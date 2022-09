Noodverordening afgekondigd in Ter Apel, verboden om buiten terrein te verblijven

Vanaf zaterdagmiddag is het voor asielzoekers die zich nog moeten registreren verboden om op het terrein rond het aanmeldcentrum in Ter Apel te verblijven. Dat meldt de veiligheidsregio Groningen. De voorzitter van de Veiligheidsregio, Koen Schuiling, heeft een noodverordening afgekondigd om onder meer te voorkomen dat er opnieuw mensen buiten slapen in Ter Apel. In de nacht van donderdag op vrijdag sliepen zo’n driehonderd asielzoekers buiten.

Vanaf zaterdag is de doorstroomlocatie in Zoutkamp in gebruik. Asielzoekers krijgen bij aankomst in Ter Apel een nummer met een datum voor een afspraak voor hun registratie, waarna ze met een bus worden overgebracht naar Zoutkamp. Het ticketsysteem hiervoor zou binnenkort in moeten gaan. Wanneer de registratie van asielzoekers in het aanmeldcentrum is afgerond, gaan ze naar een andere opvanglocatie. Bijvoorbeeld in de gemeente Goes, waar plek wordt gemaakt voor vierhonderd extra asielzoekers. Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) hoeven asielzoekers in Ter Apel niet meer buiten te slapen.

De noodverordening is volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio afgekondigd zodat de politie een instrument heeft op om te treden als asielzoekers het terrein van het aanmeldcentrum niet willen verlaten. Dat gebeurt soms omdat ze het systeem niet vertrouwen of bang zijn niet meer aan de beurt te komen voor hun registratie. Als mensen in Ter Apel buiten blijven slapen komt de sociale veiligheid, algemene veiligheid, hygiëne en gezondheid van de asielzoekers, medewerkers op het terrein en de inwoners van Ter Apel volgens de veiligheidsregio „ernstig in het geding”. De noodverordening moet dit helpen te voorkomen.