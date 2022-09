‘Wij gameschrijvers gaan over liefde, haat en verlossing’, zegt Ben McCaw, verhaalontwerper van blockbustergames

Filmscenarist worden, dát was de droom van de Amerikaan Ben McCaw. Na de middelbare school ging hij er vol voor: eerst de filmacademie, daarna Hollywood. Een stressvol bestaan. Om te relaxen zakte hij regelmatig uit in een stoel om games te spelen – even weg uit de film- en televisiewereld.

Dat al die games gebruik maakten van het geschreven woord, dat kwam geen moment bij hem op. „Schrijven voor games? Ik wist niet dat dat überhaupt een beroep was! Misschien omdat games vroeger gewoon nog niet zo veel tekst hadden.” Het is een gedachtekronkel die hij duidelijk nog steeds probeert te ontrafelen.

Over deze serie Je ziet ze zelden in beeld, soms moet je zoeken naar hun naam in het colofon of de aftiteling. Maar ze zijn wel essentieel voor de media die je consumeert. Hoog tijd om de ambachtsmensen achter de schermen te leren kennen. In een reeks van twaalf interviews laat NRC zien hoe media functioneren aan de hand van de mensen die er werken. Deze keer: de gameschrijver

Het is inmiddels 2022, en online wordt er door insiders en fans gediscussieerd over wat de naam van dat beroep eigenlijk moet zijn. ‘Gameschrijver’? Of impliceert dat woord teveel dat games, net als films en televisie, één iemand hebben die een lap tekst inlevert waar de rest van het team vervolgens mee aan de slag gaat? Games zijn vaak dynamischer dan dat: een spel dat je alleen maar bij de hand pakt en langs van tevoren bedachte scènes sleept wordt inmiddels gezien als een tikkeltje ouderwets.

Nee, in een game moet je kunnen dóen, niet alleen passief kijken: je speurt bijvoorbeeld zelf in een omgeving naar boeken met informatie, of kiest wat het hoofdpersonage gaat zeggen, tegen wie, waar en wanneer. Wil Ben McCaw daarom ook liever narrative designer – verhaalontwerper – worden genoemd? „Mwah. Ik gebruik die term en gameschrijver zelf door elkaar”, zegt hij in een video-gesprek.

Het tekent McCaw: hij houdt zich graag op de vlakte. Een goede game maken, dat is gewoon een ambacht als geen ander. Het maakt niet uit wat voor sticker je erop plakt.

In 2007 kreeg hij de kans om een voorstel te doen voor een viertal korte films op basis van de Assassin’s Creed-games voor de Franse gamegigant Ubisoft, vertelt hij – een vriend had hem erop gewezen. Het project liep nergens op uit, maar hij mocht tekst blijven leveren voor games van het bedrijf. „Op een gegeven moment realiseerde ik me dat mijn werk voor film niet zo liep zoals ik wilde. Tegelijk raakte ik steeds meer geïntrigeerd door gamewerk. Ik koos toen om hier naar Amsterdam te komen, fulltime voor Guerrilla te werken – de beste beslissing die ik ooit genomen heb.”

Guerrilla is de studio die Nederland op de kaart zette in de game-industrie: voor eigenaar Sony maakten ze eerst schietgamereeks Killzone (2004-2013), daarna Horizon Zero Dawn (2017), een post-apocalyptische avonturengame waarvan 20 miljoen stuks zijn verkocht. McCaw gaf leiding aan het schrijversteam van die game – voor opvolger Horizon Forbidden West (2022) kreeg hij promotie tot narrative director, de regisseur die verantwoordelijk is voor het verhaal.

Dialoog in Horizon Forbidden West Beeld Guerilla

Games over klimaatverandering

De Horizon-reeks speelt zich af in een verre toekomst. Primitieve stammen proberen een bestaan op te bouwen tussen de ruïnes van de oude samenleving. Dan slaan de robotdieren waar ze mee samenleefden op hol, en de jonge jager Aloy ontdekt dat hun ecosysteem op instorten staat. Wat volgt is zowel een emotioneel actieverhaal als een aanklacht tegen de menselijke impact op het milieu, waarin spelers deze nieuwe aarde vrij kunnen verkennen.

„We begonnen hier niet aan met het idee dat we games over klimaatverandering zouden maken”, zegt McCaw meteen. De studio wilde vooral een ‘goede actiegame’ maken – een proces dat niet begint bij McCaw’s schrijfteam.

De man-van-het-verhaal schuift weliswaar al vroeg aan wanneer de studio aan een nieuwe game begint, maar om te luisteren. „In het begin spreek ik met collega’s van andere afdelingen over wat de belangrijkste elementen van het spel worden”, zegt McCaw. „Hoe gaat de game er visueel uitzien? En wat zijn de belangrijkste game-ontwerptechnische elementen – met andere woorden, wat zal de speler het grootste gedeelte van de tijd doen in onze game?”

Games bestaan uit heel veel lagen, van concept-tekening tot schrijfwerk tot belichting en alle techniek daaronder. Het begint echter met de ‘core gameplay loop’, een benaming voor de zich herhalende activiteit die de speler het meeste zal doen tijdens de game: een vijand zoeken en neerschieten, bijvoorbeeld. Pas als die bepaald is, is McCaw aan zet.

Basisemoties van de menselijke ziel

„Wat wij doen lijkt wel een beetje op de schrijverskamer voor tv-series: we verzamelen ons in één ruimte, en we schrijven de belangrijkste momenten uit het verhaal op plakkertjes. Bij een tv-serie denk je dan aan scènes. Wij denken in termen van quests en cutscenes”, zegt McCaw. Quests zijn missies waarbij de speler een activiteit uitvoert, cutscenes geanimeerde filmpjes met personages die het verhaal op een meer filmische manier voortzetten. Soms kan de speler invloed uitoefenen op de loop van zo’n cutscene.

„Uiteindelijk willen wij ervoor zorgen dat jij, als speler, emotioneel betrokken raakt bij alles wat je in de game doet. Ik bedoel, sowieso hebben onze spelers hopelijk een emotionele reactie op wat ze doen, zoals de spanning van een gevecht of het plezier van de ontdekkingsreis. Maar waar wij als schrijvers over gaan, zijn de basisemoties van de menselijke ziel: liefde en haat en verlossing.”

De games van Guerrilla lijken wat verhaalstructuur betreft iets meer op televisie dan sommige andere games, zegt McCaw. Er zijn betrekkelijk veel cutscenes, waar andere games er voor kiezen om hun verhaal meer via quests te vertellen of waarbij het verhaal zonder gesproken tekst wordt gecommuniceerd. „Toch is er verschil tussen dit en het werk dat ik voor de televisie deed: wij moeten rekening houden met de invloed van de speler”, zegt McCaw.

CV Ben McCaw studeerde in 1999 af als scenarioschrijver aan de filmacademie van Columbia University in New York. Hij zette zijn eerste stappen in de game-industrie bij de Franse gamegigant Ubisoft, waar hij als freelancer onder andere werkte aan Prince of Persia: The Forgotten Sands (2010). In 2014 koos hij voor een fulltime baan als schrijver bij het Nederlandse Guerrilla. Samen met zijn team won hij in 2018 een prijs van de Writer’s Guild of America voor zijn werk aan Horizon Zero Dawn (2017).

Wat bedoelt hij daar precies mee? „Je hebt games waarbij een speler veel keuzes maakt die het verhaal enorm kunnen veranderen. Dat is bij ons niet zo”, zegt McCaw. „Maar de speler kan zelf kiezen in welke volgorde hij of zij missies uitvoert, welke andere activiteiten hij of zij wil doen, dat soort dingen.” Denk aan een situatie waarin de held aankomt bij een mijn waar net een ongeluk is gebeurd. Loop je aan de mijn voorbij, dan zal de geliefde van een getroffen mijnwerker in de stad verderop een andere reactie op jou hebben dan wanneer je die mijnwerker al hebt gered.

McCaw noemt het „randgevallen”. „Er zijn allerlei momenten in Horizon Forbidden West die veranderen als de speler iets wel of niet gedaan heeft. Voor al die momenten moeten we speciale dialogen schrijven – een personage zegt dit als jij deze missie nog niet hebt uitgevoerd, maar zegt dat als jij die al wel hebt uitgevoerd. We proberen ervoor te zorgen dat dat zo vaak mogelijk beperkt blijft tot een zinnetje: oh, jij hebt zus en zo gedaan. Maar er zijn honderden, mogelijk zelfs duizenden randgevallen in de game.” Het schrijven zelf, bedoelt hij, is één ding. Bijhouden waar je überhaupt allemaal rekening mee moet houden, is de echte uitdaging. „Soms komen spelers in een situatie terecht waar we nog nóóit aan gedacht hadden.”

Elke letter in het menuscherm

Het resultaat zou een ongelofelijk dikke pil zijn als het een boek was: McCaw schat dat er zo’n 700.000 woorden in Horizon Forbidden West zitten (meer dan in Oorlog en vrede, of de gehele In de ban van de ring-trilogie van Tolkien).

„Ik was de eindredacteur voor elk van die woorden. Dat was een enorme klus”, zegt hij. Om er droogjes aan toe te voegen: „Ik weet niet of ik dat volgende keer weer zo doe.”

Niet alles in de game bestaat uit filmisch uitgeschreven dialogen. „We moeten bijvoorbeeld ook geroezemoes op de achtergrond schrijven. Als je een dorp in loopt en je hoort mensen om je heen praten, of je bent aan het vechten en je vijanden roepen je boos toe – dat zijn teksten die we uitschrijven in een spreadsheet.” Dat is vrij standaard in de industrie. „Gelukkig is het niet het leeuwendeel van mijn werk. Na de 47ste keer dat je een variant op ‘Ik ga je vermoorden!’ hebt geschreven voel je je best murw gebeukt.”

Daarnaast schreef zijn team ook honderden dagboeken, nieuwsberichten en andere teksten die heldin Aloy op haar pad kan vinden. Én elke letter tekst die je in de menuschermen ziet. „En de namen van elk voorwerp dat je oppakt, elk dorp, elk personage”, tikt hij af. Het is een hoop om te managen en bij te houden, maar daar heb je binnen games producers voor, vertelt McCaw. „Ik schrijf zelf nog steeds veel in de games waar ik aan werk, dat deed ik zeker ook voor Horizon Forbidden West. Ik haal daar enorm veel plezier uit.”

Hij blijft wat nuchter. Een duwtje: maar wat ís er dan zo fijn aan? „Nou ja”, zegt hij. „Toen mensen de eerste scène van Horizon Forbidden West speelden, waarin Aloy droomt over de genetische moeder die ze nooit ontmoet heeft… ik hoorde dat spelers daardoor oprecht begonnen te huilen. Dat je zo’n emotionele respons krijgt op je werk, dat is ongelofelijk bevredigend.” Hij denkt er nog even over na. „Ik denk dat ik het gewoon heel fijn vind om problemen op te lossen”, besluit hij. „Als je vast zit in het verhaal, en je weet niet hoe je verder moet, en je een gesprek hebt met de andere schrijvers en opeens het licht ziet. Ik hou van dat gevoel.”