Het eindeloos wachten in Ter Apel kan nu ’s nachts ook binnen

Niemand hoeft meer buiten te slapen, zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) vrijdagavond in Ter Apel. Maar Soedanees Idriss (32) en zijn vier vrienden deden dat die nacht wel, in een parkje verderop. Toen zij daar ‘s avonds naartoe liepen – om nachtelijke diefstal te voorkomen – was hen nog niets verteld, zeggen ze. En ze wilden koste wat kost een veilig onderkomen voor de nacht. „Zelfs je schoenen worden hier nog van je voeten gestolen als je slaapt.” De asielzoekers die wel bleven, werden pas na middernacht binnengelaten in het aanmeldcentrum.

Zaterdagochtend is het alweer druk buiten de hekken van Ter Apelervenen, het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Her en der staan blauwe festivaltentjes, uitgedeeld door vrijwilligers. Op het afgetrapte gras hoopt het afval zich op: voedselverpakkingen, verfrommelde poncho’s, sigarettenpeuken, besmeurde wegwerpdekentjes.

Bij de tenten van het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen is er een continue aanloop. Een man op Havaiana-slippers laat de blaren op zijn voeten zien. Een ander vraagt vergeefs om een warme jas.

In afwachting van wat?

Onder een overkapping van bruin tentdoek zitten tientallen jonge mannen in groepjes bij elkaar. In afwachting, maar van wat? „We zitten hier al dagen”, zegt Ezz uit Jemen, een kleine man met ronde bril en vlassig snorretje. „Niemand kan ons vertellen wat er precies gaat gebeuren, of wanneer.” Verderop roosteren twee mannen maïskolven in een vuurtje.

Dit weekend zou de chaos in Ter Apel eindigen, was de bedoeling. Géén driehonderd mensen meer die buiten slapen, zoals donderdagnacht. Géén onduidelijkheid meer over het aanmeldproces.

Twee maatregelen moesten het verschil maken. Zaterdag opende bij Zoutkamp een nieuw verblijf voor asielzoekers die nog wachten op hun eerste registratie in Ter Apel. Daarnaast zou een dezer dagen een nieuw „ticketsysteem” ingaan, dat duidelijkheid moet geven over de volgorde waarin de mensen zich mogen aanmelden.

In werkelijkheid is de orde is nog ver te zoeken, zegt Ezz op zaterdag. „Veel mensen die hier tegelijk met mij aankwamen, zijn al helemaal ingeschreven, terwijl ik nog wacht. Er is geen systeem, het draait allemaal om geluk.”

Onder het tentdoek zit Idriss in kleermakerszit op een wit wegwerpdekentje. Op zijn schoot een telefoon en pakje sigaretten. „We hebben geen informatie”, zegt hij. „Alleen roddels. Mensen vertellen van alles tegen elkaar.” Toen hij naar Nederland kwam had hij zich „op van alles voorbereid”, zegt hij. Maar niet op deze chaos. „Nederland is het mooiste land van Europa. Ik had dit niet verwacht.”

Dixies voor vrouwen

De sanitaire voorzieningen zijn wel verbeterd. Sinds berichten over overvolle Dixies, eind augustus, zijn er zo’n veertig wc’s voor mannen en zestien voor vrouwen bijgeplaatst.

Verderop ontstaat rumoer. Een Algerijnse man in een zwart t-shirt met halflang sluik haar is op de overkapping van tentdoek geklommen, waar nog tientallen mensen onder zitten. Hij is high, zegt een omstander. Een ander heeft het over een roesopwekkende mix van Red Bull en hoestdrank.

Als na een tijdje vier politieagenten de man naar beneden proberen te praten, reageert hij eerst nauwelijks, om daarna uitzinnig in het Duits te schreeuwen: ik haat de politie! Een agent prikt met zijn gummiknuppel in het tentdoek. „Ja, ik kom, ik kom”, roept de man, waarna hij zich gedwee laat arresteren.

„Dit is al de derde keer dat ze hem meenemen”, zegt een omstander. Een medewerker van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verzucht verderop: „Je moet ze allemaal op de eerste boot zetten. Werkelijk waar, mien jong.”

Zoutkamp

Andere asielzoekers klagen over ‘de Algerijnen’. „Ik ben ze echt zat”, zegt Eyüp (21), een Koerdische Turk in een spijkerjack. Hij en zijn vrienden sliepen eerder deze week hier, buiten het hek. „We bleven beurtelings wakker om onze spullen te bewaken.”

Als aan het begin van de middag een witte touringbus van Lanting Reizen arriveert, vertelt de buschauffeur dat hij eerst naar Zoutkamp was gereden. „Ik hoorde dat ik daar naartoe moest, maar daar was niemand.” Binnen de hekken stappen zo’n veertig mensen in. Bij het wegrijden zwaaien ze vanuit de bus uitbundig naar de achterblijvers.

De eerste bus met asielzoekers uit Ter Apel arriveert bij de noodopvanglocatie Zoutkamp, een terrein van Defensie. Vincent Jannink / ANP

De asielzoekers die nog buiten de hekken van het aanmeldcentrum zitten, verblijven daar sinds klokslag twaalf uur plotseling illegaal. Op dat tijdstip is er - zonder dat de wachtenden zich ervan bewust zijn - een lokale noodverordening ingegaan: een gebiedsverbod voor asielzoekers die nog niet aangemeld zijn.

De noodverordening leidt tot protest van hulporganisaties als VluchtelingenWerk Nederland en MiGreat. Nieuwe asielzoekers moeten zich immers melden in Ter Apel. Hoe kan dat als ze er niet mogen komen? Later die dag past de Veiligheidsregio het gebiedsverbod aan: wie zich voor het eerst in Ter Apel meldt is wél welkom. De verordening is bedoeld om te kunnen optreden tegen asielzoekers die het terrein niet willen verruilen voor een slaapplek.

Rundvleessalade

Rond lunchtijd delen asielzoekers in blauwe hesjes de maaltijden van het COA uit: een bordje met kant-en-klare rundvleessalade met een zacht wit puntje ernaast. Bijna niemand neemt het. De bordjes die vrijwilligers van MiGreat verderop uitdelen zijn populairder: linzen-bonensalade met cherrytomaatjes en rucola, een dikke plak bruin brood ernaast. Zelfs een vrijwilliger die de rundvleessalade uitdeelt, haalt uiteindelijk het eten van MiGreat op, om het voor zijn eigen afgiftepunt op te eten. „Dit is het lekkerste.”

Als later op zaterdagmiddag de witte bussen af en aan rijden, wordt het veldje voor het aanmeldcentrum langzaam leger. Asielzoekers, vrijwilligers en hulpverleners ruimen samen de troep op, met prikstok en vuilniszak.

Die dag worden 258 mensen overgebracht naar de nieuwe ‘wachtkamer’ in Zoutkamp, 183 naar Goes en Stadskanaal. Zaterdagnacht slaapt wederom niemand meer op het terrein voor het aanmeldcentrum, laat het COA weten.