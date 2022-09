Artsen zonder Grenzen stopt medische hulp in Ter Apel

Artsen zonder Grenzen is zondag gestopt met het verlenen van medische hulp aan asielzoekers in en bij aanmeldcentrum Ter Apel. Dat schrijft de hulporganisatie in een persbericht. De afgelopen weken is het aantal hulpbehoevende asielzoekers afgenomen en is de ernst van de aandoeningen verminderd, zo staat in de verklaring. Ook zijn de sanitaire voorzieningen verbeterd. Artsen zonder Grenzen roept het kabinet „met klem op” om de situatie „niet opnieuw te laten escaleren”.

De organisatie verleende sinds 25 augustus medische zorg in en bij Ter Apel. Het was voor het eerst in haar vijftigjarig bestaan dat AzG in Nederland in actie kwam. In tweeënhalve week schoot de organisatie bijna 450 keer te hulp bij medische problemen, en ruim 200 keer bij psychologische.

De meeste klachten waren volgens AzG huidinfecties door een gebrek aan hygiëne, en verwaarloosde wonden, onder meer door wekenlang lopen. Ook zag de organisatie veel chronisch zieken die lange tijd geen medicatie hadden ingenomen. Daarnaast hadden velen last van mentale problemen, zoals depressie, psychose, en angst- en paniekaanvallen.

Levensreddende hulp

Bij aankomst van AzG was er sprake van „een noodsituatie”, aldus noodhulpcoördinator Karel Hendriks. „We hebben zelfs meerdere keren levensreddende hulp moeten verlenen.”

Om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen, is het volgens de hulporganisatie belangrijk dat nieuwe asielzoekers bij aankomst goed worden gecontroleerd, zodat ernstige aandoeningen niet opnieuw over het hoofd worden gezien. Daarnaast, zo staat in de verklaring, moet de overheid het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) „zodanig ondersteunen dat zij voldoende medische zorg en menswaardige opvang kunnen leveren”.