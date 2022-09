Anticlimax voor de tifosi van Ferrari op Monza, waar Verstappen wint

Zonder dat er een raceauto in de buurt is, begint het publiek op de hoofdtribune van het Autodromo Nazionale Monza keihard te fluiten. Het is tegen het einde van de Grote Prijs van Italië en de wedstrijd is een paar ronden geleden geneutraliseerd omdat de auto van Daniel Ricciardo op de baan stil is komen te staan.

Omdat de oranje McLaren van de Australiër nog in een versnelling staat, is de auto moeilijk te verplaatsen en duurt het lang voordat het circuit weer vrij is. Intussen rijden de andere auto’s op gematigde snelheid hun rondjes achter de safetycar, en komt de laatste ronde steeds dichterbij.

Halverwege de laatste ronde wordt duidelijk dat de race niet meer hervat wordt, tot woede van de Italiaanse tifosi. Want het is niet de Ferrari van hun thuisfavoriet Charles Leclerc die vooraan rijdt, maar de Red Bull van wereldkampioen Max Verstappen. Zo komt er voor de Italiaanse racefans een onbevredigend einde aan een weekend waarin de Ferrari’s eindelijk weer mee leken te kunnen doen om de zege.

De Italiaanse supporters verwachten niets minder dan overwinningen en wereldtitels van het bekendste team uit de geschiedenis van de autosport. De honger naar succes wordt elk jaar groter, nu de laatste wereldtitel, voor de Fin Kimi Raikkonen, dateert van 2007. Dan was dit ook nog het jaar waarin het circuit van Monza 100 jaar, en Ferrari zelf 75 jaar bestaat. Een aantal details op de rode auto’s, de helmen van het team en de racepakken van de coureurs Leclerc en Carlos Sainz waren hiervoor eenmalig in het geel, de kleur van Modena, de geboortestad van oprichter Enzo Ferrari.

Sportief probeerden de Italianen de verwachtingen te temperen. „Dank”, zei een persvrouw toen haar na een ontmoeting „veel geluk” werd gewenst. „We zullen het nodig hebben.” In de persconferentie op donderdag zuchtte Leclerc diep toen hem naar zijn verwachtingen gevraagd werd. „Het zal een moeilijk weekend worden. We verwachten dat Red Bull sterker zal zijn.”

Ferrari heeft dit seizoen een snelle auto gebouwd, maar wel een die het vooral moet hebben van de wegligging en dus van snelle bochten. Op het circuit van Monza, dat ‘The Temple of Speed’ wordt genoemd en het snelste circuit op de kalender is met een gemiddelde snelheid van meer dan 260 kilometer per uur, was de verwachting dat de Red Bull van Verstappen met een hogere topsnelheid beter tot zijn recht zou komen.

Bovendien heeft Ferrari een slechte serie aan grands prix achter de rug, waarin het team zichzelf uitgeschakelde in de strijd voor het wereldkampioenschap. In Hongarije kreeg Leclerc harde banden onder zijn auto, terwijl die aantoonbaar langzamer waren dan de medium en zachte varianten. Door het tijdverlies eindigde hij als zesde.

De race erop, in België, werd Leclerc tijdens de kwalificatie opnieuw op verkeerde banden gezet. Ook in de wedstrijd ging het mis nadat Leclerc te snel de pitstraat uitreed. Door de tijdstraf die erop volgde viel hij terug – weer werd hij zesde.

En in Zandvoort was het de Spanjaard Carlos Sainz die veel tijd verloor toen het team bij een pitstop niet met vier, maar met drie banden klaarstond. Sainz werd achtste. Vreemde beslissingen in Monaco en Groot-Brittannië kostten de Italianen eerder in het seizoen al veel punten.

Daarmee deden de Italianen de beste seizoensstart in jaren, waarin Leclerc twee van de eerste drie races won en Verstappen op 46 punten achterstand zette, teniet. De achterstand van Leclerc op Verstappen was voor Monza meer dan 100 punten, waardoor het niet langer de vraag is of, maar wanneer Verstappen zijn tweede wereldtitel zal pakken.

Het Italiaanse team begon beducht aan het weekend in eigen land, ook omdat de druk er flink op stond. John Elkann, bestuursvoorzitter van Ferrari, zei in Italiaanse media dat er „te veel fouten zijn gemaakt”. Wel zei hij teambaas Mattia Binotto, over wie geruchten gingen dat hij zijn baan zou kunnen verliezen, te blijven steunen.

Charles Leclerc begon van poleposition in zijn Ferrari, maar kon niet op tegen de Red Bull van Max Verstappen. Foto Antonio Calanni / AP

Herrezen enthousiasme

Vrijdag was er zowaar weer wat hoop bij Ferrari en de tifosi, nadat Leclerc en Sainz in de eerste twee vrije trainingen snel waren. Ze kregen een staande ovatie van hun roodgeklede fans op de hoofdtribune, waar twee gigantische spandoeken met de iconische cavallino rampante (het steigerende paard) over de lengte van de tribune werd uitgerold.

Teammanager Binotto ging zaterdagochtend niet mee in het herrezen enthousiasme. „Het is speciaal dat we hier mogen racen nu de fans er voor het eerst in twee jaar weer bij mogen zijn. Maar de afgelopen drie keer hebben we het niet goed gedaan op zondag”, zei hij. „We zullen moeten afwachten tot dan om te zien hoe het gaat.”

De supporters kwamen in groten getale naar het Parco di Monza, waar de brede lanen en bomengalerijen, met hun rood–bruin-groene bladerentooi, klaar leken voor de herfst. De 337.000 tickets waren uitverkocht en bij de souvenirwinkeltjes was het een komen en gaan van mensen. Veruit het populairst waren de rode petjes en T-shirts en de modelautootjes van Ferrari. Ook al kostte de gelimiteerde editie van een schaalmodel van een Ferrari 162 C2 uit 1982 liefst 365 euro, het was het hele weekend afgeladen druk in de winkel. Aan het einde van de dagen vormde zich bij de hekken van het nabijgelegen Hotel de la Ville een grote menigte in de hoop een van de daar overnachtende Ferrari-coureurs te kunnen zien.

Zaterdagmiddag konden de tifosi opnieuw juichen na de kwalificatie. Ondanks de auto en de lage verwachtingen zette Leclerc de snelste tijd neer, vóór Verstappen. Een massale brul steeg op, in de pitbox van Ferrari werd er geknuffeld en kreeg iedereen een high five van sportief directeur Laurent Mekies. Alleen Binotto bleef rustig. Hij stond op, trok zijn broek recht en gaf de engineers naast hem een handje. Van een Italiaanse vrijwilliger die toevallig langsliep, kreeg hij een schouderklopje.

Leclerc vanaf poleposition, dat was meteen duidelijk, maar het bleef lang onduidelijk wat de volgorde achter hem zou worden. Doordat negen van de twintig coureurs gridstraffen kregen wegens het vervangen van onderdelen en andere overtredingen, wist niemand in de drie uur na de kwalificatie vanaf welke plek hij precies zou moeten beginnen. Zowel Verstappen als Fernando Alonso claimde startplek zeven, en tegenover Nederlandse media moest Verstappen toegeven dat hij het allemaal ook niet zeker wist.

Het werd voor Verstappen uiteindelijk wel plek zeven, een positie achter Alonso en eentje voor de Nederlandse Formule 1-debutant Nyck de Vries.

Voor de race wordt er zondag een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de Britse koningin Elizabeth II. Door het Britse karakter van de sport - zeven van de tien teams zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk - is haar overlijden overal merkbaar: teamleden dragen rouwbanden, in de motorhome van Williams tonen de beeldschermen een zwart-wit foto van de koningin en vier teams plakken stickers op hun racewagens als memento.

Ferrari’s Binotto ondergaat de minuut bezinning ogenschijnlijk onbewogen. Daarna neemt hij plaats op zijn kruk aan de pitmuur, kruist zijn armen en begint met zijn voeten te wiebelen. Leclerc heeft een goede start en behoudt de leiding, maar daarachter begint Verstappen aan een opmars. Na een ronde is hij al opgeschoven naar de tweede plaats. Het komt nu aan op de strategie: Leclerc kiest voor twee pitstops, Verstappen voor een.

De pitstops bij Ferrari verliepen dit weekend zonder problemen. Foto Ciro de Luca / AFP

Luid boegeroep

Juist de pitstops waren de afgelopen races de zwakke plek van Ferrari, en Binotto draait zich om op zijn kruk om te zien hoe zijn team het er vanaf brengt. Het gaat goed. Een pitstop gaat zelfs sneller dan die van Verstappen. Toch blijken zijn Red Bull en de strategie van zijn team beter te werken. Als de safetycar in de slotfase van de race de baan opkomt terwijl Verstappen aan de leiding rijdt, is de anti-climax compleet voor de tifosi. Weer geen overwinning voor hun rode favorieten.

Als Verstappen op het podium wordt gehuldigd, is er luid boegeroep te horen. „Geen geweldige sfeer”, zegt de Nederlander daarover even later. „Maar het verpest mijn dag niet”. Verstappen heeft na zestien van de 22 grand prix een voorsprong van 116 punten op Leclerc en kan bij winst in Singapore, op zondag 2 oktober, zijn tweede wereldtitel pakken als Leclerc niet in de top-7 eindigt en Sergio Pérez, zijn ploeggenoot bij Red Bull, niet op het podium komt.

Voor Ferrari resteert de conclusie dat het dit weekend zonder grote fouten is doorgekomen. „Ik had graag gewonnen, dus dit is geen beste dag”, zei Leclerc. „We hebben een keuze gemaakt, dat plan goed uitgevoerd, maar helaas pakte het niet goed uit. Deze race was echter een stuk beter dan hoe we op het [vergelijkbare] circuit van België presteerden, dus het is vooral het een positief weekend.”

Bestuursvoorzitter Elkann heeft gezegd dat hij verwacht dat Ferrari vóór 2026 zowel het wereldkampioenschap bij de coureurs als de constructeurs gaat winnen, om een droogte van titels bij Ferrari van meer dan twintig jaar te voorkomen. Het zal de Italiaanse fans als muziek in de oren klinken. Ze stromen na de race het circuit op, ontrollen hun huizenhoge spandoeken nog maar eens en steken fakkels met rode rook in de lucht. Het hardst juichen ze als ze Leclerc zijn trofee, weliswaar voor de tweede plaats, in ontvangst zien nemen.