Charles III officieel benoemd tot staatshoofd van Australië

Hurley, die door de Britten is aangesteld om de vorst in Australië te vertegenwoordigen, zei dat de raad een zware verantwoordelijkheid heeft. „Australië is een onafgewerkt product. Het gaat nu een nieuw tijdperk in. De meeste Australiërs hebben geen wereld zonder koningin Elizabeth II gekend, haar overlijden is het einde van een tijdperk.”

Koning Charles III is zondag officieel uitgeroepen tot staatshoofd van Australië tijdens een ceremonie in het parlement in Canberra. Dat meldt het Australische persbureau AAP . De bijbehorende verklaring werd uitgesproken door gouverneur-generaal David Hurley.

Koningin Elizabeth II is donderdag op 96-jarige leeftijd en na zeventig jaar op de Britse troon overleden. Het Verenigd Koninkrijk is momenteel in een nationale periode van rouw. Op 19 september wordt de koningin begraven in Westminster Abbey.

Tot die tijd zijn in het VK allerlei plichtplegingen gaande. Zo werd Charles III, direct na het overlijden van zijn moeder koning, zaterdagochtend officieel benoemd tot zijn nieuwe functie. Diezelfde middag zwoer een aantal parlementariërs trouw aan Charles III.

Elizabeth overleed in haar Schotse vakantieverblijf in Balmoral en is daar momenteel alsnog. Later op zondag zal haar lichaam waarschijnlijk naar paleis Holyroodhouse in Edinburgh worden gebracht en dinsdag naar Londen.

Vanaf woensdag kunnen Britten een laatste eerbetoon aan hun koningin brengen - Queen Elizabeth zal tot aan haar uitvaart in Westminster Hall opgebaard zijn. Toen de koningin-moeder in 2002 overleed, kwamen zo’n 200.000 mensen langs haar kist.

