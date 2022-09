Mercedes gaat elektrische busjes maken

Het Duitse automerk Mercedes-Benz gaat samen met de Amerikaanse autofabrikant Rivian elektrische voertuigen bouwen in Europa. Beide bedrijven beginnen een joint venture, maakten ze donderdag bekend. Het is de bedoeling dat de productie binnen enkele jaren begint, in een fabriek in Oost- of Centraal Europa. Waar precies, dat is nog niet bekend. Beide bedrijven hopen met de samenwerking te besparen op de kosten voor nieuwe productielijnen.

Mercedes-Benz maakt een veelverkochte bedrijfswagen, de Sprinter. Rivian, opgericht in 2009, is in de VS net begonnen met de productie van bestelbusjes en grote personenauto’s. Het is de bedoeling dat Rivians SUV’s ook in Europa gemaakt gaan worden. Een beoogde kandidaat om die auto’s te produceren bij VDL NedCar, de autofabrikant in het Limburgse Born.

Stuk bos omgekapt

VDL NedCar ziet de deal tussen Rivian en Mercedes als een positief signaal dat Rivian daadwerkelijk in Europa uitbreidt. Een woordvoerder laat aan NRC weten dat de aankondiging van Mercedes geen bedreiging is voor een mogelijke samenwerking met Rivian; de VDL NedCar-fabriek is ingericht om personenauto’s te maken, niet om bestelbussen te produceren.

VDL NedCar (circa 5.000 medewerkers) is een onafhankelijke autoproducent die voertuigen van allerlei merken maakt. In het Limburgse Born worden nu nog BMW’s gemaakt maar dat contract loopt in 2023 af. BMW heeft ervoor gekozen om de productie in eigen fabrieken te concentreren en geen productlijnen voor nieuwe modellen meer bij VDL NedCar in te richten. Zolang er geen vervangende klant is gevonden houdt het werk in Born in 2023 op. Wel werd onlangs duidelijk dat BMW het contract nog met vier maanden verlengt. Dat betekent dat de productie niet in november 2023 maar in maart 2024 staakt.

In Born is het wachten op een opvolger voor BMW. VDL NedCar wil kunnen uitbreiden, om in toekomst wellicht meerdere autofabrikanten tegelijk te bedienen. Daarom werd grond rondom de bestaande fabriek aangekocht en een stuk bos omgekapt. Maar contracten zijn er tot dusverre nog niet getekend.

Rivian is een van de partijen waarmee VDL Nedcar in gesprek is maar de Amerikanen hebben nog geen definitieve keuze gemaakt. Een andere locatie die Rivian overweegt voor de productie van personenauto’s is het Britse Somerset. Daar is de overheid bereid om de aansluiting op de lokale autosnelweg te verbeteren, om Rivian over te halen meer dan een miljard pond (1,15 miljard euro) te investeren in een hagelnieuwe fabriek.

De Amerikaanse automaker heeft twee grote investeerders achter zich: Amazon en Ford. Die bedrijven schreven eerder dit jaar miljarden af omdat Rivian 1,9 mlijard verlies leed en 6 procent van de 14.000 medewerkers moet ontslaan.

Ford bouwde zijn belang in Rivian al enigszins af, Amazon houdt nog vast aan zijn deel. De Rivian-busjes zullen mede gebruikt worden om Amazons eigen bezorgvloot uit te breiden – Amazon bestelde 100.000 elektrische bestelbusjes voor zijn bezorgvloot. De eerste Rivian busjes rijden op dit moment in Amerikaanse steden de bestellingen rond.