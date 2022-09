Dansvoorstelling ‘Oscar’ ontbeert sterke spanningsboog

Paarden! Eerst en vooral paarden. Dressuurkoning Oscar Carré liet 135 jaar geleden aan de Amsterdamse Amstel een tempel voor zijn lievelingsdieren verrijzen: Theater Carré. Met de voorstelling Oscar wordt een hommage aan de circusdirecteur gebracht in een multidisciplinair spektakel waarin Scapino Ballet Rotterdam – dat er vlak na de oorlog zijn fameuze jeugdvoorstelling presenteerde – samenwerkt met studenten van de circusopleiding van Codarts en singer-songwriter Blaudzun.

En die paarden? Die verlaten net als 135 jaar geleden de klassiek roodwit gestreepte circustent die bij aanvang van de voorstelling op mini-formaat in de piste staat, en betreden het chique, stenen circustheater.

Met glanzend geborstelde zwarte paardenstaarten komen de dansers en de jonge circusstudenten uit de tent gerold, om zich keurig in het gelid op te stellen en op aanwijzing van de staccato gesticulerende Oscar Carré (Mischa van Leeuwen in lange zwarte jas en hoge ‘kachelpijp’ op het hoofd) zich in verschillende formaties op te delen en in sierlijke passage te stappen.

Enthousiast joelen

Daarna volgt een serie associatieve, losse scènes – Oscar is geen biopic, aldus choreograaf Ed Wubbe. Dans en circusnummers zijn grotendeels abstract, al zijn er hier en daar subtiele referenties te ontwaren aan het (bewogen) leven van de circusdirecteur.

Uitschieters zijn de duetten, onder andere voor Maya Roest en Daphne van Dooren, de acrodans van Arvi Yrjölä, een elegant trapezenummer, het globenummer van Malte Gerhardt en Benedikt Löffler en een sterk, sculpturaal ‘morphend’ groepje mannen. En hoewel met name in de ensembledansen de stoplappen overheersen, is Oscar onderhoudend genoeg om de zaal telkens enthousiast te laten joelen.

Blaudzun

Die waardering is zeker ook te danken aan Blaudzun, die met zijn band op het toneel een stevige bodem legt onder de dans- en circusnummers, van stuwend poppy tot poëtisch. Wel jammer dat er weinig echte interactie is met de piste. Door de nummerstructuur van de voorstelling is bovendien van een sterke, dramatische boog geen sprake. Wel van enige dramatiek. Danseres Bonnie Doets, die in haar rol als ‘de vrouwen van Oscar Carré’ na een lange carrière afscheid neemt van Scapino Ballet Rotterdam, wordt meermalen op een (kop- en kontloze) witte schimmel opgevoerd en rondgezwierd. Ze is het stralende middelpunt van de als zon opgestelde houten strobalen.

Als ze wordt toegezongen als de tragisch overleden mevrouw Carré, is dat ook een afscheidslied aan Doets als muze van Wubbe. Als Van Leeuwen tot slot eenzaam en verdrietig achterblijft, kan daarin ook Wubbe worden gezien, die zelf eind volgend jaar afscheid neemt van de groep die hij dan dertig jaar heeft geleid.

Recensie Dans Oscar door Scapino Ballet Rotterdam. Gezien: 8/9, Amsterdam. Herhalingen t/m 25/9. www.scapinoballet.nl, www.carre.nl ●●●●●