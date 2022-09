Vroeger waren er twee typen natuurwetenschappers, schreef de Britse filosoof Francis Bacon in 1620. Het ene type probeerde de wereld in theoretische schema’s te vangen en bleef steken in hersenspinsels. Het andere type verzamelde, nijver én gedachteloos als de mieren, gegevens over van alles en nog wat. Moderne natuurwetenschappers deden het anders, aldus Bacon. Zij werkten met het beste van beide typen en destilleerden theoretische wetmatigheden uit zorgvuldig verzamelde waarnemingen als bijen die honing uit nectar winnen.

Die ‘moderne’ methode is sindsdien veel verder verfijnd en aangepast. Meetmethoden werden uitgekiender. Nieuwe wiskunde hielp om wetmatigheden in formules te gieten. En cruciaal was dat met die formules voorspellingen werden gedaan die in gericht ontworpen experimenten konden worden bevestigd of weerlegd – een uitgelezen manier om de juistheid en kracht van onderliggende ideeën en theorieën te toetsen.

„Door meten tot weten”, vatte de Nederlandse Nobelprijswinnaar Heike Kamerlingh Onnes deze werkwijze in 1882 tijdens zijn oratie in Leiden samen. Onnes zou daarna nog helium vloeibaar maken, in zijn lab de koudste plek op aarde creëren en ‘supergeleiding’ ontdekken. En het is geen wonder dat zo’n experimenteel ingestelde man het ‘meten’ op de eerste plaats zette.

Evenmin verbaast het dat theoretici benadrukken dat omgekeerd ‘weten’ vaak tot meten inspireert. Neem de voorspelling van het higgsdeeltje, die leidde tot de bouw van de kathedraal-grote detectoren bij het Europese instituut voor deeltjesonderzoek CERN bij Genève. De crux is natuurlijk dat een subtiel samenspel tussen meten en weten en tussen denken en toetsen voor groeiend inzicht in de wereld zorgt.

Juist daarom is het jammer dat Onnes’ uitspraak zo snel tot ‘meten is weten’ is afgesleten. Want dat is meten in de wetenschap nou net niet, liet Bacon al zien. Voor weten is naast meten ook denkwerk nodig en een context die door kennis is gevormd. Wetenschappers die op een stellige meten-is-wetenmanier aan die context voorbijgaan, of de beperkingen van metingen klakkeloos negeren, doen juist de wetenschap tekort, én soms ook mensen.

Wat het negeren van beperkingen kan doen, wordt geïllustreerd door het onderzoek naar de bijwerkingen van medicijnen. Die werden meestal vastgesteld voor gemiddelde mannen en op zich is het niet gek om hier van gemiddelden uit te gaan. Fysici die één elektron doormeten kennen meteen alle elektronen, maar elk mens is het product van unieke genen en een unieke omgeving. Met gemiddelden werken is dan vaak de enige optie. Of het slim was om vrouwen wegens hun ‘verstorende’ hormonen buiten het onderzoek te houden, valt te betwijfelen. Duidelijk is in elk geval dat wie blijft negeren dat de gegevens de gemiddelde vrouw niet representeren, de helft van de bevolking opzadelt met een mogelijk onjuiste dosering en de gevolgen daarvan.

Hoe het voorbijgaan aan de context uitpakt, bleek in de wetenschap zelf, bij de hyperfocus op de zogeheten h-index. Als maat voor het aantal publicaties en citaties van wetenschappers, laat die h-index zaken als doceren, boeken schrijven en de verdere context van wetenschapsbeoefening buiten beschouwing. Maar door het blindstaren op de h-index, die hét criterium voor het verloop van wetenschappelijke carrières werd, raakten al die andere aspecten zo ondergesneeuwd dat ze nu met speciale programma’s weer voor het voetlicht moeten worden gehaald. Trouwens, zo’n zelfde hyperfocus zorgt al decennia voor gesteggel over stikstofconcentraties, terwijl intussen plant- en diersoorten vliegensvlug en geruisloos uit Nederland verdwijnen.

Misschien wel het vervelendst aan ‘meten is weten’ is dat die uitspraak het bestaan suggereert van een definitief, onbetwistbaar en oneindig exact meten en zo een voedingsbodem vormt voor de tactiek van de ‘vertraagmetingen’. Net als de door dichter Lieke Marsman gemunte vertraagtaal, maskeren vertraagmetingen politieke inertie. Denk aan Groningen waar de scheuren in de muren springen en de gaten in de daken vallen, terwijl de overheid en bedrijven toch telkens weer vragen om meer onderzoek naar het verband tussen gaswinning en aardschokken. Of denk aan de lange reeks klimaatrapporten die steeds overtuigender het verband tussen menselijk handelen en klimaatverandering aantoonden en die toch zo vaak als niet definitief genoeg terzijde werden geschoven.

Is het al met al geen tijd om ‘meten is weten’ terug te dringen, op zijn minst als beschrijving van hoe wetenschap werkt? Misschien biedt het ‘think, play, repeat’ van fysicus en Nobelprijswinnaar Frank Wilczek aanknopingspunten. Dat benoemt het denken, benadrukt via ‘spelen’ de creatieve kant van onderzoek en laat via ‘herhalen’ zien dat er altijd meer te weten valt. ‘Meten is weten’ kan dan nog altijd gebruikt worden om kaas af te wegen of vooruit, om – binnen een heldere context – vogels te tellen of moleculen.

Margriet van der Heijden is natuurkundige en hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de TU Eindhoven.