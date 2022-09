Ajax strikt ex-NOC-NSF-voorman Maurits Hendriks voor nieuwe directiefunctie

Maurits Hendriks treedt als Chief Sports Officer toe tot de directie van Ajax, zo heeft de Amsterdamse voetbalclub maandag bekendgemaakt. De voormalige technisch directeur van sportkoepel NOC-NSF begint volgende week als titulair directielid, waarna de aandeelhoudersvergadering hem op 11 november tot statutair directeur moet benoemen. Hendriks gaat zich bij Ajax onder meer bezighouden met de jeugdopleiding, het vrouwenvoetbal en specialistische afdelingen van de club.

De naam van Hendriks (61) zong al enige tijd rond in Amsterdam, nadat vorige maand via De Telegraaf naar buiten was gekomen dat de raad van commissarissen hem als rechterhand van directievoorzitter Edwin van der Sar zag. Van der Sar wordt na het vertrek van Marc Overmars, die in februari vanwege grensoverschrijdend gedrag vertrok bij de club, ondersteund door de technisch managers Gerry Hamstra en Klaas Jan Huntelaar. Voor Hendriks is nu een nieuwe functie in het leven geroepen. Volgens de club is het doel van die wijziging in de organisatie „het op lange termijn bestendigen van Ajax als topsportorganisatie.”

‘Topsportcultuur versterken’

Hendriks reageert verheugd op zijn nieuwe baan. Hij zegt er naar uit te kijken „een bijdrage te leveren aan het versterken van de topsportcultuur en het verder uitbouwen van deze prachtige club”. Voorzitter van de raad van commissarissen Leen Meijaard is blij met de „organisatorische ervaring uit de topsport” en met de „bestuurlijke ervaring” die Ajax met Hendriks in huis haalt. Algemeen directeur Van der Sar spreekt van „een welkome versterking” van het directieteam. Hendriks moet volgens hem werken aan „verschillende lange termijn-projecten”.

Hendriks stopte aan het begin van dit jaar na de Olympische Winterspelen in Beijing als technisch directeur bij NOC-NSF. De voormalige hockeycoach leidde de sportkoepel ruim dertien jaar. Onder zijn leiding verbeterden de faciliteiten voor topsporters van Team-NL, zoals de Nederlandse afgevaardigden naar Olympische Spelen gingen heten. Hendriks investeerde vooral in sporten die voor Olympische medailles konden zorgen. Er kwam een ‘zwemlaboratorium’ in Eindhoven en het nationale trainingscentrum in Papendal werd opgewaardeerd.

