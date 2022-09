Poolse Swiatek wint US Open en pakt derde grandslamtitel

De Poolse Iga Swiatek heeft zaterdagavond voor het eerst in haar carrière de US Open gewonnen. De mondiale nummer één versloeg in twee sets (6-2, 7-6) de Tunesische Ons Jabeur en pakte daarmee de derde grandslamtitel in haar loopbaan.

De 21-jarige Poolse had nog geen twee uur nodig om haar tegenstandster te verslaan. Na een soepele openingsset van Swiatek wist Jabeur zich in de tweede set nog even terug te knokken en wist een tiebreak te forceren, maar ook daar bleek Swiatek de betere.

Voor Swiatek is het haar derde grandslamtitel. Eerder won ze twee keer Roland Garros in Parijs, in 2020 en dit jaar. Op de US Open kwam ze, tot deze editie, nooit verder dan de vierde ronde. Het is voor het eerst sinds 2016 dat een tennisser twee grandslamtoernooien in een seizoen wint. Zes jaar geleden won de Duitse Angelique Kerber de Australian Open en de US Open.

De Poolse werd vooraf bestempeld als titelfavoriet voor het toernooi, maar zelf vond ze dat niet zo vanzelfsprekend. „Ik verwachtte er niet per se heel veel van. Dit toernooi was echt een uitdaging”, zei ze na afloop van de finale. „Ik heb me in mentaal opzicht bewezen en ben goed met de druk omgegaan. Het was een geweldig toernooi.”

