Wat jou beweegt of wat jij laat bewegen

Wat is je model? Op wat ben je of wat zeg je me? Dit zijn drie uiterst belangrijke vragen waar een Smibologisch denkend persoon in het leven mee wordt geconfronteerd, en waar een hardwerkende student van de Smibanese University altijd een antwoord op heeft. Je mo, oftewel je model, is hetgeen wat jou beweegt of jij laat bewegen.

Wij mensen moeten onze beweegredenen uitdenken voor we shit doen, want anders doen we maar wat. Gewoon maar wat doen, daar maken Smibologisch denkenden hun handen niet aan vuil. Wij van de Smibanese University leven een uiterst zinvol bestaan. Doe niets zonder intentie.

Je model kan alles betreffen. Voor mij als Professor op de Smibanese University is bijvoorbeeld opgeven niet die model. Aufgeber gewinnen nie, Gewinner geben nie auf. Omdat wij middels het vak Smibologie mindset teachen behoort opgeven niet tot de mogelijkheden in mijn libi – mijn leven. Shit laten lukken daarentegen wel, wat maakt dat ‘het laten lukken’ wel mijn model is, snap je?

Je model is je beweegreden, hetgeen wat je in motion brengt. Neem bijvoorbeeld die hele poppenkast genaamd de politiek, daar is er ook sprake van een ‘motie indienen’ toch? Op die fiets! Wanneer een lid van de Tweede Kamer een motie indient brengt diegene een standpunt naar voren wat hij of zij ter discussie wil stellen, om vanuit daar een actiepunt te formuleren voor de ministers. Zo’n motie kan je zien als het model van diegene. Je model omschrijft op wat je bent! Begrijp je? Het kan te maken hebben hoe je het land wilt besturen, maar ook met je kledingstijl, het type auto dat je rijdt, het beroep dat je beoefent, de soort intimiteit die je opzoekt, je hobby’s, kortom; it could be anything.

Bottomline is het noodzaak dat je ervoor zorgt dat je mo doordacht is, en in ieder geval helder voor jezelf. Het is je kompas, want het geeft je lot richting. Als je mo concreet is ga je sterker in die libi staan, waardoor het een groter genot wordt dan het al is. Begrijp je? Ik hoop het, want dit was de Smibologisch Wetenschappelijke kanttekening voor deze week. Tot de volgende!

Prof. Soortkill (1993) is een schrijver uit de Amsterdamse Bijlmer, van o.a. het Smibanese woordenboek, co-founder van hiphopplatform SMIB Worldwide en oprichter van de Smibanese University, SMIB’s ‘fictieve hiphopschool’.

Model(mo)[znw.]moh’del/moo 1. Een situatieschets 2. Dat waar iemand mentaal op gesteld is, bijv: laten we iets in model gooien of zo / snap je die model daar? Want ik begrijp niks! / ik moet od maken, man. Broke zijn is niet mijn model meer deze dagen