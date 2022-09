Hoe freelance-journalisten opboksen tegen het krantenduopolie

Helga van Kooten (51), zelfstandig journalist voor verschillende dagbladen, moest er „een dag van bijkomen”. Ze had eerder al wel een mailtje gezien dat er bij het Algemeen Dagblad (AD), waar ze eindredactiewerk doet, dingen gingen veranderen. Maar ze had zich er nog niet in verdiept – te druk. Bovendien: „Na zestien jaar voor het AD werken was ik sceptisch geworden.”

Tot een tweede mailtje aankondigde dat haar uurtarief per 1 juli omhoog zou schieten van 32 naar 42,50 euro. Van haar slechtst betalende opdrachtgever werd het AD de best betalende. En dat terwijl Van Kooten toen ze als eindredacteur begon nog door een leidinggevende zou zijn gezegd: „Denk maar niet dat je ooit een cent meer zult krijgen.”

Wat was er gebeurd? AD-uitgever DPG Media had met journalistenvakbond NVJ afspraken gemaakt over tarieven voor haar freelancers (volgens DPG 4.000 à 5.000 mensen). Een lang gekoesterde wens van de NVJ om het leven collectief beter te maken voor zzp-journalisten, die per uur of woord worden betaald, was vervuld.

In een ‘Werkcode’ (zie inzet) was afgesproken dat freelancers omgerekend hetzelfde gingen verdienen als journalisten in vaste dienst, plus 67 procent om verzekeringen, belasting, vrije dagen te kunnen betalen. „Eindelijk een gelijk speelveld voor journalisten”, juichte de NVJ.

Collectieve afspraken voor freelancejournalisten waren lang niet toegestaan wegens regels tegen kartelvorming, vertelt Milen van Boldrik, secretaris freelancerszaken bij de NVJ. „Freelancers werden als ondernemers gezien. Maar door de situatie dat de krantenmarkt wordt gedomineerd door twee grote uitgevers hebben ze heel weinig marktmacht. Dan moet je collectief je belangen kunnen behartigen.” Dat erkende ook de Autortiteit Consument en Markt (ACM), toezichthouder op eerlijke concurrentie.

De Werkcode is een vrijwel uniek fenomeen, zegt Nicole Cohen van de Universiteit van Toronto, die onderzoekt hoe journalisten hun belangen behartigen. Ze zegt dat de Nederlandse freelancers slim hebben ingespeeld op het ontstaan van steeds grotere mediaconcerns, een proces dat zich wereldwijd voltrekt. „Mediaconcentratie is meestal niet goed voor journalisten, omdat de motivatie kostenbesparing is. Grote uitgevers profiteren ervan dat freelancers nauwelijks ergens anders hun werk kunnen aanbieden.”

Omgebogen

Met het afdwingen van de Werkcode leek de grootte van DPG Media juist in het voordeel van freelancers te zijn omgebogen. In één klap gingen duizenden zzp-journalisten erop vooruit, vooral zij die op uurbasis werken en eerder soms 23 euro kregen. De Werkcode was de climax van jarenlange discussie over hoe de twee grote krantenuitgevers, Mediahuis en DPG Media (veruit de grootste), met freelancers omgaan. Begin 2019 legden bijna 500 fotojournalisten een dag hun werk neer. Bij NRC deden in 2020 ruim vijftig freelance bureauredacteuren hetzelfde. Hun actie inspireerde Trouw weer, waar 126 freelancers én vaste redacteuren een protestbrief aan de hoofdredactie stuurden.

„Steeds meer freelancers beseften dat hun tarieven al jaren stilstonden en dat ze er steeds minder goed van konden leven. De salarissen van vaste werknemers stegen dankzij CAO-afspraken wél”, zegt Remke de Lange, woordvoerder van een kerngroep van Trouw-freelancers.

Onder de tarievendiscussie schuilt vermeend gebrek aan waardering. Zo luidde de klacht in de Trouw-brief dat er geen freelancers in interne organen als de ondernemingsraad zetelen. En dat terwijl, hadden Trouw-freelancers eerder berekend, de krant voor 40 procent door hen wordt gemaakt. AD-freelancers herinneren zich nog goed hoe zij in 2017 midden op de dag naar huis werden gestuurd omdat de budgetten waren overschreden.

Dat freelancers hun heil steeds meer in collectieve actie zoeken, komt mede doordat individueel onderhandelen moeilijk zou zijn. „Je wordt als ondernemer geacht zelf afspraken met je opdrachtgever te maken. Maar daarvan is bij DPG geen sprake: het tarief staat vast”, zegt Vincent Weggemans (51), eindredacteur voor Trouw en Het Parool – zijn „slechtst betaalde klussen ooit”. Weggemans werkt ook voor bedrijven die hem als tekstschrijver inhuren. „Daarvoor vraag ik 85 euro per uur. Om de een of andere reden denken kranten dat 35 euro (zijn nieuwe tarief bij Trouw, red.) heel netjes is.” Hij blijft toch voor kranten werken, omdat hij journalistiek werk belangrijker vindt – en leuker.

Tarieven Freelancen en de ‘Werkcode’

Freelance journalisten worden op allerlei manieren betaald: per uur (voor bureauredacteuren), per woord, teken, regel, pagina of foto. In de Werkcode van DPG is afgesproken dat die tarieven voortaan meestijgen met de CAO-lonen. Het bodemtarief wordt 30 euro per uur. En regionale fotografen krijgen minstens 65 euro per klus (voorheen 55). Alle bedragen zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat freelancers 167 procent zouden moeten verdienen van CAO-lonen, om zo onder andere belastingen, vakantiedagen en verzekeringen te kunnen betalen.

Freelancejournalisten hebben steeds meer collectieve stootkracht: mede door de vele dagbladenfusies, en daarmee gepaard gaande ontslagrondes, is een steeds groter deel van de NVJ-leden freelancer, nu ruim 40 procent van de 8.300 NVJ-leden. Zij vervullen soms belangrijke functies als eindredacteur of buitenlandcorrespondent. Hun beloning past volgens critici niet bij die verantwoordelijkheden, wat de kwaliteit van de journalistiek en haar democratische functie uiteindelijk zou kunnen schaden. „Het betekent bijvoorbeeld dat correspondenten minder op reportage gaan”, zegt Weggemans.

De Werkcode is nog niet het einde van de discussie, blijkt uit gesprekken met tien DPG-freelancers. De helft wilde niet met zijn naam in NRC, mede omdat ze hun opdrachtgever niet willen verliezen. Onder schrijvende freelancers, die per woord of karakter betaald krijgen, is onvrede ontstaan. In de Werkcode staat dat ook zij omgerekend minstens 30 euro per uur moeten verdienen. Hoe meer „ervaring en expertise ze hebben”, hoe hoger hun tarief moet worden.

Maar bij het AD en Het Parool blijven de bestaande woord- en tekentarieven gelden, bevestigen deze kranten - afgezien van de jaarlijkse inflatiecorrectie. Volgens freelancers van de landelijke DPG-kranten Trouw en de Volkskrant is dit ook hen verteld. Trouw laat weten de afspraken zoals die door DPG gemaakt zijn na te komen. De Volkskrant zegt overtuigd te zijn de afspraken na te leven, maar kan niet op details ingaan omdat het om individuele afspraken gaat. Volgens zakelijk directeur van DPG Bart Verkade heeft de NVJ te hoge verwachtingen gewekt bij freelancers. Op zijn kantoor vertelt hij dat de oude tarieven gemiddeld genomen al aan de Werkcode voldeden. Voor ervaren of specialistische krachten zijn hogere tarieven mogelijk. Alleen bij de regionale kranten stijgen de basistarieven per woord substantieel.

Ze weten niet hoeveel tijd we in onze stukken stoppen. Of ze doen of ze het niet weten

Volgens groepen kritische freelancers die zich intern roeren klopt het niet dat hun tarieven bij hun kranten al correspondeerden met de Werkcode. Freelance wetenschapsjournalist van de Volkskrant Jop de Vrieze: „Ze weten kennelijk niet hoeveel tijd wij in onze stukken stoppen. Of ze doen alsof ze het niet weten.”

Daarnaast is onder freelance eindredacteuren verwarring ontstaan. De Werkcode schrijft voor dat hun tarief gebaseerd moet zijn op de CAO-salarisschaal die bij eindredacteuren in vaste dienst hoort. In de CAO staat dat dit schaal 7 is. Meerdere redacties bieden hun freelance eindredacteuren sinds de Werkcode een tarief dat op schaal 6 gebaseerd is. Verkade wijst erop dat in de CAO óók staat dat het redacties vrijstaat af te wijken van deze indeling. „Ook een deel van onze eindredacteuren in vaste dienst is lager dan schaal 7 ingedeeld.”

Gestopt

Parool-hoofdredacteur Kamilla Leupen licht toe dat haar freelance eindredacteuren minder zware verantwoordelijkheden hebben dan eindredacteuren in vaste dienst, die bijvoorbeeld ook coördinerend werk doen. Vandaar dat hun tarief op een lagere schaal is gebaseerd. Een ervaren freelancer heeft naar aanleiding hiervan haar conclusies getrokken en is gestopt met eindredactie voor Het Parool.

„Wij zien het toch echt anders”, zegt Van Boldrik (NVJ) over de uitleg van DPG-man Verkade. Een eindredacteur hoort in schaal 7, zegt ze. „Hiervan afwijken kan wat ons betreft niet.” De NVJ zegt met DPG in gesprek te gaan.

Tussen de NVJ en DPG liep het voor de Werkcode al jaren moeizaam. Onderhandelingen over hogere tarieven liepen lange tijd op niets uit. In 2019 haalde de NVJ daarom met twee freelancers van DPG’s regiokranten een ‘breekijzer’ tevoorschijn: een rechtszaak tegen DPG.

De bond deed een beroep op een wet uit 2015 die voorschreef dat creatieve freelancers recht hebben op een ‘billijke vergoeding’. De rechter oordeelde dat de twee freelancers recht hadden op zo’n 50 procent hogere vergoedingen. DPG ging in hoger beroep. Vorig jaar gaf de NVJ gas met een tweede rechtszaak van opnieuw twee DPG-freelancers.

Na jaren met de voorhoofden tegen elkaar gestaan te hebben waren beide partijen moegestreden. De uitgever en de vakbond sloten, mede op aandringen van de rechter, een akkoord. NVJ-leden die voor DPG freelanceten stemden met een Noord-Koreaanse 98 procent in met de Werkcode. In het persbericht zei DPG trots dat het billijke tarieven kon gaan betalen, omdat het bedrijf nu „kerngezond” was (winst in 2021: 228 miljoen euro). Waren de tarieven voorheen dan niet billijk? „Wel gezien onze financiële situatie destijds”, zegt Verkade. Maar in 2018, kort voordat de eerste rechtszaak aanving, maakte DPG reeds 125 miljoen winst. Toch waren de tijden in de krantensector toen nog te onzeker, zegt Verkade. DPG was nooit een wanbetaler en als mensen wel vonden of vinden dat het niet uitkomt met de tijd die ze erin stoppen, dan kunnen ze nee zeggen, vindt hij. „De wet is er niet om te regelen dat mensen rond kunnen komen.”

Weigering

Volgens enkele kritische freelancers lost de Werkcode de scheve machtsverhouding tussen hen en de grote concerns niet helemaal op. Zo blijft overstappen naar een concurrent die beter betaalt lastig. Op regionaal niveau is er bijvoorbeeld meestal maar één krant. „Vroeger kon je uitwijken als je niet tevreden was”, zegt Eric Brinkhorst, mede-initiatiefnemer van de fotografenstaking in 2019. Hij maakt in het oosten van Nederland nieuwsfoto’s voor NRC, AD en Twentsche Courant/Tubantia. Om goed rond te komen is hij steeds minder voor kranten en meer voor bedrijven gaan fotograferen.

Met zijn tarieven bij NRC en AD is hij op dit moment tevreden, maar niet met die van Tubantia, die als regiokrant vaak 65 euro per opdracht betaalt. Bovendien kunnen foto’s van freelancers in andere DPG-regiokranten doorgeplaatst worden, zonder extra betaling. Ook geschreven werk mag DPG volgens haar freelance voorwaarden onbeperkt doorplaatsen. Door de afspraken kunnen freelancers hun werk aan minder potentiële klanten verkopen. Een freelancer kan zijn artikel bijvoorbeeld niet in aangepaste vorm ook aan een Vlaamse krant van DPG verkopen – want die heeft de rechten er al op. Een deel weigert daarom momenteel om vernieuwde voorwaarden waarin deze afspraak wordt bestendigd te tekenen. Volgens DPG gaat het om een enkeling.

Hoe representatief de meer uitgesproken freelancers zijn, is moeilijk te zeggen. Bij degenen die in stilte hun werk doen kan dat duiden op tevredenheid, maar ook op angst. Volgens fotograaf Brinkhorst geldt dit bijvoorbeeld voor een aantal van zijn collega-fotografen in zijn regio oost-Nederland, die te afhankelijk van hun regiokrant zijn om te protesteren. DPG-directeur Verkade: „Ik herken me niet in het beeld dat het eng zou zijn om bij ons aan te kloppen.”

Krantenuitgevers zien het zelf juist als voordeel dat ze steeds groter worden. Hun branchevereniging riep onlangs de overheid op om fusies niet tegen te houden.

Uitspelen

Volgens Brinkhorst worden freelancers tegen elkaar uitgespeeld: als de één een ‘onderbetaalde’ klus niet aanneemt, doet een ander dat wel.

Maar op dit moment zijn het juist de NVJ en lobbyende freelancers die de grote uitgevers tegen elkaar proberen uit te spelen. Want hoewel de invoering van de nieuwe afspraken bij DPG nog met kinderziektes kampt, probeert de vakbond Mediahuis te bewegen om de Werkcode ook te ondertekenen, met het argument dat Mediahuis nu het ‘slechtste jongetje van de klas’ is.

Mediahuis is ook uitgever van NRC, waar freelancers Menno Sedee en Jolanda van de Beld fungeren als interne aanspreekpunten voor freelancers. Sedee vreest dat kranten zich achter collectieve afspraken kunnen verschuilen wanneer freelancers individueel proberen te onderhandelen. „Zo van: je krijgt al elk jaar een verhoging. Dat is het nadeel van collectief onderhandelen: het haalt vrijheid bij je weg.” Van de Beld is het daar deels mee eens. „In de ideale wereld doe je het inderdaad zelf. Maar die ideale situatie is er niet. Die heeft ook te maken met de grote spelers, die naar elkaars tarieven wijzen en zeggen dat het bij de ander hetzelfde is.”

Jop de Vrieze van de Volkskrant zegt dat freelancers het ijzer moeten smeden nu de Werkcode het heet heeft gemaakt. „Als we nú niks doen gaan we stilzwijgend mee in het standpunt van de kranten dat ze al goed betalen.” Ook Remke de Lange, die deze week weer samen met haar freelancecollega’s in gesprek gaat met de Trouw-hoofdredactie, hoopt dat het freelanceverzet niet verstomt. „We zeggen tegen iedereen: blijf rumoerig.”

NVJ-secretaris Van Boldrik is al met al nog steeds trots op de Werkcode. „Negatieve uitwassen als een uurtarief van 23 euro zijn nu uit de markt. Voor anderen maakt de Werkcode inzichtelijker dan ooit dat ze minder betaald krijgen dan collega’s in vaste dienst. Hoe cru het ook klinkt, dat is óók winst.” Ook DPG-directeur Verkade vertelt dat hij trots is. Trots dat ‘zijn’ kranten, mede dankzij het vormen van twee sterke concerns, weer groeien. „Al sinds ik in 1979 in de dagbladjournalistiek begon wordt het einde van de krant voorspeld.” Anno 2022 groeien kranten qua digitale abonnees weer. En nu delen ook freelancers mee in die relatieve voorspoed, stelt hij. „Prijs de dag.”