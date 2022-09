Twee recente publicaties in NRC, AIVD hield onderzoeksjournalist 35 jaar in de gaten van Joep Dohmen (28/8) en De AIVD heeft vrij spel onder journalisten van Roger Vleugels (1/9), hebben de complexe relatie tussen journalistiek en inlichtingendiensten weer onder de aandacht gebracht. Hoewel dat op zichzelf goed is, wordt de discussie vertroebeld door een gebrekkige weergave van de taken en bevoegdheden van de inlichtingendiensten.

Hugo Vijver is freelance publicist inlichtingen en veiligheid en oud-medewerker van de AIVD en MIVD.

De auteurs stellen afwisselend dat de AIVD en MIVD journalisten volgen, schaduwen, in de gaten houden en bespioneren. Vleugels meent dat de diensten dit officieel doen vanwege staatsgevaarlijke activiteiten van journalisten, maar de échte reden zou zijn dat de diensten meer willen weten over het onderwerp waar de journalist in kwestie mee bezig is.

Dit is een karikaturale en kwalijke weergave van het werk van de inlichtingendiensten. De AIVD en MIVD hebben de wettelijke bevoegdheid om gegevens te verzamelen. Deze bevoegdheid is aan alle kanten ingeperkt en aan streng toezicht onderworpen. De diensten kunnen gebruik maken van algemene bevoegdheden, zoals het raadplegen van openbare bronnen, commercieel verkrijgbare informatie of simpelweg met mensen praten. Pas als dit niet de gezochte informatie oplevert, mogen bijzondere bevoegdheden (zoals tappen, volgen en hacken) worden ingezet. Wettelijk is vastgelegd dat alleen het middel ingezet mag worden dat het minste inbreuk maakt op de privacy van de onderzochte persoon en dat het middel proportioneel moet zijn ten opzichte van het doel.

Inbreukmakende middelen

Met andere woorden, als de inlichtingendiensten interesse hebben in het onderzoek van een journalist, zullen zij in geen geval toestemming krijgen om zware, inbreukmakende middelen in te zetten als volgen of tappen. Voor het doel (‘wat weet journalist X over onderwerp X?’) zijn immers veel minder inbreukmakende middelen voorhanden. De AIVD en MIVD mogen personen met een nuttige informatiepositie of specifieke kennis benaderen. De diensten dienen een groot maatschappelijk belang, het zou gek zijn als zij geen gebruik zouden maken van de in de samenleving aanwezige kennis. Dit afdoen met de stelling dat de diensten graag werken ‘via de beroepsgroep’ van journalisten is daarom te kort door de bocht. De kracht van de inlichtingendiensten ligt juist in het gebruiken van een verscheidenheid aan soorten inlichtingenbronnen. Mensen zijn één soort bron, ook journalisten.

Een benaderd persoon kan de diensten op basis van eigen afwegingen natuurlijk altijd een ‘nee’ verkopen, dat gebeurt in de praktijk ook. Vleugels trekt dat in twijfel en suggereert dat journalisten onder druk gezet of zelfs gechanteerd zouden worden om met de inlichtingendiensten te praten. Hij gaat daarmee voorbij aan het feit dat het werken met menselijke inlichtingenbronnen tot het meeste delicate werk van de inlichtingendiensten behoort, waarbij de vertrouwensrelatie tussen dienst en bron de basis vormt. Druk of chantage is geen toekomstbestendige basis voor zo’n relatie, en zal door de diensten daarom altijd vermeden worden – naast het feit dat chantage gewoon een misdrijf is.

Bedreiging van persvrijheid

Dat de diensten door het „bespioneren van de pers” en „spioneren via de pers” een bedreiging vormen voor de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting is een even extreme als ongefundeerde beschuldiging van Vleugels aan het adres van organisaties die vierentwintig uur per dag, 365 dagen per jaar werken om aanslagen te voorkomen, spionage tegen te gaan en uitgezonden militairen veilig te houden.

In het artikel van Dohmen over onderzoeksjournalist Stella Braam blijkt evenmin dat zij in haar werk op enige wijze gehinderd is door de AIVD.

Vleugels pleit voor het inperken van het „bespioneren” van journalisten. Hij is reeds een aantal jaar geleden, in de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, bediend. Indien de diensten inlichtingenmiddelen willen inzetten op journalisten, moet de rechtbank Den Haag daar toestemming voor geven.

Het zou Vleugels en andere journalisten sieren wanneer zij in hun publicaties meer moeite zouden doen zich te verdiepen in de feiten, in plaats van de diensten in een kwaad daglicht te stellen op basis van ongefundeerde aannames.