd of er na vier weken klachten waren, en niet elke klacht is steeds uitgevraagd. Ik zou het graag herhaald zien met een betere definitie van long covid.”

