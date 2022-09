Xavi Simons laat tegen RKC zien de wetten van de Europese top te kennen

Xavi Simons (19) is groter dan zijn club. Op Instagram dan tenminste. Zo kon de middenvelder bij zijn 4,2 miljoen volgers opgeven over de hoofdrol die hij speelde bij de strafschop die PSV zondag tegen RKC in de blessuretijd kreeg. De communicatieafdeling van de Eindhovense club kon de 1-0 overwinning aan 698.000 volgers melden. Het is typerend voor Simons, wiens bekendheid vanaf zijn zevende altijd al veel groter was dan die van zijn leeftijdgenoten. Het is aan Simons de komende jaren om te laten zien dat hij het niveau van PSV ook binnen de lijnen kan ontgroeien.

Simons zet dit seizoen bij PSV zijn eerste, echt serieuze stappen in het profvoetbal. Hoewel de verwachtingen over hem altijd al hooggespannen waren, was het voor de kenners in Nederland toch even afwachten of hij het niveau van de Eredivisie aankon. Na zes competitiewedstrijden, en Europese duels tegen AS Monaco, Rangers FC en FK Bodø/Glimt, is hij bij PSV al boven iedere twijfel verheven. Simons kreeg tegen RKC in de 94ste minuut een strafschop toen Hans Mulder van RKC met zijn voet eerst de bal en toen diens gezicht schampte. Simons stortte met zijn handen voor zijn ogen op het veld. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük legde bal op de stip, Cody Gakpo schoot raak.

PSV kwam tegen RKC zeer goed weg. Simons is dit seizoen de positieve uitzondering in het wisselvallige elftal van coach Ruud van Nistelrooij. De nieuwe trainer van PSV gaf Simons aanvankelijk vooral speelminuten in de Eredivisie om hem tijdens internationale duels in te wisselen voor een meer ervaren speler als Érick Guttiérrez. Maar Simons bewees dan als invaller dat hij met zijn passie, creativiteit en durf wel degelijk een meerwaarde had. Tegen RKC deed hij dat met zijn tomeloze inzet.

Contract tot 2027

De komst van Simons naar Eindhoven was een van de meest in het oog springende transfers van de afgelopen zomer. Weinigen hadden verwacht dat de jonge spelmaker van Paris Saint-Germain naar PSV zou gaan. Een selectie met ploeggenoten als Kylian Mbappé, Lionel Messi en Neymar verruilde hij voor een groep met spelers als Joey Veerman, Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo. PSV haalde hem transfervrij en legde hem vast tot 2027. ‘He is here to stay’, jubelde PSV op Twitter bij de ondertekening van het contract. Al is het nog altijd onduidelijk onder welke voorwaarden PSG hem heeft laten gaan.

De status van Simons is in een paar maanden veranderd van wisselspeler zonder perspectief bij een Europese grootmacht, tot vaste kracht bij een Nederlandse topclub. Hoewel hij met rugnummer 7 speelt is hij van origine meer een nummer 10. Iemand die binnen het veld de leiding neemt, de lijnen uitzet en het ritme van het spel bepaalt. Dat deed Simons in alle jeugdelftallen waarin hij speelde, maar díe status moet hij in Eindhoven nog verdienen. Wat dat betreft was ook hij onder de maat tegen RKC.

Simons kan na zes wedstrijden wel opvallende statistieken overleggen. Hij is de eerste PSV’er sinds Mateja Kezman in 2004 die drie competitieduels op rij minimaal twee doelpunten maakte. En Simons was met negentien jaar en 132 dagen de jongste speler in de Eredivisie die, na vier speelronden al zes keer had gescoord. Simons verzuimde zondagmiddag tegen RKC zijn gemiddelde omhoog te brengen. Maar hij was uiteindelijk met de gekregen strafschop wel beslissend.

Lokroep van FC Barcelona

Xavi Simons is een zoon van oud-prof Regillio Simons, die onder meer bij Fortuna Sittard, NAC en Willem II speelde. Xavi groeide met zijn oudere broer Faustino grotendeels op in het plaatsje Rojales in de Spaanse provincie Alicante. Daar bepaalde voetbal hun leven. Xavi – genoemd naar de huidige FC Barcelona-trainer Xavi Hernández – speelde op zijn zesde bij CD Thader al de tegenstanders zoek. Maar zijn ouders hielden geïnteresseerde clubs af.

Het gezin kon de lokroep van FC Barcelona echter niet weerstaan. Simons kwam in de beroemde opleiding van La Masía terecht. Xavi groeide vanwege zijn grote talent en zijn opvallende blonde dreadlocks uit tot een van de opvallendste jongeren van FC Barcelona. Zo werd hij al snel – deels tegen de zin van zijn vader – gehypet tot een jeugdster. Op de sociale media haalde hij cijfers van volwassen wereldsterren.

De ster van Simons rees als speler van de zogenoemde Aleví, een elftal voor spelers van tien tot elf jaar. Het eigen clubkanaal Barça TV maakte van hem een internationale beroemdheid. Als captain van zijn elftal, met nummer 10 op zijn rug, dartelde hij met zijn wapperende krullen over het veld. Ze brachten hem bij FC Barcelona wel bij dat onderlinge verbondenheid boven alles stond. Zo werd Simons niet alleen als voetballer, maar ook als mens in Catalonië gevormd. Hij stapte in 2019 verrassend over naar PSG, maar kwam daar maar tot elf wedstrijden. Meestal als invaller.

Simons leerde als tiener de wetten van de Europese top kennen. Dat kwam op zondagmiddag goed uit tegen RKC. Toen PSV na dertig gemiste doelpogingen, na de nederlaag tegen Fc Twente vorige week, opnieuw tegen puntenverlies leek aan te lopen, gooide Simons zich in de doelmond naar de bal. Mulder raakte de bal én het hoofd van Simons, die aangeslagen naar de grond ging, even bleef liggen maar snel weer overeind kwam toen er een opstootje ontstond. Het bleek dus wel mee te vallen met Simons. Het maakte RKC alleen nog maar razender. Het Philips Stadion juichte zijn nieuwe spelmaker toe.