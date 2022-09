‘Evenepoel was de enige echte leider’

Van de rode gebakjes van bakkerij Bossuyt bij zijn woonplaats Schepdaal tot een rode fiets in de slotrit naar Madrid. Remco Evenepoel (22) verenigt België in de kleur van de leiderstrui waarin hij zondag de Ronde van Spanje won. Hij is de eerste Belg die een van de drie grote rondes wint sinds Johan De Muynck 44 jaar geleden in de Giro. En wat in België ook telt: hij wint zijn eerste grote ronde zelfs op jongere leeftijd dan Eddy Merckx, de beste aller tijden.

„Dit betekent dat we de komende tien jaar met vertrouwen naar de grote rondes kunnen kijken en mogen verwachten dat een Belg meedoet om de eindzege”, jubelde televisiecommentator José De Cauwer op Sporza nadat Evenepoel zijn eindzege in de Vuelta zaterdag zeker had gesteld met een solide prestatie in de laatste bergrit, gewonnen door Richard Carapaz. Zondag won Juan Sebastián Molano de laatste rit in Madrid. Belgische wielerliefhebbers kennen de unieke prestaties van Merckx: vijf eindzeges in de Tour, vijf in de Giro en eentje in de Vuelta. Kan Evenepoel dat ook?

Genoeg wapens

De kopman van Quick-Step Alpha Vinyl liet in Spanje zien dat hij genoeg wapens heeft om een drieweekse ronde te winnen. Op de steile korte klim van Les Praeres reed hij in de negende etappe al zijn concurrenten op achterstand. Twee dagen later deed hij dat in de tijdrit opnieuw en hij won in de slotweek een bergrit. Misschien nog belangrijker: Evenepoel raakte geen moment in de war toen hij in de zware bergritten in het voorlaatste weekeinde moest lossen bij zijn belangrijkste concurrenten Primoz Roglic en Enric Mas. Hij beperkte zijn verlies en behield de rode leiderstrui. Toen Roglic moest opgeven na een val in de zestiende etappe naar Tomares kon de eindzege hem nauwelijks nog ontgaan.

„Het is maar de vraag of Roglic deze Vuelta had kunnen winnen”, zei De Cauwer over de kopman van Jumbo-Visma, die de Spaanse ronde al drie keer won. De Belgische oud-renner en meesterknecht van Hennie Kuiper ontdekte bij Evenepoel deze Vuelta nog een essentiële kwaliteit. „Ik heb geen enkele ander renner zoveel leiderschap zien uitstralen. Remco Evenepoel was de enige echte leider in deze Vuelta.”

Wielerminnend België kijkt al uit naar het Tourdebuut van Evenepoel, eerder dit seizoen winnaar van de klassieker Luik-Bastenaken-Luik en de Clasica San Sebastian. Ploegbaas Patrick Lefevere houdt een slag om de arm en stelde eerder dat zijn kopman pas in 2024 in de Tour zal starten. Maar in de Vuelta bleek alvast dat zijn ploeg naast successen in eendagswedstrijden ook een drieweekse ronde kan domineren in dienst van Evenepoel.

Annemiek van Vleuten

Wat de Nederlandse renners betreft viel de jonge Thymen Arensman op, die na zijn zege in de koninginnerit zaterdag tweede werd in de laatste bergrit en in het klassement als zesde eindigde. De meest opvallende prestatie leverde Annemiek van Vleuten bij de vrouwen, die hun naar vijf dagen uitgebreide Vuelta enigszins in de schaduw reden van de slotweek bij de mannen. Van Vleuten was na eindzeges in de Giro (over tien etappes) en de Tour (acht ritten) nu ook de beste. Drie rondes winnen in één seizoen, dat lukte zelfs Eddy Merckx nooit.