Een lelijk woord voor lelijke tijden

Hufter wil niemand zijn, hufter wil niemand zeggen. Althans, dat laatste zou je denken. Want het is een afschuwelijk woord en afschuwelijk zijn de klanken: huh…fff… ter. Meer grom dan spraak, allerminst een voorbeeld van eloquent en empathisch communiceren. Des te vreemder is het dat ‘hufter’ pontificaal in de cultuur en in ons dagelijks leven staat.

Schrikbarend snel ben je hufter. Laatst maakte ik een foutje in het verkeer. Ik sorteerde verkeerd voor waardoor het leek alsof ik voordrong. Ik zat ook wel een beetje te dromen, ook toen het vlak daarna allemaal vast kwam te zitten. Opeens rukte iemand het portier open en schreeuwde: „Hufter! Achter aansluiten en wel nu!” Blokjesshirt. Jeans. Een man van een jaar of vijftig, gezicht knalrood van woede.

Betekenisontwikkeling

Wij hufters zijn deel van een groeiende groep. Minister-president Mark Rutte? Hufter! Het bungelende technische team van Formule 1-coureur Lewis Hamilton? Hufters. Zo ongeveer iedereen in de ogen van Ongehoord Nederland? Hufters. De leiding van Schiphol/de NS/energieleveranciers? Hufters.

We hebben het woord omarmd. Eind negentiende eeuw betekende hufteren nog zoiets als ‘rillen van de kou’, zodat een hufter een koukleum was. Daarna ging de betekenisontwikkeling richting ‘zwakkeling’ en ‘lomp, onbeschaafd persoon’ oftewel een slecht mens.

M. De Coster wijst in Groot scheldwoordenboek: van apenkont tot zweefteef (2007) op het nog vroegere ‘hufter’ als iemand die aan de galg of huft hoort. Ook benoemt hij een aantal moderne samenstellingen, bijvoorbeeld ‘huftertelevisie’, shows waarin presentatoren gasten op extreme manieren lastigvallen, hen allerlei rare en vervelende dingen laten doen.

De ‘huftermaatschappij’, dan. Die is er een van de korte lontjes, gegroeid uit de tijdgeest, uit frustratie opgebouwd tijdens de hoogtijdagen van corona en de huidige angst en onzekerheid vanwege de oorlog in Oekraïne en de bijbehorende economische crisis.

Cincinnatus

Opvallend was de verwijzing van oud-premier Boris Johnson (links: Partygate! Hufter!) in zijn afscheidsspeech naar de Romeinse leider Cincinnatus. Die was boer, maar werd consul ten tijde van de Aequi-opstand rond 460 voor het begin van de jaartelling. Nadat hij succesvol leiding gaf aan de verdediging van Rome deed Cincinnatus afstand van zijn machtige positie en keerde hij terug naar zijn boerderij. Hier was het Johnson om te doen: Cincinnatus was een held die menselijkheid combineerde met leiderschap en plichtsbesef, dus diametraal het tegenovergestelde van de hufter.

Maar zo’n Cincinnatus — een mens als toonbeeld van beschaving — is ver te zoeken. En dat moeten we benoemen. Maar niet met ‘hufter’, nauwelijks een woord zo lelijk. Een lelijk woord voor lelijke tijden.