Weekendkrant vernieuwd

Het is u wellicht al opgevallen: de weekendkrant van NRC is na de zomerperiode weer op volle sterkte, en zelfs vernieuwd. De grootste verandering betreft het eerste katern. Dat veranderde altijd halverwege van gedaante: voorin speelden we in op de actualiteit van de voorbije week en achterin namen we de ruimte voor onder meer interviews, reportages en achtergrond.

Dat tweede deel krijgt een eigen katern: Weekend. Dat heeft meerdere voordelen. We gidsen u op deze manier beter door de krant, en het onderscheid is duidelijker: deze toevoeging aan uw weekendkrant is voortaan dé plek voor achtergrond, verdieping, interviews, eigen onderzoek, de beste fotografie en de verhalen die misschien niets met het nieuws te maken hebben, maar wel uw weekend leuker kunnen maken.

Ondertussen zijn de andere katernen – Opinie & Debat, Economie, Wetenschap en Leven – ook (licht) vernieuwd of opnieuw ingedeeld. Sport zit niet meer achterin het Economie-katern; die verhalen vinden wekelijks een plek in het nieuws- en/of Weekend-katern. Leven het Weekend heet nu gewoonweg Leven.

We introduceren bovendien een paar nieuwe rubrieken. Zo treft u vanaf vandaag elke week in het Weekend-katern een bijdrage van een van de leden van ons journalistieke duiderskwartet Folkert Jensma, Hanneke Chin-A-Fo, Bas Heijne en Martine Kamsma. We presenteren u een wekelijks profiel van een persoon in het nieuws van wie wij meer wilden weten. En ook kunt u vanaf nu elke week terecht op de Smibanese universiteit van Soortkill, een van de spannendste sociale taalvernieuwers van het moment.

Tot slot: in de inhoudsopgave van Weekend staat een zin die u terugvindt in dat katern, zonder dat we zeggen waar. U kunt er een zoekspelletje van maken, de zin tijdens het lezen toevallig tegenkomen – of gewoon opmerken wat hij ‘doet’ als u ’m buiten z’n context aantreft.

Een versie van dit artikel verscheen ook in de krant van 10 september 2022

hoofdredacteur