Na dodelijk ongeval zijn ‘bruine schippers’ extra scherp op houtrot. ‘Iedereen denkt: dit had mij kunnen overkomen’

De 122 jaar oude Eendracht is een imposante blikvanger in het schilderachtige haventje van Enkhuizen. Eigenaar Maurits Minnaard kent het schip als zijn broekzak. Al tien jaar woont hij op de zeiltjalk waarmee hij 150 dagen per jaar met gasten aan boord de Waddenzee en het IJsselmeer trotseert. De rest van het jaar draait maar om één ding: die boot veilig houden.

Iedere lijn en katrol gaat regelmatig door zijn vingers. Om het jaar haalt hij het schip op de kant voor controle, vaker dan officieel moet, en elke twee jaar gaan de mast en giek van zijn boot. Er mogen geen scheurtjes in het hout zitten waardoor water naar binnen kan lopen, of schimmels die het hout aanvreten, of rotte plekjes die een aanwijzing kunnen zijn voor een gapend gat midden in het hout. Minnaard controleert het materiaal, samen met collega’s en mastenmakers. Een inspecteur geeft daarna de officiële certificaten af.

Sinds het drama op zeilklipper Risico waarbij twee weken geleden de 12-jarige Tara overleed door een afgebroken, rotte giek, blijft Minnaard maar rondjes lopen over het schip. Wat als hij iets over het hoofd ziet?

Lees ook: Afgebroken giek van schipongeluk op Terschelling was aangetast door houtrot

Hij kent de Risico, net als veel schippers in het kleine wereldje van de traditionele zeilboten. Haar schipper staat te boek als een van de beste wadzeilers van het land. Als het op de Risico mis kon gaan, vraagt Minnaard zich sinds het ongeluk af, waarom dan niet op zijn eigen boot? Zijn onderhoudssysteem houdt hij opnieuw kritisch tegen het licht.

De burgemeester van Harlingen sprak na het ongeluk van een patroon. In zes jaar tijd is de Risico het vierde traditionele zeilschip dat in de problemen raakte. In 2016 overleden drie opvarenden van de Amicitia doordat de voorste mast afbrak. Houtrot, bleek later. De schipper is vervolgd vanwege nalatigheid bij het onderhoud van zijn schip. Houtrot was ook de oorzaak van een dodelijk ongeval in 2019. Afgelopen lente brak op de Wilhelmina een giek, weer met fatale afloop. Het onderzoek naar de toedracht daarvan loopt nog.

Bruine vloot

De Risico, de Amicitia en de Wilhelmina maken onderdeel uit van de bruine vloot, een bijzonder stukje varend erfgoed. Zo’n honderd jaar geleden fungeerden de meeste van deze tjalken, schoeners, aken en klippers als vrachtschepen op de Nederlandse binnenwateren en de Oostzee. De vloot raakte na de Tweede Wereldoorlog uit gebruik. Zo’n vierhonderd schepen zijn door liefhebbers opgelapt en weer in traditionele staat ‘in de vaart’. De manier waarop dat gebeurt is wereldwijd uniek; de schepen zijn particulier bezit van charteraars die de vloot onderhouden met de inkomsten uit schoolreisjes, bedrijfsuitjes en vakanties.

Tijdens de coronacrisis bleek al hoe kwetsbaar dat chartermodel kan zijn. Door het stilvallen van het toerisme dreigden de schippers failliet te gaan , waardoor hun schepen uit de vaart zouden raken. Dat proces is onomkeerbaar: als een traditioneel schip zijn certificaten verliest, kan het nooit meer als zodanig terug het water op en moet het worden omgebouwd volgens de eisen van een moderne boot. Met zo’n 7 miljoen euro aan overheidssteun wist de historische vloot de crisis te overleven. Het ongeluk op de Risico vestigt de aandacht opnieuw op de sector, met haar particuliere eigenaren die zelf de verantwoordelijkheid dragen over de veiligheid op hun schip.

Dit vak vereist constante zelftwijfel, dat is les één Paul van Ommen beroepsvereniging

Na het ongeval in 2016 kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), in 2019, met een snoeihard rapport. De hele sector kreeg ervan langs, van de keurende instanties tot de beroepsvereniging en de schippers zelf. Specialistische kennis over het onderhoud van de oude schepen zou in de hele keten tekortschieten.

„Er zit veel gespecialiseerde kennis in deze niche-sector”, zegt Paul van Ommen, directeur van de vereniging voor beroepschartervaart BBZ. „Maar onze schippers zijn ook autonome types die hun eigen schip het beste kennen. Daardoor ontstonden te veel opvattingen over hoe je de schepen zou moeten onderhouden en inspecteren. De een controleerde de mast eens per twee jaar, de ander als hij toevallig de mast in moest. Dat was een zwakte in ons systeem.”

Nieuw onderzoek

Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het OVV-rapport zette de beroepsvereniging zo’n drie jaar geleden fors in op het vergroten en delen van kennis binnen de sector. Branche-normen moesten helderheid en eenduidigheid verschaffen over hoe schippers voor hun boot moeten zorgen, zoals met richtlijnen voor het onderhouden en inspecteren van houten gieken en masten. Dat nu opnieuw sprake is van rottend hout roept ongemakkelijke vragen op: was het ongeluk redelijkerwijs te voorkomen als de richtlijnen beter waren opgevolgd? Of ziet de sector collectief en structureel iets over het hoofd? De OVV heeft aangekondigd opnieuw een onderzoek in te stellen.

De telefoon staat intussen roodgloeiend bij mastenmaker Piet Blaauw uit Stavoren. Al zeven schippers hebben een nieuwe mast of giek besteld en hij verwacht dat er nog een hoop zullen volgen. Zo gaat het steeds als er een ongeluk gebeurt met een van de oude houten schepen, vertelt hij. Ook Minnaard hing bij hem aan de lijn om voorzichtig te informeren naar een stalen mast en giek.

Lees ook Spookvaren op de Nieuwe Maas: ‘Hij dacht dat het wel kon’

Blaauw heeft een paar stammen bij de zagerij liggen en geeft toe: die stukken hout zijn ‘een gesloten boek’ voor hem. „Je kunt niet weten wat er midden in die stam zit, behalve met röntgentechnieken, maar dat is nog onbetaalbaar.” En inderdaad, een houten mast die decennia mee zou moeten gaan kan door een klein scheurtje in het hout ineens nog maar tien jaar veilig zijn. Maar, nuanceert hij, als je hout goed onderhoudt is het net zo goed als staal. Het is flexibeler en gaat langer mee. Een stalen mast kan bovendien net zo goed vollopen en van binnenuit gaan roesten. „Hout wordt pas gevaarlijk als het in onkundige handen is en geen aandacht krijgt, maar dat geldt net zo goed voor staal.”

Boosheid, verdriet en angst overheersten bij de schippers die daags na het ongeluk aanschoven bij een door de BBZ georganiseerde bijeenkomst, herinnert Paul van Ommen zich. „Zo’n ongeval grijpt iedereen aan, omdat niemand in zijn of haar eigen onfeilbaarheid gelooft. Dit vak vereist constante zelftwijfel, dat is les één op de zeevaartschool. Als je gelooft dat de schipper die zo’n ongeluk overkomt een rotte appel in het vak is, dan bevestig je dat je een blinde vlek hebt voor je eigen tekortkomingen. Daarom hakt zo’n ongeval er ook zo zwaar in. Iedereen denkt: dit had mij kunnen overkomen.”