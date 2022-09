Lijkt deze asielcrisis op die van 2015? Dit zijn de cijfers

In Nederlandse opvangcentra verbleven deze zomer meer statushouders dan op het hoogtepunt van de asielcrisis in 2015, blijkt uit cijfers van het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA). Ook het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt is sinds die tijd niet zo hoog geweest.

De opvang in Nederland kampt met enorme problemen. Met als resultaat dat de afgelopen maanden soms wel honderden mensen bij het terrein van aanmeldcentrum en opvanglocatie Ter Apel buiten hebben geslapen.

Een analyse van cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het COA illustreert nog eens dat het om een structureel en veelkoppig probleem gaat. Het asielsysteem gaat gebukt onder een combinatie van fundamentele problemen in beleid, organisatie en financiering, wat wordt versterkt door een krappe arbeidsmarkt, onvoorspelbare vluchtelingenaantallen uit conflictgebieden, een structurele toename van vluchtelingen wereldwijd, de naweeën van een pandemie, en een huisvestingsprobleem.

Tegelijkertijd lijkt de acceptatie voor asielopvang in de maatschappij ook af te nemen. De grootste verliezers: zij die op zoek zijn naar een beter leven.

1. Instroom asielzoekers

Het aantal in Nederland ingediende asielverzoeken nam in de tweede helft van 2021 fors toe. Dit is niet alleen een correctie omdat vluchtelingen daarvoor door corona niet konden reizen. Het komt ook door de vele aanvragen van Afghanen die als gevolg van de snelle en gewelddadige machtswisseling in Kabul vorig jaar hun land ontvluchtten. Ook mensen uit Jemen, Irak en Turkije dienden in 2021 relatief vaak een asielverzoek in.

Na een dip in januari en februari zit het aantal asielverzoeken nu opnieuw in de lift. In juli schreef de IND al voor dit jaar ruim 31.000 aanvragen te verwachten, het hoogste aantal in zeven jaar. Oekraïners zijn daarbij nog niet meegenomen, omdat zij voorlopig zijn vrijgesteld van het aanvragen van asiel.

Het aantal nareizigers (gezinsleden die later naar Nederland reizen) ligt ook hoger dan tijdens en vlak voor de pandemie. Volgens de IND is dat logisch: relatief veel asielzoekers komen uit landen met een hoog inwilligingspercentage. Dat betekent naast meer ingewilligde verzoeken dat er ook meer aanvragen voor gezinshereniging zijn. De aanvrager moet immers eerst een asielstatus hebben voordat hij of zij een verzoek tot gezinshereniging kan doen.

Vergelijkingen van de huidige situatie met de grote instroom van asielaanvragen rond 2015/2016 liggen voor de hand. Als gevolg van de in 2011 begonnen burgeroorlog in Syrië kwamen in de jaren erna vele tienduizenden vluchtelingen naar Europa.

De grote toename asielverzoeken in 2021 komt vooral door geëvacueerde mensen uit Afghanistan. Toch was de instroom niet zo hoog als in 2015. Toen kwamen er duizenden vluchtelingen uit Syrië.

Het aantal ingediende asielverzoeken was destijds echter extreem hoog: op het hoogtepunt, november 2015, ontving de IND zo’n tienduizend asielverzoeken – een veelvoud van het aantal dat de IND de afgelopen tijd binnenkrijgt.

Wat betreft de huidige instroom is een situatie zoals tijdens de vorige vluchtelingencrisis dus geen sprake. In heel 2015 kwamen nog bijna twee keer zo veel verzoeken binnen (ruim 45.000) als vorig jaar. Wél duiden de Nederlandse asielcijfers, samen met verwachtingen over het wereldwijde aantal vluchtelingen, dat het aantal asielverzoeken gestaag groeit.

2. Verzoeken in behandeling

De hoeveelheid verzoeken die de IND op dit moment in behandeling heeft, verandert het beeld echter drastisch. Inmiddels hebben zich namelijk bijna even veel asielverzoeken opgestapeld als op het hoogtepunt in 2015/2016. In administratief opzicht is de huidige problematiek dus wél enigszins te vergelijken met de vorige crisis.

Een groot verschil is dat de piek toen maar zo’n anderhalf jaar duurde. De duizenden asielaanvragen van gevluchte Syriërs werden destijds relatief snel verwerkt omdat de dossiers niet heel ingewikkeld waren en deze groep mensen snel een verblijfsvergunning kreeg.

Nu kampt de IND met een structureel probleem dat zich rond 2018 duidelijk begon af te tekenen. De dienst heeft al jaren moeite met het vinden van hoor- en beslismedewerkers die nieuwe asielaanvragen onderzoeken en verwerken. Niet uniek overigens – in veel sectoren is de krapte op de arbeidsmarkt dan al te voelen.

Daarnaast is het zo dat als de instroom van aanvragen toe- of afneemt, de IND ook het personeelsbestand moet op- en afschalen. De financiering van het Rijk hangt daar eveneens vanaf.

Volgens de IND is het op die manier echter moeilijk werknemers aan te houden of snel aan te nemen als er moet worden opgeschaald.

De structurele problemen zie je vanaf 2018 terug in de toename in het aantal aanvragen dat in behandeling is. Door lage instroom loopt de IND tijdens de coronacrisis de achterstand enigszins in. De administratieve problemen zijn nu bijna even groot als op het hoogtepunt in 2015/2016.

Bovendien neemt de complexiteit van het werk toe, aldus de dienst, omdat er steeds meer zorgvuldigheid wordt verwacht van de beoordelingen „vanuit maatschappij, rechtspraak en beleid”. Dossiers behandelen kost meer tijd en het opleiden van nieuwe medewerkers duurt langer.

Gevolg is dat asielaanvragers langer op de beslissing van de IND moeten wachten. En de naweeën van de coronapandemie verergeren dat: in 2021 was de gemiddelde wachttijd voor de meeste asielzoekers op het hoogtepunt maar liefst 59 weken.

Hoewel de wachttijd nu niet meer zo extreem lang is, zorgt de hoge instroom sinds vorig jaar er wel weer voor dat er opnieuw meer verzoeken op de plank blijven liggen en de wachttijd dus weer zal toenemen.

3. Opvang

De ophoping van asielverzoeken bij de IND is ook een van de oorzaken van de volle opvangcentra, en dan met name het aanmeldcentrum in Ter Apel. Aanvragers moeten langer in een azc verblijven in afwachting van de toekenning (of afwijzing) van een verblijfsvergunning.

Het COA ving in augustus zo’n 44.000 vluchtelingen op – bijna het niveau van 2015.

Ook de opvang is georganiseerd naar een flexibel op- en afschaalsysteem. Zonder buffer zorgt dat voor tekorten wanneer zich weer meer mensen aanmelden, zei de Leidse hoogleraar asielrecht Peter Rodrigues vorige maand in NRC.

De opvangcijfers tonen ook het probleem van huisvesting voor statushouders. Sinds 2019 groeit namelijk het aantal mensen dat al een verblijfsvergunning heeft in de opvangcentra. Hoewel het de bedoeling is dat een statushouder binnen tien weken na het verkrijgen van een vergunning uit het centrum verhuist, is het steeds moeilijker om deze groep van een woning te voorzien. Sterker, zelfs in 2015 verbleven er niet zó veel statushouders in Nederlandse opvangcentra als deze zomer (16,5 duizend in augustus).

In 2015 schaalt het COA snel op vanwege duizenden de Syrische vluchtelingen die naar Nederland komen. Na enkele jaren krimp breidden de azielzoekerscentra vorig jaar opnieuw snel uit.

In een poging de toestroom van nieuwkomers naar Nederland af te remmen, maakte het kabinet vorige maand onder meer bekend dat het gezinshereniging wil inperken. Op dit moment zijn bijna de helft van de statushouders in azc’s overgekomen gezinsleden. Nareizigers hoeven niet een apart asielproces te doorlopen (wel een korter IND-onderzoek), maar verblijven na aankomst in Nederland ook in COA-centra tot zij een woning krijgen.

In het nieuwe voorstel wordt een verzoek tot gezinshereniging echter pas in behandeling genomen als de statushouder die het verzoek doet een woning heeft gekregen – en dus niet als die nog in een opvangcentra verblijft. Daardoor kan het langer duren voor gezinsleden over kunnen komen naar Nederland.

Deskundigen waarschuwden in NRC overigens dat het opschorten van gezinshereniging voor vluchtelingen tot eind 2023 juridisch niet haalbaar is. De maatregel is volgens hen in strijd met de ook door Nederland ondertekende Europese verdragen.