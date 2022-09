Mijn 18-jarige, Amerikaanse Gen-Z studenten schoven afgelopen week voor het eerst in de collegebanken. Velen hadden niets met geschiedenis, maar ik probeerde ze uit te leggen dat het kon helpen bij het duiden van gebeurtenissen van nu. Een hand omhoog. „I can’t handle the news, to be honest.” Geknik. „I’d rather watch Emma Chamberlain videos than climate stuff, you know.”

Ik knikte en probeerde een pleidooi te houden voor engagement. Maar na de les dacht ik aan mijn vrienden. Tot een aantal jaar geleden wisselden we met regelmaat linkjes uit. „Heb je dit al gelezen? Schande!” Daar zijn we mee opgehouden. Als ik denk aan die ontwikkeling – maatschappelijke onthechting, in zekere zin – heb ik zin om ook dat ongemak weg te scrollen.

In de NRC-podcast Haagse Zaken proeft de verfijnde luisteraar soms soortgelijke ontreddering onder de journalistieke duiding. De immer frismoedige journalist Lamyae Aharouay dook voor De grote crisisaflevering in vijf onderwerpen. Asielopvang, zorg, onderwijs, klimaat en de ruimtelijke indeling van Nederland. „En dan denk je: vijf? Het zijn er toch meer? Ja, maar het zijn er zo veel dat we hebben moeten kiezen.”

Hoe media moeten omgaan met al die ‘politieke onderwerpen met zeer veel urgentie’ (Aharouay’s definitie van crises) blijft een lastige. En wanneer is er sprake van crisis-inflatie (niet te verwarren met inflatiecrisis)?

De nieuwsbrief van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten kondigde een conferentie aan over het fenomeen, geruststellend getiteld ‘Crisis?!’. Ook zij vroegen zich af: „Wat als het publiek én journalisten crisismoe zijn?” De koers van de bijeenkomst klonk verder wat tegenstrijdig: „Ontsnapt ons vak na de opeenstapeling van crises – corona, Oekraïne, klimaat, gas, vertrouwen en wat niet meer – ooit nog uit het frame waar ze zelf zo verslaafd aan is? […] Maar ook [gaat het] over hoe je de structurele crises van deze tijd op de agenda houdt die allang als dagelijkse kost worden ervaren.”

Over wat er vóór ‘-crisis’ staat, valt ook te twisten. Is het een asielzoekerscrisis of een opvangcrisis? Online werd gepleit voor ‘opvangschandaal’. Zelf voel ik meer voor ‘beleidsschandaal’, met als voordeel dat je vrijwel alle crises tegelijk te pakken hebt. Waar je de focus legt beïnvloedt waar je de oplossing zoekt.

Ik moest denken aan hoe de fossiele brandstofsector decennialang succesvol het lexicon wist te bepalen: klimaatverandering, opwarming van de aarde. Neutraal en weinig activerende termen. Anders dan hoe we het inmiddels noemen: klimaatcrisis. Media kunnen daarin toonaangevend zijn; denk aan hoe The Guardian daar als een van de eerste stelling in nam in 2019.

Soms is journalistiek minder vooruitstrevend. Deze zomer publiceerde The New York Times een artikel over de rampen van Amerika: wapengeweld, klimaatcatastrofes, de afschaffing van algemeen geldend abortusrecht. (‘Het zijn er toch meer?’) De journalist eindigde als een boer met kiespijn met „wat aanmoedigende woorden”. We moesten maar in gedachten houden „dat mensen veerkrachtig zijn”. Onderzoek toont immers aan dat „mensen een opmerkelijk vermogen hebben om te wennen aan en zich te plooien naar verandering in hun leven”. Wat meer berusting, wat minder zorgen. Ik stuurde het artikel door naar een vriendin: ‘Schande!’

