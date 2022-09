Netflix laat games maken bij grote Franse gameproducent Ubisoft

De Amerikaanse videostreamer Netflix heeft de eerste grote deal voor zijn gaming-ambities te pakken: de onderneming kondigde zaterdagavond aan dat de Franse gamereus Ubisoft drie exclusieve games voor haar zal maken. Netflix moet een gamedienst voor iedereen worden, vertelt topvrouw Leanne Loombe.

Het gaat om een opvolger van de door critici geprezen Eerste Wereldoorloggame Valiant Hearts, het speelse rollenspel Mighty Quest, én een nieuw deel uit blockbusterreeks Assassin’s Creed. De games zullen exclusief via de Netflix-app op mobiele apparaten te spelen zijn.

Leanne Loombe, bij Netflix verantwoordelijk voor games van externe makers. Beeld Netflix

Netflix (220 miljoen abonnees) boekte sinds de lancering van zijn nieuwe dienst eind vorig jaar daar nog weinig succes mee, volgens Apptopia. Deze app-analist constateerde begin augustus dat slechts 1,7 procent van alle Netflix-abonnees deze dienst uit heeft geprobeerd. Maar de harde cijfers zijn voor Netflix voorlopig nog niet van belang, vertelt Loombe tijdens een virtueel rondetafelgesprek met twee journalisten. Ze draagt de verantwoordelijkheid voor games van de externe partners van Netflix. Daarnaast maakt het bedrijf nog intern spellen. „We zijn nu aan het experimenteren. Het is nog veel te vroeg om te zeggen wat wel en niet gaat werken.”

De grootste hits onder de 28 games die de Netflix-dienst nu kent zijn de Stranger Things-games, catpuzzelgame Mittens en zombiegame Into the Dead, aldus Loombe. Voor het einde van het jaar moet het aanbod bijna verdubbeld zijn, naar zo’n vijftig games. Het wordt een eclectische verzameling, met hoog aangeschreven titels als puzzelgame Into the Breach en bijzondere platformspellen die je even tussendoor kan spelen, zoals Lucky Luna.

Als ze straks wél de balans op gaan maken, waar kijkt Netflix dan naar? „Dat we zo’n divers aanbod kunnen bieden, dat elk van onze abonnees een game heeft om te spelen”, zegt Loombe. „Daar hoort ook bij dat we met zoveel mogelijk verschillende gamemakers uit zoveel mogelijk landen willen samenwerken.” Ook uit Nederland: het Haagse Paladin Studios werkt op dit moment aan een spel op basis van de populaire Netflixserie Nailed It!.

Alleen voor smartphones

Voorlopig voegt Netflix alleen smartphonegames toe. „Spelers gedragen zich anders op pc en op spelcomputers”, zegt Loombe. Dat zou dus meer onderzoek vereisen. „We concentreren ons nu op mobiele apparaten, want ik geloof dat we daar onze abonnees het beste mee dienen: iedereen heeft een smartphone. Je kan die games gemakkelijker in je dagelijks leven passen, bijvoorbeeld tijdens de lunch.”

Netflix kan bovendien gemakkelijk scoren bij smartphone-gamers. Die worden vaak gek van de advertenties en andere praktijken in mobiele games, zoals moeten betalen om weer een actie te kunnen uitvoeren. „Onze games zijn met een Netflix-abonnement helemaal gratis”, zegt Loombe. „We denken dat dat ook beter is voor onze partnerstudio’s - die kunnen zich richten op het creatieve werk, niet op hoe ze er geld aan gaan verdienen.”

Met Ubisoft heeft Netflix voor het eerst een grote partner uit de gamewereld in zijn catalogus. De Assassin’s Creed-games zijn wereldwijd geliefd - de laatste game, Valhalla, was goed voor meer dan 1 miljard dollar (980 miljoen euro) omzet. Netflix gaf al groen licht aan een eigen Assassin’s Creed-serie, nu komt daar dus een smartphonegame bovenop. „Het is wel nog vroeg, we zijn nog met Ubisoft aan het uitzoeken hoe en of deze game en de serie precies met elkaar verbonden zijn.”

Microsoft

De keuze voor Ubisoft lijkt logisch: het Franse bedrijf toonde zich de afgelopen jaren gretig voor partnerschappen buiten de grenzen van de traditionele gamewereld. Ubisoft sloot eerder al een deal met Microsoft, dat veel succes heeft met zijn eigen Netflix-achtige dienst Game Pass.

Het idee van Netflix is niet gek: dergelijke diensten zijn nu in trek. Maar of Netflix-abonnees hun weg gaan vinden naar de gametab in de app, is nog de vraag. Wellicht zal een grote aankondiging zoals van de Assassin’s Creed-game daar verandering in gaan brengen.