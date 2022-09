Tijdelijke opvang asielzoekers in Goes, locatie in Zoutkamp opent zaterdag

De komende tijd gaat de gemeente Goes tot vierhonderd extra asielzoekers opvangen in de Zeelandhallen. De evenementenlocatie werd al gebruikt voor de noodopvang van 320 asielzoekers en daar komen er nu dus honderden bij. Zaterdag opent in Zoutkamp ook een opvanglocatie voor honderden asielzoekers, waardoor staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid, VVD) niet verwacht dat de komende tijd nog mensen buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel hoeven te slapen.

De crisisopvang in Goes, die is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders, zal minstens tot 20 september open zijn. De eerste asielzoekers voor deze opvang worden zaterdag verwacht. De gemeente heeft als voorwaarden gesteld dat men geen overlastgevers of asielzoekers uit veilige landen opvangt. „De politie heeft aangegeven dat er voor deze crisisopvang voldoende politiecapaciteit kan worden ingezet”, aldus burgemeester Margo Mulder volgens persbureau ANP. In het Groningse Zoutkamp, waar op een terrein van Defensie plaats is gemaakt voor ongeveer zevenhonderd asielzoekers, worden de komende tijd ook extra agenten ingezet.

Lees ook ‘Potver-de-potver, waar blijven de andere gemeenten bij de opvang van asielzoekers’

De opvang in Zoutkamp is onderdeel van een nieuw systeem waarmee moet worden voorkomen dat mensen buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten overnachten. Nieuwe asielzoekers krijgen een nummer bij aankomst bij Ter Apel en worden naar Zoutkamp overgebracht, tot ze geholpen kunnen worden met hun registratie. Daarna gaan ze naar een andere opvanglocatie. Door dit systeem en de extra opvangplekken hoeft niemand volgens staatssecretaris Van der Burg buiten te slapen. In de nacht van donderdag op vrijdag gebeurde dit nog wel: driehonderd mensen sliepen toen buiten het centrum in Ter Apel.