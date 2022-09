NS en bonden bereiken cao-akkoord, stakingen opgeschort

NS en de onderhandelende vakbonden CNV, FNV en VVMC hebben zondagochtend een cao-akkoord bereikt. De vakbonden gaan het akkoord nu voorleggen aan hun leden en schorten de voor volgende week aangekondigde stakingen tot die tijd op, zo meldt FNV Spoor.

Het akkoord bestaat onder meer uit de invoering van een minimumloon van 14 euro en een loonsverhoging van 9,25 procent. De nieuwe cao moet terugwerkende kracht per 1 juli van dit jaar ingaan en zal 18 maanden geldig zijn, tot 1 januari 2024. Werknemers ontvangen gedurende deze periode tweemaal een vergoeding van 1.000 euro.

Inflatiereparatie

Ook ‘inflatiereparatie’ wordt door de vakbonden gemeld als resultaat van de onderhandelingen. Volgens CNV-onderhandelaar Jerry Piqué krijgen werknemers daarbij een vergoeding als de inflatie dit jaar hoger uitvalt dan de ramingen van het Centraal Planbureau. „Het gaat om koopkrachtbehoud gedurende de looptijd van de cao, daarna moeten we weer opnieuw onderhandelen”, zei Piqué tegen persbureau ANP.

NS waarnemend president-directeur Bert Groenewegen laat in een reactie weten blij te zijn met het resultaat van de onderhandelingen. Hij spreekt van „goed nieuws voor collega’s die een stap dichter bij een nieuwe cao zijn én goed nieuws voor onze reizigers”.

Ledenraadpleging

Of het akkoord volstaat om de onvrede onder het NS-personeel weg te nemen, „bepalen natuurlijk de leden”, aldus FNV Spoor in een verklaring. Er volgen verschillende (digitale) informatiesessies, waarin de vakbonden het resultaat van de onderhandelingen aan hun leden zullen voorleggen.

Dat dat geen uitgemaakt zaak is, bleek bij de cao-onderhandelingen in het streekvervoer. In maart kwamen de vakbonden en de werkgevers een cao-akkoord overeen. Dat werd goedgekeurd door CNV-leden, maar afgekeurd door FNV-leden. Aan recente stakingen in het streekvervoer nam de CNV dan ook geen deel, maar de FNV wel.