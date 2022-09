Nederlandse nazi-collaborateurs grepen met extreem geweld kun kans

De Sneeker Bloednacht, zo is de nacht van 13 op 14 juli 1944 de geschiedenis ingegaan. Twee nazi-moordcommando’s trokken toen door de Friese stad om wraak te nemen voor de ontvoering van een Nederlandse collaborateur. Ze liquideerden uiteindelijk vier mannen van wie ze vermoedden dat die banden hadden met het verzet. Drie van de vier stierven door een schot van Jan Ale Visser, een Nederlandse medewerker van de Sicherheitsdienst. Hij had zich vrijwillig aangesloten bij de strafexpeditie.

Dit waren lang niet de enige moorden die Visser pleegde tijdens de bezetting. Hij hield ervan om mensen dood te schieten. Na de oorlog verklaarde hij: „Ik voelde wel dat ik in een abnormale roes verkeerde, maar ik zette de uit de weg geruimde slachtoffers direct weer uit mijn hoofd. [...] Dat ik zo diep heb kunnen zinken ligt voor een deel aan mijn eigen karakter.”

CV Stapelaar

Paul van de Water (1953) stapelde van mulo tot universiteit, waar hij Nederlands, sociale wetenschappen en sociaal-wetenschappelijke informatica studeerde. Hij was onder meer leraar Nederlands en informatica, hoofdredacteur en manager op het hbo. Hij publiceerde een aantal boeken over de Tweede Wereldoorlog en was buitenpromovenus bij het NIOD.

Waarom namen Nederlanders als Visser tijdens de oorlog deel aan dit soort gewelddadige acties tegen landgenoten, acties die veel verder gingen dan die van de meeste collaborateurs? Wat was hun motivatie om te martelen en te moorden, welke patronen zijn er aanwijsbaar in hun achtergrond? Die vragen tracht Paul van de Water te beantwoorden in het proefschrift Collaboratie en geweld. Radicalisering en extremisme tijdens de Duitse bezetting van Nederland, waarop hij vorige week promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.

Van de Water: „Er is geen eenduidige verklaring te geven voor hun gedrag, daarvoor verschilden de door mij onderzochte daders te veel van elkaar. Twee dingen hadden ze wél gemeen: het waren allemaal mannen – ik kon geen extreem gewelddadige vrouwen vinden – en ze waren in staat op gezette tijden hun empathie uit te schakelen. Dat laatste is natuurlijk een beetje een open deur.”

Waarom deed u dit onderzoek?

„Ik onderzocht mijn familiegeschiedenis en stuitte op ene Lucas Bunt. Hij bleek in de oorlog een gewelddadige collaborateur te zijn geweest en ik vatte het plan op om een proefschrift te schrijven over zijn leven. Ik ging met dat voorstel naar Frank van Vree, toen directeur van het NIOD, maar hij raadde me aan het onderzoek uit te breiden naar meer van dit soort daders. Uiteindelijk heb ik er zestig gevonden en beschreven, waarvan ik er elf uitgebreid behandel – onder wie Bunt en Visser.”

Een groot gedeelte van mijn onderzoeksgroep behoorde tot de maatschappelijk ontevredenen

Er was dus geen overkoepelende verklaring voor hun gedrag?

„Nee, hoewel er wel een kenmerk was dat ze op één man na allemaal gemeen hadden: het ontbreken van een religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Dat is opvallend, want ze groeiden op in een sterk verzuilde samenleving. Je zou dus verwachten dat er meer bij een zuil hadden gehoord.”

Zorgde de afwezigheid van zo’n achtergrond ervoor dat deze mannen vatbaarder waren voor het gewelddadige nazi-gedachtengoed?

„Ik heb het niet onderzocht, maar ik kan me niet voorstellen dat hier sprake is van een causale relatie. Bovendien: er zijn tal van gewelddadige gelovigen geweest in de geschiedenis.

„Een groot gedeelte van mijn onderzoeksgroep behoorde tot de maatschappelijk ontevredenen, hoewel er ook rijke en goed opgeleide mensen tussen zaten. Maar de meesten waren mannen die zich miskend voelden. Ze hadden geen kansen om maatschappelijk te stijgen, ook omdat ze over het algemeen laag opgeleid waren. Tegenwoordig zou je de helft van deze groep kwalificeren als functioneel analfabeet.

Daders begonnen met een beetje dreigen, en dan ging het via klappen naar erger

„Die weinig bevoorrechte positie speelde een belangrijke rol in hun radicalisering, want de bezetting bood hun kansen op maatschappelijke verbetering. Het nationaal-socialisme wordt vaak neergezet als een rancuneleer – en dat was het natuurlijk ook – maar voor veel mensen was het een leer van de hoop.

„Deze daders verdiepten zich niet écht in die leer, maar ze hadden wel in de gaten: we kunnen nu kansen grijpen. Ik behandel bijvoorbeeld een aantal politieagenten die alleen lagere school hadden gedaan. Zij kwamen niet verder dan de functie van straatagent en zaten op dood spoor. Toen kwamen de nazi’s en die waren helemaal niet geïnteresseerd in je opleiding, zo lang je maar bereid was om te doen wat zij wilden.”

Die kans op sociale stijging verklaart de bereidheid om te collaboreren, maar toch niet de stap om extreem geweld te gaan gebruiken?

„Het begint met de keuze voor het nationaal-socialisme. Vervolgens kom je te werken binnen een organisatie waarvan verwacht wordt dat die gewelddadig is. En er wordt ook verwacht dat jíj gewelddadig bent. Daarop was de hele opleiding gericht. Je leest in dagboeken dat ze bij de SS moreel volledig werden afgebroken en opnieuw opgebouwd.

„De groepsdruk om gewelddadig te zijn, was heel groot. Daders begonnen met een beetje dreigen, en dan ging het via klappen naar erger. Het was een geleidelijke socialisatie, hoewel er ook mannen waren die meteen overgingen tot het toepassen van extreem geweld. Die hadden een slechte impulsbeheersing, en daar sponnen de Duitsers garen bij.

„Er waren wel grenzen. Oomke Bouman bijvoorbeeld sloeg in Groningen bij het eerste verhoor waaraan hij deelnam met een knuppel alle tanden uit de mond van de verdachte. Die kon daardoor niet meer praten, en dat was niet de bedoeling. Het slachtoffer moest nog wel andere verzetslui kunnen aangeven. Bouman werd weggestuurd en mocht niet meer bij verhoren aanwezig zijn. De grenzen waren dus praktisch, niet ethisch.”

De misdadigers die ik heb onderzocht, waren geen mensen zoals ieder ander

Jan Ale Visser werd uiteindelijk ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar er waren verder maar weinig daders geestelijk ziek.

„Dat klopt. Visser haalde ook seksuele bevrediging uit wat hij deed, maar van de gewelddadige collaborateurs die ik heb onderzocht, had minder dan 5 procent een psychopathologische stoornis. Dat komt overeen met internationale cijfers.”

Dan blijven we zitten met de ‘banaliteit van het kwaad’, zoals Hannah Arendt dat noemde: het idee dat iedereen een moordenaar kan worden als de omstandigheden ernaar zijn.

„Het concept van Arendt vind ik goed toepasbaar op mijn groep daders: ze handelen vanuit banale motieven en deden dat gedachteloos. Maar de ultieme conclusie die ze trekt, is niet de mijne. Ik geloof niet dat elk mens in staat is tot diep kwaad.

„Het is altijd een combinatie van de omstandigheden en wat de Nederlandse socioloog Abraham de Swaan ‘de dispositie’ noemt, de persoonskenmerken van een dader. Want er zijn natuurlijk tal van situaties geweest waarin mensen in dezelfde omstandigheden tot heel verschillende keuzes zijn gekomen. De misdadigers die ik heb onderzocht, waren geen mensen zoals ieder ander.”